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Смерть, которая потрясла: конфликт вокруг наследства Александра Дедюшко и причины, по которым его первая семья осталась без наследства

Александр Дедюшко (Фото: кадр из фильма «‎ДМБ»‎)

Александр Дедюшко (Фото: кадр из фильма «‎ДМБ»‎)

Александр Дедюшко, российский актер, известный своими ролями в боевиках, столкнулся с множеством испытаний в жизни, но всегда сохранял оптимизм. Трагедия настигла его 3 ноября 2007 года, когда он и его семья погибли в автокатастрофе.
Дедюшко мечтал стать актером с юности, но его первые попытки поступить в театральный вуз не увенчались успехом. Он добился популярности благодаря съемкам в боевиках и заработал на жизнь рекламными роликами.

Личная жизнь актера была непростой: после развода с первой женой Людмилой Томилиной, от которой у него осталась дочь Ксения, он нашел счастье во втором браке со Светланой Чернышковой, с которой воспитывал сына Диму. К сожалению, его мечты о будущем были разрушены трагической аварией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Автослесарь Дедюшко

Александр Дедюшко родился 20 мая 1962 года в Волковыске, Беларусь. Воспитанный матерью после ухода отца, он с детства увлекался спортом, танцами и театром. После неудачных попыток поступить в театральный вуз в Москве, он работал автослесарем и служил на Балтийском флоте. Вернувшись, устроился на завод, где начал заниматься самодеятельностью. Позже поступил в театральный вуз в Горьком и, окончив его, начал карьеру во Владимире. В 33 года переехал в Москву, где вскоре был принят в МХАТ, но покинул театр, не увидев для себя перспектив.

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Много интересных ролей

Александр Дедюшко, начавший свою карьеру в театре, дебютировал в кино в фильме «Мать» Глеба Панфилова. Его популярность возросла с развитием криминальных сериалов, и переломным моментом стала роль в «Директории смерти».

Он запомнился зрителям благодаря работам в таких проектах, как «ДМБ», «Марш Турецкого» и «Бригада», а также образу детектива Джокера в «Кукле». В фильме «Черный мяч» он сыграл тренера футбольной команды, а роль Сергея Лапина в «Оперативном псевдониме» стала одной из самых ярких. Дедюшко также участвовал в проекте «Псевдоним «Албанец» и в телешоу «Танцы со звездами», ведя передачу «Улица твоей судьбы».

Первая любовь

Александр Дедюшко встретил свою первую любовь, Людмилу Томилину, во время учебы в вузе. Они поженились и начали жить вместе. Вскоре их распределили по различным городам, и расстояние между Новомосковском и Владимиром стало настоящим испытанием для их отношений. Несмотря на то что у них родилась дочь Ксюша, пара разошлась, сохранив дружеские отношения. Позже, 31 декабря 1996 года, Александр познакомился с 20-летней артисткой Светланой Чернышковой, и между ними быстро вспыхнули чувства.

«Я стал наведываться к ней во Владимир, а через некоторое время убедил переселиться в Москву. Для Светы принять такое решение было непросто, ведь ей пришлось бросить театр и уехать в никуда — у меня же не было московской прописки, и жил я в съемной комнате», — признавался Александр.

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Когда влюбленные решили узаконить свои отношения, у них не было достаточно денег даже на свадебное платье и фату. Света уже была беременна, поэтому они приняли решение пожениться, несмотря на трудности.

«В крупных ЗАГСах нужно было ждать несколько недель, поэтому мы выбрали районный, находящийся в глубинке Владимирской области. Мы доехали туда не на лимузине, а на «КамАЗе». Но для нас это не имело значения. Мы любили друг друга и верили в наше будущее», — отмечал Дедюшко.

После рождения сына Димы актер сосредоточился на том, чтобы обеспечить семью. Первый значимый гонорар он получил за контракт на рекламу тренажеров. Затем последовали съемки рекламного ролика о газировке, на которые Александр смог купить 20-метровую комнату, где жил с женой и ребенком. Светлана тоже работала, например, снялась в сериале «Я сыщик».

