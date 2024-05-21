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Представители Подмосковья стали призерами хакатона по искусственному интеллекту

21 мая 2024, 12:25
Фото: пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Фото: пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

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Три участника из Московской области заняли призовые места в Уральском федеральном окружном хакатоне. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект».
Уральский федеральный окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» завершился в Челябинске.

«Очень хорошие работы представили команды, кесодержатели остались довольны. Я думаю, что новые решения принесут пользу ИТ-отрасли Челябинской области. Самое главное, чтобы те решения, которые были представлены, пошли на пользу компаний, в том числе Южно-Уральской железной дороге», — подчеркнул на церемонии награждения заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.



Руслан Черненко из Подмосковья вместе с командой выиграл первое место в кейсе «Приведение номенклатуры участников рынка к официальному Классификатору Строительных Ресурсов». В кейсе Минприроды России «Классификация парнокопытных» второе место заняла команда «Заводчане». В ее состав вошли Борис Петросян и Валерий Гуров из Московской области.

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#игры
Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов
Умер президент Российского общества терапевтов, академик РАН Мартынов
21 мая 2024, 12:12

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 86 лет скончался президент Российского научного медицинского общества терапевтов академик РАН Анатолий Мартынов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Российского университета медицины в связи со смертью Мартынова. Отрывок телеграммы публикует РИА Новости.
Мурашко выразил искренние и глубокие соболезнования, а также добавил, что Мартынов всю жизнь посвятил служению медицине. По словам министра, Мартынов был талантливым медиком и ученым, который внес огромный вклад в развитие науки.

Анатолий Мартынов был одним из ведущих специалистов по изучению функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных с хронической сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончалась Любовь Кезина, академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, бывший руководитель Департамента образования Москвы.

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В Подмосковье оформить поручительство для предпринимателей можно через регпортал
21 мая 2024, 10:31

Фото: istockphoto / SeventyFour

Банки-партнеры Гарантийного фонда могут оформить поручительство для предпринимателей Подмосковья через региональный портал. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новая услуга для банков-партнеров Московского областного гарантийного фонда появилась на регпортале.

«Финансовые организации могут подать заявку и оформить для своих клиентов поручительство фонда содействия кредитованию субъектов МСПв «цифре». Такой способ подачи заявлений более удобен для компаний, поскольку освобождает время для выполнения других задач по развитию бизнеса»,— поделилась министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что услуга доступна для банков и финансовых организаций, которые обслуживают самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим.

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Замминистра обороны РФ Иванов переоформил дорогой мотоцикл на своего отца
РИА: суд арестовал автомобили и мотоцикл замглавы Минобороны РФ Иванова
21 мая 2024, 10:22

istockphoto.com/Zolnierek

Судом арестованы мотоцикл и два автомобиля класса «Люкс» экс—замглавы Минобороны РФ Иванова. Об этом сообщило РИА Новости.
Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса, а также о внедорожнике Chevrolet Suburban, указанных в налоговой декларации Иванова в 2019 году.

Однако в феврале прошлого года транспортные средства стали собственностью супруги Иванова.

Через некоторое время, по информации РИА Новости, внедорожник был выставлен на продажу после ДТП.

Кроме того, под ограничениями оказался спортивный мотоцикл MV Agusta, переоформленный Ивановым на отца.

Бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали в конце апреля, предъявив обвинение во взяточничестве в особо крупном размере.

Он арестован до 23 июня этого года.

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Губернатор Воробьёв посетил новый Еврейский Культурный Центр «Дружба» в Мытищах
21 мая 2024, 10:17

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ознакомился с работой уникального духовно-культурного пространства. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Еврейский Культурный Центр «Дружба» был создан для общения, духовного развития, реализации различных проектов.

В рамках визита Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени главному раввину России Берлу Лазару.

«Разрешите мне вручить вам этот знак и поблагодарить за то, что на протяжении многих лет вы вместе со своими коллегами всегда находите возможность оказать поддержку, ответить на разные вопросы, сделать добрые поступки в отношении очень многих людей. Сегодня мы в культурно-религиозном центре, который открыт во многом благодаря, вашей вовлеченности и стараниям ваших надежных друзей и партнеров. Хочу пожелать мира, добра, и чтобы все у нас получалось на всех фронтах, во всех конфессиях», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Также в центре помимо синагоги работает воскресный клуб, творческая мастерская, детская игровая комната и проходят уроки Торы и изучения иврита.

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В Серпухове прошло торжественное празднование Дня Семьи
21 мая 2024, 10:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове уже 10 лет Союз женщин Подмосковья в Международный день семьи проводит чествование лучших семей округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
От имени Главы г.о. Серпухов Сергея Никитенко его замглавы округа Татьяна Орлова попривестовала всех присуствующих. К поздравлениям присоединился также депутат Совета депутатов Серпухова Олег Андрух.

«Только по-настоящему дружная, большая семья способна рождать такие душевные проекты, где есть место любви, заботе, чуткости и вниманию. У союзниц есть много добрых акций, которые они готовят с душой и теплом. Это очень ценно и важно», — подчеркнула Татьяна Орлова.

В этом году в мероприятие принимали участие 12 семей городского округа.

В завершении мероприятия каждая семья посадила свою рябину в парке имени Олега Степанова.

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#депутат
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В Щелкове прошел региональный этап патриотической игры «Зарница 2.0»
21 мая 2024, 09:40

Фото: пресс-служба Движения Первых Московской области

Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошёл в Щёлкове. Об этом сообщил корреспондент.
Военно-патриотическая игра проводилась на базе детского оздоровительного лагеря «Юнармеец».

