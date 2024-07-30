Дурова предупредили о судебных исках в случае раскрытия ДНК-кода

Фото: iStock/Zolnierek
Юрист Александр Хаминский сообщил, что заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что он является биологическим отцом более чем ста детей по всему миру, может привести к массовому возникновению судебных исков в случае публикации его ДНК-кода, передает РИА Новости.
Юрист отметил, что среди женщин, подавших иск, могут быть те, кто станет утверждать, что забеременела не в результате ЭКО, а после случайного сексуального контакта с Дуровым. Примечательно, что первый случай донорства предпринимателя не был анонимным, что также создает риски для Дурова – ему может быть присвоена роль юридического родителя, добавил Хаминский.
Напомним, накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он оказался биологическим отцом для более ста детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. По словам российского бизнесмена, он также намерен открыть свой открыть свой ДНК-код.
Читайте также:
Маск назвал Дурова новичком после признания о ста биологических детях
Павел Дуров рассказал, как ему удалось стать отцом более 100 детей в 12 странах
Стала известна личность матери детей Павла Дурова
Екатерина Коршунова