Toyota Picnic столкнулась с грузовиком

Александр Дедюшко погиб в автокатастрофе 3 ноября 2007 года, когда его Toyota Picnic столкнулась с грузовиком на трассе Москва-Уфа. В машине находились его супруга Светлана и восьмилетний сын Дима, все пассажиры погибли на месте.

После его смерти его первая жена Людмила и мама Елена Владимировна переживали утрату, но старались избежать конфликтов с родственниками Светланы.

Людмила хотела получить награду Дедюшко за фильм «Оперативный псевдоним», но столкнулась с проблемами из-за исчезновения реликвий. Елена Владимировна, страдая от горя, молилась за сына и передала его фотографии в гимназию, где он учился, чтобы создать музей памяти о нем. Она скончалась в 2017 году.

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Работа вебкам-моделью, многочисленные романы и скандальный развод: как сложилась жизнь участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель
12 февраля 2025, 18:35

Ольга Рапунцель (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

Ольга Рапунцель стала популярной благодаря участию в проекте «Дом-2». Сегодня она продолжает поддерживать созданный на проекте имидж романтичной красавицы, которая верит в мечты и принца на белом коне.
Подробности о скандалах и личной жизни Ольги Рапунцель расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Ольга Григорьевская родилась 4 апреля 1987 года во Владивостоке. Девочка росла без отца, ее воспитанием занималась мать Татьяна Владимировна, которая работала продавцом в местном магазине. Еще в детстве будущая телезвезда обожала находиться в центре внимания, постоянно принимала участие в школьных конкурсах и занимала призовые места.

После окончания школы с отличием девушка решила поступить в институт на экономический факультет. Однако во время учебы поняла, что выбранная профессия ей не нравится. Через время Ольга прошла курсы английского языка, после чего занялась репетиторством.

«Дом-2»


На реалити-шоу Григорьевская пришла в 2015 году. Псевдоним Рапунцель девушка получила из-за длинных волос. На лобном месте Ольга сразу же озвучила цель прихода — это Олег Волков. По ее словам, молодой человек стал «любовью с первого взгляда». Примечательно, что эти отношения продлились недолго, несмотря на громкие слова.

Следующей целью Рапунцель стал Илья Яббаров. Пара сразу сошлась и заселилась в одну комнату. Отношения молодых людей нельзя было назвать идеальными: избранник часто унижал и оскорблял девушку. В результате влюбленные расстались.

На Сейшелах внимание Ольги добивался Николай Должанский, однако некоторое время она не обращала внимания на мужчину. Вскоре к Рапунцель пришел Николай Барановский с намерением сделать предложение руки и сердца. Он даже купил кольцо, но соперник его опередил.

Ольга все же согласилась на фиктивный брак с Николаем Должанским. Во время «свадьбы» участница подписала какой-то документ, восприняв происходящее как шутку. После того как Рапунцель осознала, что официально расписалась с Николаем, устроила истерику, ведь девушка не хотела настоящего брака. Успокаивать Ольгу пришлось долго. Позже ей объяснили, что документ был ненастоящим.

Ольга Рапунцель (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

После данного инцидента Ольга долгое время не могла прийти в себя, поэтому на проект приехала ее мать. Татьяна Владимировна пыталась поддержать дочь, но та находилась в стрессе. Руководство приняло решение отправить девушку домой на некоторое время.

На проект участница вернулась уже с Дмитрием Дмитренко. С парнем она познакомилась во Владивостоке. Дмитрий заявил, что хочет построить с Рапунцель крепкую семью.

Жизнь с Дмитренко


17 июня 2017 года у Ольги состоялось долгожданное событие — свадьба с Дмитрием Дмитренко. В том же году в семье Рапунцель и Дмитренко произошел скандал, из-за которого пара находилась на грани развода. Мужчину обвинили в избиении беременной супруги. Зрители требовали посадить его за решетку, Ольга даже написала заявление в полицию.

