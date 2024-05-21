Представители Подмосковья стали призерами хакатона по искусственному интеллекту

Фото: пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»
Три участника из Московской области заняли призовые места в Уральском федеральном окружном хакатоне. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект».
Уральский федеральный окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» завершился в Челябинске.
Руслан Черненко из Подмосковья вместе с командой выиграл первое место в кейсе «Приведение номенклатуры участников рынка к официальному Классификатору Строительных Ресурсов». В кейсе Минприроды России «Классификация парнокопытных» второе место заняла команда «Заводчане». В ее состав вошли Борис Петросян и Валерий Гуров из Московской области.
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«Очень хорошие работы представили команды, кесодержатели остались довольны. Я думаю, что новые решения принесут пользу ИТ-отрасли Челябинской области. Самое главное, чтобы те решения, которые были представлены, пошли на пользу компаний, в том числе Южно-Уральской железной дороге», — подчеркнул на церемонии награждения заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.
Руслан Черненко из Подмосковья вместе с командой выиграл первое место в кейсе «Приведение номенклатуры участников рынка к официальному Классификатору Строительных Ресурсов». В кейсе Минприроды России «Классификация парнокопытных» второе место заняла команда «Заводчане». В ее состав вошли Борис Петросян и Валерий Гуров из Московской области.
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Мира Полтева