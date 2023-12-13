Ученики ЦМИТ из Жуковского выиграли хакатон по 3D-моделированию

Фото: Мининвест МО
Двое учеников Центра молодёжного инновационного творчества Жуковского Никита Гришаков и Владислав Ашихмин стали победителями хакатона по 3D-моделированию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Хакатон проходил на площадке ЦМИТ Жуковский. В общей сложности на выполнение заданий у участников ушло четыре часа для возрастной категории 10-13 лет и шесть часов – для категории 14-16 лет. Ребята создавали чертежи, модели и сборки, восстанавливали геометрию STL-моделей», – рассказали в министерстве.Все участники хакатона получили сертификаты, а победителям вручили памятные призы.
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Лора Луганская