Вскоре Дмитрий стал просить у девушки прощения. Рапунцель призналась, что любит Дмитрия и готова терпеть ради него даже побои. Идиллия долго не продлилась, через время разразился очередной скандал: выяснилось, что Дмитренко завел роман за периметром, пока был в ссоре с Ольгой. Девушка вновь простила супруга, а в измене обвинила соперницу.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

Весной 2018 года в семье Дмитренко и Рапунцель произошло пополнение — на свет появилась дочь Василиса. В ноябре 2019-го женщина сообщила, что беременна вторым ребенком. В это же время поклонники «Дома-2» стали спорить о том, является ли Василиса родной дочерью Ольги и Дмитрия. Началось все с УЗИ, где будущая мама задавала врачу «глупые» вопросы о беременности. Зрители уверяют, что родившая женщина должна и так все знать, ведь это не первые роды в ее жизни. 10 июня 2020 года Ольга родила дочь Софию.

Стоит отметить, что на проекте по результатам зрительского голосования Рапунцель получила звание «Человек года» и выиграла главный приз — квартиру в Москве. Тем не менее вместе с Дмитрием она осталась на телестройке, так как Ольга мечтала занять место телеведущей. Однако недопонимание с руководством реалити и ее участниками, которые выставляли пару Дмитрия и Ольги не в лучшем свете, привело к тому, что супруги решили покинуть телешоу.

В феврале 2023 года Дмитрий Дмитренко подал заявление на развод с Ольгой Рапунцель. Новость стала абсолютной неожиданностью для поклонников пары, ведь супруги долгое время выстаивали имидж идеальной семьи. В сети появились слухи, что мужчина сделал это из-за постоянных скандалов, устраиваемых женой. Комментариев от Рапунцель по поводу причин расставания не поступало. Дмитренко же рассказал, что распад семьи произошел по причине того, что Ольга настраивает детей против отца, а теща его постоянно упрекает.

Спустя время Ольга обвинила Дмитрия в измене. Он, в свою очередь, рассказал, что у нее самой давно есть поклонник, с которым она строит отношения. Вскоре всплыли новые подробности судебных разбирательств между бывшими супругами. Оказалось, что Рапунцель обвинила Дмитрия в домогательствах к дочерям.

22 августа 2023 года Дмитрий сообщил, что суд окончательно развел бывших супругов.

Скандалы


Серьезный скандал на проекте «Дом-2» вызвали факты из прошлого Ольги Рапунцель: участники шоу увидели видеоматериал, где она еще до телестройки предстает голой для эротического видеочата. Об этом сразу стало известно и пользователям соцсетей, где были опубликованы ролики.

Выяснилось, что Ольга утаила целых 9 лет своей биографии. Все эти годы до проекта девушка подрабатывала вебкам-моделью и получала 200 долларов в час. Она смогла купить машину Jeep Grand Cherokee, а также материально помогала семье.

Осенью 2016 года возник новый скандал, связанный с именем Рапунцель. Влад Кадони опубликовал фото бритоголовой участницы шоу с вопросом, правда ли это. В интернете разразились споры, но факт того, что девушку побрили, так и не подтвердился.

Рапунцель сегодня


В феврале прошлого года Дмитрий Дмитренко объявил о завершении всего бракоразводного процесса. Экс-супруги определились с алиментами и порядке встреч мужчины с детьми.

Ольга Рапунцель с детьми (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

Однако уже в конце лета Ольга вновь стала обвинять бывшего мужа в том, что он пользуется ее квартирой и требует разделения имущества. ﻿Женщина говорила, что Дмитрий никак не общается с детьми, не платит алименты и собирается привести в ее квартиру новую девушку.

