Двоеженство и загадка жизни: какая тайна, терзающая Квашу всю жизнь, была раскрыта после его смерти?

Игорь Кваша (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Игорь Кваша, выдающийся актер и сооснователь театра «Современник», оставил яркий след в мире искусства благодаря своему мастерству перевоплощения.
Не менее значимым для Кваши стал проект «Жди меня», где люди имели возможность найти или узнать судьбу пропавших родных.
Каждый выпуск давался телеведущему с большим трудом, так как он сам не знал, что произошло с его отцом. Удалось ли ему раскрыть главную тайну своей жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Не зная судьбы отца, Игорь пытался сбежать на фронт, но был возвращен домой. После войны он вернулся в Москву, где, проводя время с друзьями на Арбате, стал проявлять хулиганские наклонности. Мать, заметив это, отвела его в театральный кружок, он влюбился в актерское мастерство и решил связать с ним жизнь. Игорь поступил в школу-студию МХАТ, стал старостой курса и сосредоточился на учебе.
В 1956 году, во время отдыха в Коктебеле, она познакомила его с Татьяной Путиевской, подругой Волчек и падчерицей писателя Александра Штейна, что привело к началу их романтических отношений.
Главный сюрприз ждал ее на конечной станции — Игорь Владимирович встретил ее на перроне с предложением руки и сердца, на которое Татьяна Семеновна ответила положительно.
Свадьбу долго откладывали из-за занятости Кваши, который постоянно пропадал на репетициях и гастролях, не находя времени для оформления развода со Светланой Мизери. В итоге влюбленные решили сначала устроить праздник, а официально оформить отношения позже. После «свадьбы» Путиевская переехала к Кваше, и его в родном театре стали шутливо называть «двоеженцем».
Разрешить эту неловкую ситуацию удалось только в следующем году, когда брак с Татьяной Семеновной был заключен уже после того, как она забеременела. Вскоре она родила сына Владимира, имя которому выбрал Игорь Владимирович в честь своего пропавшего отца.
Особое значение в жизни Игоря Владимировича имела программа «Жди меня», в которую он был приглашен в 1998 году. Никогда не забывая о своем героическом отце, Кваша с радостью помогал участникам передачи находить близких или узнавать их судьбы.
Каждый выпуск он воспринимал очень близко к сердцу и сильно волновался, когда не удавалось что-то выяснить. Артист и телеведущий прятал свои эмоции за вредной привычкой — курением, которая появилась у него еще в детстве.
Супруга Игоря Владимировича понимала, что это не приведет ни к чему хорошему, но не могла отучить его от этого способа справляться со стрессом. Даже таблетки, выписанные после медицинского осмотра, не помогали. Сын Кваши, тоже ставший врачом, вспоминает, как его мать каждую ночь просыпалась от сильного кашля и искала ингалятор. В последние годы жизни состояние здоровья артиста ухудшилось, но он так и не бросил курить. Игорь Владимирович использовал по несколько ингаляторов в день, чтобы справляться с приступами удушья, но продолжал ездить на съемки и выступления в театре. Боль от невозможности узнать о судьбе отца он глушил работой и помощью другим людям.
Игорь Кваша так и не узнал правду о судьбе своего отца, оставшись в неведении до самого конца своих дней.
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Каждый выпуск давался телеведущему с большим трудом, так как он сам не знал, что произошло с его отцом. Удалось ли ему раскрыть главную тайну своей жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Хулиганские наклонностиИгорь Кваша родился 4 февраля 1933 года в Москве в семье ученых. В 1941 году, во время войны, его семья была эвакуирована в Сибирь, а отец ушел на фронт и пропал без вести в 1942 году.
Не зная судьбы отца, Игорь пытался сбежать на фронт, но был возвращен домой. После войны он вернулся в Москву, где, проводя время с друзьями на Арбате, стал проявлять хулиганские наклонности. Мать, заметив это, отвела его в театральный кружок, он влюбился в актерское мастерство и решил связать с ним жизнь. Игорь поступил в школу-студию МХАТ, стал старостой курса и сосредоточился на учебе.
Первый бракИгорь Кваша познакомился со Светланой Мизери в драматическом кружке еще в школьные годы. Они поступили вместе в школу-студию МХАТ и вскоре сыграли свадьбу. Однако со временем их отношения начали ухудшаться: Светлана предпочитала тишину и уединение, в то время как Игорь был компанейским человеком, стремящимся к общению. На третьем курсе они расстались, но развод отложили из-за нехватки свободного времени.
