Движение «Я/мы Сергей Фургал» признано в России экстремистским

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Росфинмониторинг внёс в реестр экстремистских и террористических межрегиональное общественное движение «Я/мы Сергей Фургал». Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
В феврале 2024 года Хабаровский краевой суд признал движение экстремистской организацией. По данным прокуратуры, организация активно координировалась различными зарубежными центрами, ведущими подрывную и деструктивную деятельность в отношении России. Кроме того, указанное движение, как установили правоохранители, готовили действия, направленные на насильственное свержение действующей власти.
10 февраля 2023 года на основании вердикта суда присяжных Сергей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к лишению свободы сроком на 22 года с отбыванием в колонии строгого режима за организацию покушений на убийства бизнесменов.
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