В феврале этого года Ольга Рапунцель подколола экс-супруга и сообщила поклонникам, что одержала очередную победу в суде. Сегодня девушка называет себя счастливой женщиной и мамой. Недавно он дала понять, что у неё есть новый поклонник. По ее словам, каждый день в её доме появляются цветы.

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Фиктивный брак для прописки в СПБ, наркотики и скандальные высказывания о РФ: Новые сенсационные факты об Арбениной
12 февраля 2025, 17:57

Диана Арбенина (Фото: ВКонтакте @thenightsnipers)

Несмотря на всю свою скандальность и эпатажность, Диана Арбенина всегда предпочитала держать свою личную жизнь в секрете. Чем больше у публичного человека тайн, тем больше возникает обсуждений и слухов.
Однако в жизни Арбениной действительно есть много любопытных и необычных моментов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ночные снайперы

В 1993 году Диана Арбенина и Светлана Сурганова основали группу «Ночные снайперы», которая быстро завоевала популярность благодаря оригинальному звучанию и глубоким текстам. Первые успехи пришли с альбомами «Кошка», «31-я весна» и «Ты дарила мне розы». Рубежом для группы стал альбом «Цунами», после которого Сурганова покинула коллектив, что вызвало вопросы о предсказуемости творчества Арбениной без нее.

Диана продолжила развивать группу и сохранять популярность, выпуская успешные альбомы и выступая на больших сценах. Личная жизнь Арбениной также привлекала внимание: она стала матерью двоих детей, не раскрывая имени их отца. Это подчеркивало ее силу как женщины и исполнительницы. В этом году Диана отметила свой 50-й день рождения.

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Фиктивный брак

Диана Кулаченко родилась в Воложине, но её семья часто переезжала, в том числе в Магадан. После развода родителей в её жизни появился отчим Александр Федченко, который стал важной фигурой для неё.

С раннего возраста Диана мечтала о музыке и переезде в Санкт-Петербург. В 1991 году она написала популярную песню «Рубеж», а позже переехала в Петербург, поступив в университет. В 1993 году, чтобы получить прописку, она вышла замуж за Константина Арбенина, лидера группы «Зимовье зверей», который поддерживал её творческие амбиции. Начало её карьеры состояло из квартирников и студенческих конкурсов, но благодаря упорству и поддержке окружающих её мечта о музыкальной славе осуществилась.

Причины распада

В 1993 году Диана Арбенина и Светлана Сурганова создали акустический дуэт «Ночные снайперы», название которого предложил таксист, заметивший, что их футляры напоминают оружие.

Группа активно выступала на фестивалях и в клубах Санкт-Петербурга. В 1998 году их песни начали звучать на радиостанциях, что способствовало росту популярности и гастролям по Европе. В 2001 году появились слухи о возможном уходе Сургановой, которые подтвердились в 2002 году, когда она не вышла на сцену после релиза альбома «Цунами». Причиной распада стали различия в музыкальных вкусах: Диана тяготела к рок-н-роллу, а Светлана — к другим направлениям. Арбенина продолжала менять состав группы, ожидая от музыкантов полного профессионализма и соответствия своим требованиям.

Диана Арбенина (Фото: ВКонтакте @thenightsnipers)

Не планировала детей

Диана Арбенина в недавнем интервью рассказала о своем пути к материнству и изменениях в жизни. Ранее, погруженная в рок-н-ролл и концерты, она не планировала детей. Однако в 34 года у нее проснулся материнский инстинкт, в 36 лет она стала мамой двоих — сына Артема и дочери Марты.

Арбенина отметила, что прошла через трудные времена, включая зависимость, но теперь следит за собой, занимается спортом и соблюдает режим. Важным для нее стало осознание опасности допингов. Сейчас она живет с семьей в загородном доме, где построила студию для записи музыки. Арбенина подчеркивает значимость семьи и дружбы, упоминая свою близкую подругу Светлану Сурганову.

