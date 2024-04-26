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Движение «Я/мы Сергей Фургал» признано в России экстремистским

26 апреля 2024, 17:02
Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Росфинмониторинг внёс в реестр экстремистских и террористических межрегиональное общественное движение «Я/мы Сергей Фургал». Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.


В феврале 2024 года Хабаровский краевой суд признал движение экстремистской организацией. По данным прокуратуры, организация активно координировалась различными зарубежными центрами, ведущими подрывную и деструктивную деятельность в отношении России. Кроме того, указанное движение, как установили правоохранители, готовили действия, направленные на насильственное свержение действующей власти.

10 февраля 2023 года на основании вердикта суда присяжных Сергей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к лишению свободы сроком на 22 года с отбыванием в колонии строгого режима за организацию покушений на убийства бизнесменов.

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#суд
#движение
#экстремизм
#терроризм
В Кашире в летнем режиме заработала водно-спасательная станция
26 апреля 2024, 18:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Каширская водно-спасательная станция перешла на летний режим работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
После зимы в округе спасатели проводят плотницкие работы,а также наводят порядок на территории станции.

«Закончили зимний сезон и готовим наше судно на воздушной подушке к консервации. Меняем масло в двигателе и редукторе, проводим полное техобслуживание.Уже подготовили стапель. На него и установим. Накроем тентом и дадим отдохнуть до зимы», — поделился заместитель директора МКУ ЕДДС городского округа Кашира Дмитрий Елизаветенков.

Стоит отметить, что на данный момент на станции установлен понтон и спущены лодки. Кроме этого сотрудники выставили бакеты, а также можно людей гуляющих по набережной.

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#спасатели
#судно
#кашира
#сотрудники
#станции
#подготовка
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Житель Подмосковья фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади 26 иностранцев
26 апреля 2024, 17:47

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев

Полиция выявила «резиновый» дом в дачном посёлке Марьинка Раменского городского округа — его владелец фиктивно зарегистрировал у себя 26 иностранцев, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории России полицейские выявили в Раменском округе 45-летнего местного жителя, который поставил на миграционный учёт 26 иностранцев, но не предоставил им мест для проживания», — говорится в сообщении.
Против хозяина «резинового» дом завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что мигранты, не говорящие по-русски, сдали на «пятёрки» языковой тест в Башкирии.

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#раменский городской округ
#мигранты
#полиция
#криминал
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11 юных жителей Щёлкова получили паспорта в торжественной обстановке
26 апреля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Замглавы городского округа Щёлково Дмитрий Толмачёв вручил паспорта юным жителям муниципалитета. Обладателями первых государственных документов стали семь юношей и четыре девушки, рассказали в пресс-службе администрации.
«У нас есть добрая традиция вручать паспорта юным жителям округа в торжественной обстановке. Для ребят и их родителей это важный день – с получением документа наступает новый ответственный этап в их жизни. Этот момент должен запомниться надолго», – сказал глава городского округа Андрей Булгаков.
По данным администрации, это уже вторая подобная торжественная церемония в апреле этого года.

Если родители хотят, чтобы их сын или дочь получили паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить об этом оператору при подаче документов, добавили в пресс-службе.

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#церемония
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#московская область
#документы
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Почти в 40 подмосковных парках посадят общественные огороды
26 апреля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

27 апреля в 36 подмосковных парках откроют общественные огороды. Любой желающий сможет вырастить и собрать собственный урожай в деревянных боксах, установленных на парковых территориях.
Это одно из мероприятий в рамках «Весенней перезагрузки», сообщил «Радио 1» начальник отдела по связям с общественностью Мособлпарка Глеб Осипов.
«Почти в 90 подмосковных парках пройдёт мероприятие «Весенняя перезагрузка». Все смогут в сопровождении музыкальных и творческих программ убрать парковые территории, посадить саженцы деревьев и присоединиться к проекту под названием «Общественный огород», который стартует в эту субботу. В рамках этого проекта любой желающий, в том числе и юные посетители, могут научиться ухаживать за грядками. Они также смогут принять участие в разнообразных тематических мастер-классах по садоводству, послушать лекции и в конце лета собрать урожай по мере созревания культур, которые они высадят», – рассказал собеседник «Радио 1».
По словам Осипова, можно посадить лечебные растения, овощи или ягоды, освоить навыки садовода или огородника. Каждую грядку можно брендировать собственной табличкой, указать, какое растение там растёт. Инвентарь в течение лета нужно будет приносить самостоятельно. Это перчатки, садовые инструменты и фартук.
«В прошлом году у нас 30 парковых территорий участвовали в этом проекте. В этом году их прибавилось. Хочется отметить, что за три года существования проекта образовались целые парково-огородные сообщества, которые приобщаются к экологической культуре», – пояснил Осипов.
По его словам, можно принести саженцы или семена растений самостоятельно, а можно обратиться в соцсети парков или уточнить информацию у сотрудников, поскольку некоторые парки предлагают определенные концепции. Кто-то сажает лечебные растения, кто-то просто зелень, а кто-то – настоящий добротный огород с овощами.

