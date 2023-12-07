Пострадавшей при обрушении моста в Подольске женщине передали новый автомобиль

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Галина Добрынина
Сыну пострадавшей в ноябре при обрушении моста жительницы Подольска Алле Николенко власти городского округа передали новый автомобиль Kia Soul. Женщина приболела, и забирать машину приехал её 30-летний сын Максим.
Дорожники и представители администрации муниципалитета пожелали мужчине и его маме удачи, лёгких дорог и крепкого здоровья. На красном автомобиле уже установлены сигнализация, аудиосистема и парктроники с камерой заднего вида.
Он рассказал, что ранее мать ездила на автомобиле Skoda Fabia. Машина ей очень нужна, потому что она часть ездит на работу в Москву и по делам в Подольск.
Мост автодороги «Кутьино – Дубровицы» под Подольском частично обрушился 10 ноября. Пострадала женщина-водитель. Неделю назад её выписали из больницы.
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«Большое спасибо всем, кто участвовал в этом. Сегодня утром мама позвонила и спросила, смогу ли я съездить забрать автомобиль, так как сама она болеет и не сможет. Я согласился. Сейчас заеду в аптеку за лекарствами и сразу к ней», – сказал молодой человек.
Мост автодороги «Кутьино – Дубровицы» под Подольском частично обрушился 10 ноября. Пострадала женщина-водитель. Неделю назад её выписали из больницы.
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Лора Луганская