Остались друзьями

Светлана Сурганова не раскрывала причины разрыва с Дианой Арбениной, но в 2003 году основала группу «Сурганова и Оркестр», вдохновение для которой черпала из стихов классиков, переживая творческий кризис.

У Светланы возникли трудности с памятью после лечения рака кишечника, в этот сложный период Диана оказала ей поддержку. Встреча на юбилейном концерте в «Олимпийском» спустя 16 лет после расставания стала значимым событием для поклонников, хотя не означала возвращение к прежнему состоянию группы. Сурганова поздравила Арбенину с юбилеем и выразила благодарность, а Диана отметила, что, несмотря на разные пути, они остались друзьями.
Диана Арбенина (Фото: ВКонтакте @thenightsnipers)

Новый партнер и отец детей

Отец детей, о котором она не распространялась, ушел из жизни, Диана объяснила детям его отсутствие.

Хотя она предпочитает скрывать личную жизнь, Диана открыта к серьезным отношениям и ищет партнера, который станет ее опорой. Воспитание детей и работа — главные приоритеты для нее. Она мечтает, чтобы Артем стал хирургом, а Марта занималась спортом, и не планирует навязывать им артистическую карьеру.

Громкие и скандальные заявления о РФ

В июле 2023 года группа «Ночные снайперы» отпраздновала свое 30-летие юбилейным концертом, который провела Диана Арбенина, несмотря на трудности, возникшие из-за ее песни «Не молчи». Весной 2022 года активист Виталий Бородин усмотрел в этом треке признаки нарушения закона и подал жалобу, что привело к отмене концертов группы в нескольких российских городах в апреле 2023 года.

Диана не сдалась и заявила о своем намерении остаться в стране и продолжать выступления. Она отметила, что разделяет горечь происходящего в России, но не планирует уезжать. При этом она никогда не делала громких и скандальных заявлений.

Хотя ее позиция по отношению к текущей ситуации в стране остается неоднозначной, Арбенина выпустила мини-альбом и снялась в сериале «Обоюдное согласие» в роли следователя.

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Пытается молодиться, но выглядит как несчастный: новый стиль Олега Меньшикова обсуждают в сети. Ради кого он сменил имидж?
12 февраля 2025, 17:32

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Олег Меньшиков оказался в центре внимания — на этот раз из-за заметных перемен в стиле. Народный артист сменил привычный имидж и удивил публику новым внешним видом. Что стоит за этими переменами и как на них реагируют поклонники, расскажет «Радио 1».


Биография Олега Меньшикова


Олег Евгеньевич Меньшиков — известный российский актёр театра и кино, режиссёр и педагог.

Родился 8 ноября 1960 года в Серпухове, Московская область. Олег Евгеньевич вырос в семье военного инженера и врача-невролога.

«Мама забрала меня из детского сада, я капризничал и чего-то от нее требовал. А мама не делала того, что я хотел. Я сел посреди улицы в лужу прямо в одежде, мол, пока не сделаешь, так и буду сидеть. Мама стояла и смотрела на меня, даже не пошевелилась, и я сказал: "Какая ты бессердечная". Наверное, таким своенравным я и остался», — отметил Меньшиков в беседе с Psychologies.

Родители были заняты своими делами, поэтому не уделяли ему много внимания и не заставляли следовать строгим правилам. Как сам утверждал актер, его воспитание заключалось в том, что родители не ограничивали его свободу.

«Родители воспитывали меня тем, что не воспитывали. Не лезли ко мне с нотациями, с требованиями откровенности, не запрашивали отчетов о моей жизни, не поучали. Это не потому, что я был им безразличен, просто они меня любили. Но у нас не было доверительных, дружеских отношений, так сложилось. И, наверное, многое тут зависело от меня», — рассказал он.

С ранних лет проявлял интерес к искусству, обучался игре на скрипке.

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Позже окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Популярность ему принесли роли в культовых фильмах «Покровские ворота», «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник». С 2012 года он занимает пост художественного руководителя Театра имени Ермоловой.