В соревнованиях приняли участие 24 команды из 13 округов Московской области.

«В течение дву дней активисты показывали свои умения в борьбе за награды. В рамках первого дня участники знакомились между собой и проходили тренинги на командообразование и участвовали в спортивных игр. Во второй день каждая из команд показала себя с самой лучшей стороны, успешно справившись со всеми испытаниями. Они показали свою строевую, спортивную и огневую подготовку, общевойсковую грамотность, знания отечественной истории», – поделился председатель Движения Первых Московской области Юрий Макеев.

По итогам первое местное заняли команда «Орлёнок» из Чехова и команда «Воин» из Воскресенска, серебро досталось командам «Воин» из Воскресенска и «Варяг» из Подольска. Бронзовыми призерами стали команда «МБОУ ЦО 9» из округа Богородский и команда «Витязь» из Щёлкова.

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Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием
The Hill: Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием
21 мая 2024, 09:21

Фото: iStock/Diy13

Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выступила с предложением о разрешении для ВСУ использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории РФ. Об этом пишет газета The Hill.
Она задалась вопросом, должны ли Соединенные Штаты Америки и союзники отказывать Украине «больше помощи в нанесении ударов по российским базам». Нуланд также отметила продвижение российских военных под Харьковом. По ее мнению, ВСУ могло бы предотвратить нынешнюю ситуацию, получив разрешение от Америки на подобные удары.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

В эфире украинского ТВ прозвучала информация о то, что ВС РФ могут начать наступление в Харьковской области еще по одному направлению. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Юрий Федоренко. По его словам, ближайший период для ВСУ будет очень сложным.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции, сообщило подполье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Отмена спектаклей и «ковидный бокс»: что случилось с актрисой из «Служебного романа» Немоляевой
Светлана Немоляева госпитализирована в тяжёлом состоянии: что случилось, биография
21 мая 2024, 09:05

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актриса театра и кино Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Что случилось с известной артисткой и о чем рассказал ее сын, расскажет редакция «Радио 1».

Немоляева попала в больницу: что случилось с актрисой


О госпитализации Светланы Немоляевой стало известно минувшим утром. По информации телеграм-канала «Mash», артистку госпитализировали с положительным тестом на ковид. В настоящее время 87-летняя звезда «Служебного романа» находится в тяжёлом состоянии под наблюдением врачей.

«Да, к сожалению, ковид. Я в больнице. Не так страшно проходит болезнь, легче лечится», — сообщила актриса журналистам.

Сообщается, что артистка пожаловалась на плохое самочувствие еще 10 мая. Она вызвала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась.19 мая Немоляева должна была выступить на сцене театра Маяковского. Однако из-за ее проблем со здоровьем спектакль перенесли на первое июля.


Что диагностировали у Светланы Немоляевой


После новости о госпитализации стало известно, что Светлану Немоляеву определили в бокс, где ей предстоит провести минимум одну неделю. По данным телеграм-канала «Mash», тест на COVID-19 показал положительный результат. Врачи не выявили значительных изменений в лёгких актрисы. Однако показатели насыщения крови кислородом указали на дыхательную недостаточность.

«Тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше», — поведала артистка.

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Светлана Немоляева: биография


Будущая артистка Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Ее родители имели отношение к кино. Отец, Владимир Немоляев (1902-1987), был кинорежиссером, мать, Валентина Ладыгина (1907-1988), — звукооператором. Из-за профессии родителей, маленькая Светлана часто присутствовала на съемках фильмов. Также она принимала участие в массовках.

Восьмилетняя Немоляева впервые появилась на экранах в комедии Константина Юдина «Близнецы» (1945) в роли девочки-озорницы Светочки. После окончания школы Светлана Немоляева поступила в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, которое с отличием окончила в 1958 году.
С 1959 года Немоляева является актрисой Театра имени В. Маяковского.

В 1980 году актриса получила звание Народной артистки РСФСР. Немоляева также награждена орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2007) и III (2012) степеней. Больше всего Немоляева полюбилась зрителям по ролям в картинах: «Служебный роман», «Гараж», «Близнецы», «Зоя» и «Артистка».

Однако на счету актрисы немало и театральных постановок. Она исполнила роль Марфуши в «Смерти Тарелкина», Инны в «Детях Ванюшина», Елизаветы Тюдор в спектакле «Да здравствует королева, виват!» и другие.


Сын Немоляевой опроверг сообщения о госпитализации актрисы


В беседе с «Пятым каналом» сын Немоляевой Александр Лазарев сообщил, что его мать не находится в больнице.

«Это неправда, слухи все», — ответил Лазарев на вопросы журналистов о самочувствии Немоляевой.

В театре, где служит Немоляева, комментировать информацию о состоянии актрисы не стали.

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#профессии
#москва
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Лишенным гражданства России позволят оставаться в стране до 90 дней
МВД предложило позволить лишенным гражданства РФ оставаться в стране до 90 дней
21 мая 2024, 08:01

Фото: iStock/JessAerons

МВД России выступило с инициативой, которая предусматривает возможность оставаться на территории страны от 15 до 90 дней тем лицам, кто прежде лишился гражданства РФ.
Документ оказался в распоряжении издания «Известия».

По имеющейся информации, соответствующий законопроект уже получил одобрение от кабинета министров.

Одновременно с этим, документ предусматривает упрощенный порядок получения вида на жительство тех, чьи родственники постоянно проживают в пределах бывших территорий Российской империи или СССР. В предложенном законопроекте также содержится пункт о сохранении привилегий для цененых специалистов. Такая категория граждан сможет оформлять ВНЖ без получения разрешения на временное проживание.

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