Подробную информацию можно получить в соцсетях парков. Мероприятия начнутся в 10 часов утра и продлятся в течение всего дня.

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#подмосковье
#московская область
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#огород
#сад
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#растения
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Названа главная площадка акции «День добрых дел» в Серебряных Прудах
26 апреля 2024, 17:22

Фото: Ирина Матвеева

Масштабная акция «День добрых дел» и общеобластной субботник состоятся в Московской области 27 апреля, в Серебряных Прудах главной площадкой для обоих мероприятий станет парк «Серебряный», передаёт корреспондент Ирина Матвеева.
«В парке в рамке акций планируется посадить деревья и обустроить семейную зону. Для участников субботника будет работать пункт выдачи инвентаря, а также чайная станция», — отмечается в сообщении.
Для ребят в этот день в парке проведут мастер-классы по изготовлению скворечников и созданию игрушек и различных поделок. В программе также викторина по экологии, соревнование по бегу в мешах «Стартуют все» и анимационная программа для детей.

Праздник завершится концентром «Зелёная весна».

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#серебряные пруды
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#субботник
#парк
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В Подмосковье запустят новую систему «Цифровые индикаторы риска»
26 апреля 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области

Артур Гарибян анонсировал запуск в Подмосковье системы «Цифровые индикаторы риска». Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
О новой системе министр по государственному надзору в строительстве Подмосковья Артур Гарибян рассказал на пресс-конференции с представителями СМИ.

«В Московской области в IV квартале этого года стартует проект «Цифровые индикаторы риска». Индикатор риска - это признак, свидетельствующий о высокой вероятности совершения нарушения обязательного требования. В настоящее время факт срабатывания устанавливается инспектором вручную из отчетов, систем и жалоб. После запуска проекта факт срабатывания индикатора риска будет выявляться в информационной системе контрольного органа, что позволит исключить человеческий фактор и ошибки. Далее в Единой государственной информационной системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области будет создана цифровая карточка индикатора, после чего система проанализирует необходимость проведения проверки и автоматически примет решение. Реализация проекта позволит не только оптимизировать работу инспектора и исключить ошибки, но и обеспечить автофиксацию всех срабатываний индикаторов риска и формирование аналитики», — поделился министр.

Стоит отметить, что проект реализовывается в рамках поручения Президента России.

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В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали около 1,7 тыс. дорожных ям
26 апреля 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области

Около 1,7 тыс. дефектов покрытия дорог устранили за неделю на территории трёх подмосковных городских округов: Рузского, Наро-Фоминского и Можайского, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Рузском округе ямочный ремонт провели у деревни Сафрониха и в микрорайоне Северный. В Наро-Фоминском округе ямы ликвидировали на дорогах рядом с деревнями Кузьминское и Веселёво, а также на Дороховской улице в деревне Симбухово. В Можайском округе убрали ямы на улицах Урицкого и Мира в посёлке Уваровка и в деревне Ваулино», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ямочный ремонт в настоящее время проводится во всех округах региона, активную фазу этих работ планируется завершить к 1 мая.

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#минтранс мо
#наро-фоминск
#можайск
#рузский городской округ
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Корпус Никитского женского монастыря в Кашире достроят к 2025 году
26 апреля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Новый сестринский корпус Никитского женского монастыря в Кашире достроят к лету 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ход текущих строительных работ на объекте проверили специалисты главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

«Никитский женский монастырь Московской епархии русской православной церкви расширится в будущем году. На его территории возводится четырехэтажный сестринский корпус общей площадью более 3 тыс. квадратных метров. Строительная готовность уже превысила 50%, подрядчик приступил к работам по монтажу кровли», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что по окончанию строительства в корпусе будут расположены 2 кельи для 78 человек, помещения для кратковременного проживания паломниц, библиотека и мастерские.

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В Малаховке отремонтируют здание школы-интерната
26 апреля 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Ремонт проведут в здании школы-интерната №3 в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы, подрядчик будет определён по итогам электронных торгов, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на проведение текущего ремонта в школе-интернате №3 для учеников с ограниченными возможностями здоровья, расположенной по адресу: Малаховка, Центральная улица, дом №12», — говорится в сообщении.
Подрядчику предстоит отремонтировать системы электропитания, включая электрощитовую, а также отремонтировать подвесные потолки и установить выключатели и светильники. Работы нужно завершить до конца августа текущего года.

Начальная цена подряда: 14 миллионов, 385 тысяч 511 рублей 98 копеек. Заявки принимаются до 14 мая.

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#комитет по конкуретной политике мо
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