За свою карьеру Меньшиков удостоился звания Народного артиста России и трижды становился лауреатом Государственной премии РФ.

Личная жизнь


Личная жизнь Олега Меньшикова всегда была окружена слухами. В школьные годы он пользовался большой популярностью у девушек, а после поступления в театральный институт мог бы покорить любую. Однако сам актер, казалось, не проявлял к этому особого интереса, полностью сосредоточившись на карьере.

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Лишь в 2005 году он связал себя узами брака со студенткой театрального вуза Анастасией Черновой. С тех пор они неразлучны и часто появляются вместе на публике. У пары нет детей — сам Меньшиков объяснял это состоянием своего здоровья.

«Конечно, мы хотели иметь детей, но не получилось. Мы оттягивали, оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла. Какие-то другие формы родительства мы не рассматриваем. Что называется, Бог не дал», — объяснял он.

Олег Евгеньевич считал, что неудача актерской карьеры его жены была его виной. На курсе ее считали талантливой, но на кастингах, услышав фамилию Меньшиков, режиссеры отказывались предлагать ей роли — возможно, из-за страха иметь дело с таким именитым супругом или считая, что успех в профессии ей и так обеспечен. В результате она переключилась на танцы, а позже стала тренером по пилатесу.

Олег Меньшиков с супругой (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

В 2010 году артист перенес гипертонический криз, после чего в прессе появились разговоры о его возможной зависимости от алкоголя. Более того, ходили слухи, что этим же страдала и его супруга, якобы переживавшая из-за отсутствия самореализации.

Позже в СМИ появилась информация о тайной симпатии к актеру со стороны Кристины Асмус.

Однако все сплетни так и остались неподтвержденными, а брак Олега и Анастасии по-прежнему остается прочным.

«Мы как-то вросли друг в друга. Я просто не понимаю, как могло бы быть по-другому, если бы сейчас не было Насти. Это не укладывается в голове. И, конечно, это было бы со знаком минус, гораздо хуже, неправильнее, чем сейчас есть. Конечно, мы менялись, притирались, ссорились и орали. Потом разговаривали «через губу», как-то общались так месяца полтора. Но ни разу не расходились, даже мысли такой не было», — рассказал артист.

Олег Меньшиков и Кристина Асмус (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Изменил стиль


Олег Меньшиков всегда отличался безупречным вкусом, что заметили ещё в начале его карьеры. Коллеги называли актера «франтом», и он старался оправдать это прозвище.

В 2001 году Меньшиков стал лицом швейцарской марки часов Longines, отметив, что его выбрали за элегантность.

Однако у самого актера свое представление о том, что такое элегантность. Он утверждает, что не тратит много времени на подбор одежды, не утруждается глажкой рубашек и не изучает, какие цвета между собой сочетаются.

Вместо этого он полагается на внутреннее чувство и выбирает образы, ориентируясь на свои ощущения.

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Меньшиков активно экспериментирует со стилем, выбирая одежду и аксессуары от ведущих модных брендов. Подписчики нередко восхищаются его вкусом, но находятся и те, кто считает его образы слишком молодежными.

«А что же ему не молодиться-то. Это запрещено? Меньшиков — человек творческий, целеустремленный, энергичный, хочет идти в ногу со временем. Знаете пословицу ''седина в бороду, бес в ребро''? В данном случае ''бес'' проявляется в том, что мужчина хочет выглядеть молодо, задорно, современно. Это типично для представителей актерской среды», — отметил историк моды Александр Васильев.

Сам артист на критику реагирует спокойно, с долей юмора. Он сопровождает свои фотографии ироничными подписями: «Непринужденное сияние», «Интеллектуальный шик», «Аристократический флер», «Добавим душевной легкости», «Парим над суетой», «Продолжаем повышать уровень серотонина», «Весенняя вспышка».

