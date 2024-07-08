Два подмосковных участника взяли призы Северо-Кавказского окружного хакатона

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Представители Московской области Софья Марчук и Дмитрий Гейжа стали призёрами Северо-Кавказского окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Хакатон завершился в Грозном. Его проводили в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». По итогам соревнований 12 команд-победителей разделили призовой фонд в 2 млн 400 тыс. рублей.
Участники разрабатывали решения для регистрации животных на основе данных с фотоловушек с использованием искусственного интеллекта, создавали инструмент для оптимального расположения рекламных щитов в городе, писали код для выравнивания изображений номеров автомобилей, изобретали чат-бота для автоматического ответа на вопросы пользователей и устранение ошибок в программном коде. Кейсы для хакатона предоставили Министерство природных ресурсов и экологии России, а также крупные компании.
Читайте также:
Ученики ЦМИТ из Жуковского выиграли хакатон по 3D-моделированию
Представитель Подмосковья выиграл хакатон по искусственному интеллекту
Представители Подмосковья стали призёрами хакатона по искусственному интеллекту
Участники разрабатывали решения для регистрации животных на основе данных с фотоловушек с использованием искусственного интеллекта, создавали инструмент для оптимального расположения рекламных щитов в городе, писали код для выравнивания изображений номеров автомобилей, изобретали чат-бота для автоматического ответа на вопросы пользователей и устранение ошибок в программном коде. Кейсы для хакатона предоставили Министерство природных ресурсов и экологии России, а также крупные компании.
«До финальных защит дошли 82 команды – 75% от стартовавших команд, и это очень хороший результат. Мы впервые проводили хакатон в Чеченской Республике и довольны результатом: к нам пришло много новых команд из СКФО. Надеемся, что в следующем году участников будет ещё больше», – сказала руководитель цифровых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.Следующий окружной хакатон пройдет в Сибирском федеральном округе с 6 по 8 сентября. Регистрация уже открыта на сайте проекта и продлится до 30 августа.
Читайте также:
Ученики ЦМИТ из Жуковского выиграли хакатон по 3D-моделированию
Представитель Подмосковья выиграл хакатон по искусственному интеллекту
Представители Подмосковья стали призёрами хакатона по искусственному интеллекту
Лора Луганская