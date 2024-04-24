Суд заочно арестовал шахматиста Каспарова* и политика Гудкова*

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Сыктывкарский городской суд заочно арестовал четырёх человек, включая шахматиста Гарри Каспарова* и политика Геннадия Гудкова*, по обвинению в создании террористического общества. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Решением суда Гарри Каспарову*, Геннадию Гудкову*, Евгении Чириковой* и Ивану Тюрину* избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Фигуранты дела обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ за создание террористического общества, его финансировании, публичном оправдании и руководстве им.
В горсуде подчеркнули, что срок ареста обвиняемых исчислен с момента их задержания, а в случае задержания на территории другого государства – с момента передачи их правоохранительным органам России.
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*признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами, а также Минфином РФ иностранными агентами
Анастасия Чинкова