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Что думают подписчика Олега Меньшикова


В интернете активно обсуждают стиль Олега Меньшикова, и мнения пользователей разделились. Некоторые критикуют его образы, считая их неподходящими для его возраста.

«Как нелепо все это выглядит на взрослом мужчине», — пишет один из комментаторов.

Другие предполагают, что смена имиджа связана с попыткой компенсировать внутреннюю пустоту.

«Выглядит как несчастный человек с погасшим взглядом, который пытается как-то и чем-то наполнить жизнь. Как можно больше тряпок, сумок, побрякушек, чтобы чувствовать себя живым».

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Некоторые отмечают, что внешний вид актёра изменился не в лучшую сторону.

«Плохо выглядит, уж точно не здоровым и не счастливым. А жена рядом с ним как старушка. Девочка, оно того стоило?»

Есть и те, кто считает, что его стиль просто не сочетается с внешностью.

«Конечно, ему больше подошли бы чёрные брюки, чёрный гольф, пальто camel, у него слишком строгое, интеллигентное лицо для такого стиля, у меня похожий типаж, только женский, и на мне нелепо смотрятся рюшечки и все цветастое».

Однако большинство комментариев положительные — поклонники восхищаются стилем Меньшикова.

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Виктория Боня (Фото: Instagram*/victoriabonya)

Телеведущая Виктория Боня показала подписчикам в соцсетях откровенный наряд и порассуждала на тему людской зависти на фоне успеха других. Селебрити считает, что людей можно разделить на две категории: тех, кто завидует, сидя при этом на месте, и тех, кого вдохновляет чужой успех.
«Почему успех так сильно триггерит людей? Вчера я поделилась радостной новостью — купила новую машину. Многие искренне порадовались за меня, но были и те, кто тут же начал искать грязь. «Эскорт», «нечестные деньги» — стандартный набор. Они не могут поверить, что женщина может сама добиться успеха, быть независимой, красивой и при этом жить так, как хочет. Почему их это так задевает? Потому что твой успех — это напоминание им о том, что они сами ничего не делают, чтобы изменить свою жизнь», — поделилась Боня.

Виктория Боня (Фото: Instagram*/victoriabonya)

Она резюмировала, что людям нужно меньше оправдываться, а больше верить в себя, в свою работу, уметь рисковать и быть дисциплинированными, ведь «ничего не дается просто так».

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Тайны семьи Анны Герман: почему мать скрывала ее происхождение и какие еще секреты хранила семья певицы
12 февраля 2025, 16:54

Анна Герман (Фото: РИА Новости/ Рыбаков)

Анна Герман — всем известная польская певица и композитор, звезда эстрады 1960-х — начала 1980-х годов. Она прославилась исполнением песен на различных языках, но особенно ярко проявила себя в исполнении композиций на польском и русском.
Полное имя певицы — Анна Виктория Герман-Тухольская. Мало кто знает, но семья певицы тщательно скрывала свое происхождение. Об истинной биографии семьи Герман читайте в материале «Радио 1».

Истинные корни певицы


Анна Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)

Род Германов, переселившийся на украинские земли из Германии, оставил значительный след в истории. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг, что в русском переводе означает «Надежда», ныне известное как Ольгино, расположенное неподалеку от города Бердянска на берегу Азовского моря.

Там же родился и дед Анны Герман – Фридрих Герман, который получил образование в Польше, тогда входившей в состав Российской империи. В баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь он осваивал науку проповедника, и именно там, в 1910 году, у него родился сын Ойген (Евгений) Герман – будущий отец Анны Герман. Запись о его рождении до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После завершения учебы семья Фридриха Германа вернулась на Украину, привезя с собой девять сыновей и дочерей.

Отец певицы спасался бегством

Ирма Мартенс и Ойген Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)

Во времена коллективизации в 1929 году Фридрих Герман был арестован. Вердикт оказался кратким и беспощадным: пять лет лагерей с последующим пятилетним ограничением в правах. Спустя полтора года он трагически погиб от голода и изнурительных работ на лесоповале в районе Плесецка Архангельской области. Подобная участь ожидала и его детей, однако старший сын Вилли сумел пробраться через Польшу в Германию.