Фото: iStock/ruslan117
Новый жизненный этапИгорь Кваша начал новый жизненный этап, познакомившись с Олегом Ефремовым, с которым создал театр «Современник». Первая постановка на сцене МХАТа вызвала восторг зрителей. К идее театра присоединилась его студенческая подруга Галина Волчек, которая не только помогала в работе, но и пыталась устроить личную жизнь Кваши.
В 1956 году, во время отдыха в Коктебеле, она познакомила его с Татьяной Путиевской, подругой Волчек и падчерицей писателя Александра Штейна, что привело к началу их романтических отношений.
Курортный романЭто была любовь с первого взгляда, которая вскоре переросла в курортный роман. Игорь Владимирович не был готов к его завершению и продолжал ухаживать за Татьяной Семеновной даже после окончания отпуска. Он сумел завоевать ее сердце во время поездки домой: Путиевская возвращалась в Москву с родителями на поезде, и Кваша отправлял ей трогательные телеграммы на каждой остановке.
Главный сюрприз ждал ее на конечной станции — Игорь Владимирович встретил ее на перроне с предложением руки и сердца, на которое Татьяна Семеновна ответила положительно.
Свадьбу долго откладывали из-за занятости Кваши, который постоянно пропадал на репетициях и гастролях, не находя времени для оформления развода со Светланой Мизери. В итоге влюбленные решили сначала устроить праздник, а официально оформить отношения позже. После «свадьбы» Путиевская переехала к Кваше, и его в родном театре стали шутливо называть «двоеженцем».
Разрешить эту неловкую ситуацию удалось только в следующем году, когда брак с Татьяной Семеновной был заключен уже после того, как она забеременела. Вскоре она родила сына Владимира, имя которому выбрал Игорь Владимирович в честь своего пропавшего отца.
Фото: iStock/Eivaisla
Новая страстьВ начале 60-х Игорь Кваша открыл для себя новую страсть — кино. Ему нравились бесконечные павильоны, съемочные процессы, вагончики для грима и работа перед камерой. Хотя главные роли ему почти не предлагали, Игорь Владимирович не унывал и соглашался на второстепенные. Даже в таких ролях он умел проявить себя так, что зрители запоминали его лицо и с удовольствием шли на новые фильмы с его участием. Кваша снялся в таких картинах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сердца трех» и многих других.
Особое значение в жизни Игоря Владимировича имела программа «Жди меня», в которую он был приглашен в 1998 году. Никогда не забывая о своем героическом отце, Кваша с радостью помогал участникам передачи находить близких или узнавать их судьбы.
Каждый выпуск он воспринимал очень близко к сердцу и сильно волновался, когда не удавалось что-то выяснить. Артист и телеведущий прятал свои эмоции за вредной привычкой — курением, которая появилась у него еще в детстве.
Супруга Игоря Владимировича понимала, что это не приведет ни к чему хорошему, но не могла отучить его от этого способа справляться со стрессом. Даже таблетки, выписанные после медицинского осмотра, не помогали. Сын Кваши, тоже ставший врачом, вспоминает, как его мать каждую ночь просыпалась от сильного кашля и искала ингалятор. В последние годы жизни состояние здоровья артиста ухудшилось, но он так и не бросил курить. Игорь Владимирович использовал по несколько ингаляторов в день, чтобы справляться с приступами удушья, но продолжал ездить на съемки и выступления в театре. Боль от невозможности узнать о судьбе отца он глушил работой и помощью другим людям.
Фото: iStock/Dmitry_Tishchenko
Раскрыть долгожданную тайнуЛишь после ухода Игоря Кваши в 2012 году его супруга решилась раскрыть долгожданную тайну о судьбе Владимира Кваши. Эту историю ей поведала мать артиста накануне своей смерти, настоятельно прося сохранить ее в секрете. Как выяснилось, после окончания войны к семье пропавшего без вести солдата пришел его товарищ и сообщил о трагической судьбе Владимира. Он оказался в плену и был расстрелян вместе с другими сослуживцами.
Игорь Кваша так и не узнал правду о судьбе своего отца, оставшись в неведении до самого конца своих дней.
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