Движение по временному мосту в деревне Кутьино откроют в феврале

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
«Сейчас строители обустраивают опоры. Для интенсивной работы увеличили количество техники и специалистов, в эти дни на объекте трудятся 42 человека. Сегодня рабочие начнут погружение шпунта на первой опоре, бетонирование открылков и плиты четвёртой опоры. Как и планировали, откроем здесь движение уже в феврале этого года. А в конце зимы приступим к реконструкции основного моста», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.Ранее сообщалось, что 10 ноября 2023 года в деревне Кутьино Подольского городского округа обрушился мост автодороги «Кутьино – Дубровицы». Вместе с ним рухнул проезжавший по мосту автомобиль. Пострадала женщина-водитель, её госпитализировали. Позже власти городского округа передали пострадавшей новый автомобиль.
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