Ойген, напротив, не смог укрыться от преследования властей. В то время он работал бухгалтером на Донбассе, и руководство одной из шахт обвинило его в махинациях с деньгами. За такое преступление полагалось наказание в два-три года заключения. Однако, принимая во внимание биографию его семьи — репрессированного отца и брата, сбежавшего в Германию, — ему грозил неминуемый расстрел. Ойгену удалось тайком покинуть страну, оставив на Донбассе свою жену Альму и маленького сына Руди.

Мать певицы


Семья Анны Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)

Родители Анны Герман познакомились в городе Ургенч, расположенном в Узбекистане. Ирма Мартенс происходила из семьи германских меннонитов, которые переселились в Россию в середине XVII века. Она работала в школе, где преподавала немецкий язык. Общение на родном немецком языке способствовало близким отношениям между молодыми людьми, и 14 февраля 1936 года в семье родилась дочь, которую назвали Анна Виктория Герман. Спустя год в семье появился еще один ребенок — брат Анны Фридрих. И в том же 1937 году Ойгена Германа арестовали.

Спустя долгие годы станет известно, что в 1938 году Ойген был расстрелян в Ташкенте. К несчастью, ни Анна Герман, ни ее мать об этом не узнают. Информация о политзаключенных будет рассекречена во времена правления Горбачёва. О судьбе Ойгена станет известно его брату Артуру Герману. Как оказалось, после двух недель ожидания решения суда тройки, его брат по доносу был арестован и казнен как «немецкий шпион и многолетний вредитель». В документах также имелась информация, что 15 ноября 1957 года Ойгена реабилитировали посмертно.


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Ирма Мартенс и Герман Бернер (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)

О репрессированном отце семейства долгое время не будет никаких известий, а в 1938 году от скарлатины скончается маленький Фридрих. После этого мать певицы решит уехать из Узбекистана. Семья долгое время скиталась по территории Советского Союза: Ташкент, Новосибирск, Красноярск. В Джамбуле они вместе со всеми встретили Победу в Великой Отечественной войне, и Аня пошла в первый класс.

Здесь же, в 1943 году, Ирма Мартенс встретит польского офицера Германа Бернера, что впоследствии, в 1946 году, сподвигнет ее переехать с семьей на его родину, в Польшу. Там мать Анны становится официальной польской женой Германа и придумывает легенду о польско-голландском происхождении семьи, чтобы спасти девочку от гонений немцев на территории страны.

Жизнь в Польше и будущая звездная карьера


Анна Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)


В Польше семья сначала обосновалась в Новой Рудзи, но в 1949 году они перебрались во Вроцлав, где поселились в небольшой комнате коммунальной квартиры. 10-летняя Аня хорошо училась в польской школе, имела дар к рисованию и мечтала поступить в высшую школу изящных искусств. Однако мать настоятельно советовала ей выбрать более практичную специальность, которая позволит обеспечить семью и себя.
Так, после завершения обучения в начальной школе и общеобразовательной гимназии, где Анна совмещала учёбу с работой, чтобы помочь своей семье, она решила продолжить образование и поступила в 1960 году на геологический факультет Вроцлавского университета имени Болеслава Берута.

В том же году она впервые вышла на сцену студенческого театра «Каламбур», что стало отправной точкой её пути к успеху на эстраде. Неудивительно, что после выпуска из университета Анна Виктория решила стать не геологом, а эстрадной певицей. К тому же она успешно прошла государственную аттестацию в Министерстве культуры и искусства Польской Народной Республики и получила разрешение на профессиональную деятельность в области эстрадного пения.

С целью заработка и карьерного роста Анне Герман приходилось много ездить по небольшим городкам Польши с концертами, пока песни в её исполнении не стали по-настоящему известными.


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