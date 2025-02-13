Слухи о новой должности, допинговый скандал и личная жизнь: как сейчас живет Алина Кабаева

Алина Кабаева (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Алина Кабаева — известная российская спортсменка, прославившаяся в художественной гимнастике. Несмотря на трудности, включая провал на первой Олимпиаде и двухлетнюю дисквалификацию, она проявила силу воли и вернулась в спорт, став мировой звездой.
Ее история вдохновляет многих и демонстрирует преодоление трудностей на пути к успеху. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
В 11 лет девочка переехала в Москву, где встретила Ирину Винер, которая заметила необходимость серьезной подготовки и поставила перед ней строгие условия. Алина усердно трудилась, соблюдая строгую диету, что позволило ей подготовиться к профессиональным соревнованиям.
В 15 лет она стала чемпионкой Европы в Португалии и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 1998 году на Играх доброй воли в Лос-Анджелесе ее мастерство вызвало восторг публики.
В 17 лет Кабаева завоевала золотые медали в Испании, а в 1999 году победила на чемпионате мира. На Олимпийских играх 2000 года она была фаворитом, но допустила ошибку в выступлении с обручем и заняла третье место.
Обе гимнастки были уличены в использовании фуросемида — мочегонного средства, которое помогает не только избавиться от следов допинга, но и сбросить вес. В результате обе спортсменки были дисквалифицированы на два года, лишены медалей Игр доброй воли и чемпионата мира 2001 года, а также получили запрет на участие в любых соревнованиях.
К счастью, дисквалификация была условной, и уже в августе 2002 года Алина вновь смогла участвовать в соревнованиях, однако за ней был установлен строгий контроль со стороны врачей и судей.
В 2003 году она победила на первенстве мира в Будапеште, подтвердив свой статус без допинга. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах Кабаева столкнулась с напряжением и ошибками, уступив своей сопернице Ирине Чащиной в выступлениях с обручем и мячом, но продолжила бороться за медали.
На чемпионатах Европы она завоевала:
Португалия, Матозиньюш-1998 – «золото»;
Венгрия, Будапешт-1999 – два «золота», одно «серебро» и одна «бронза»;
Испания, Сарагоса-2000 – пять золотых медалей и одна бронзовая;
Швейцария, Женева-2001 – три «золота» и одно «серебро»;
Испания, Гранада-2002 – два «золота»;
Украина, Киев-2004 – два «золота»;
Россия, Москва-2006 – «Серебро».
На чемпионатах мира:
Япония, Осака-1999 – четыре «золота» и два «серебра»;
Венгрия, Будапешт-2003 – четыре «золота», одно «серебро» и одна «бронза»;
Греция, Патры-2007 – одно «золото» и одна «бронза».
Олимпийские игры:
Австралия, Сидней-2000 – «бронза»;
Греция, Афины-2004 – «золото».
Кроме множества титулов и спортивных наград, Алина Кабаева была награждена несколькими орденами, включая орден «Дружбы» в 2001 году и орден «За заслуги перед отечеством» IV степени в 2006 году. Позднее гимнастка получила еще и почетную грамоту президента из рук Владимира Путина.
Кабаева также была активной участницей модных показов и украсила обложки журналов, включая Glamour и Maxim. В 2008 году она запустила авторскую программу «Шаги к успеху» и участвовала в шоу «Форт Боярд».
В 2007 году она стала депутатом Государственной думы пятого созыва, участвуя в разработке законопроектов и основав благотворительный фонд. Под ее руководством были реализованы проекты по обустройству спортплощадок, помощи детям из малообеспеченных семей и организации фестивалей. В 2014 году Кабаева завершила свою депутатскую деятельность.
В 2017 году Кабаева представляла международную федерацию гимнастики на чемпионате мира в Испании, активно пропагандируя спорт. Она организовала множество мероприятий, включая фестиваль художественной гимнастики «Алина» в 2018 году и турнир «Небесная грация» в 2021 году.
Путин также опроверг слухи на пресс-конференции. В 2009 году один из швейцарских таблоидов сообщил, что Кабаева якобы родила сына Дмитрия от Путина, ссылаясь на отсутствие президента на публике. После развода Путина с Людмилой в 2013 году слухи о «тайно рожденных детях» возобновились, но ни Кабаева, ни Путин не давали комментариев.
Официального подтверждения этой информации нет.
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Алина КабаеваБудущая звезда художественной гимнастики Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте в спортивной семье. Отец играл в футбол, а мать занималась баскетболом. С раннего возраста Алина проявила интерес к спорту. Она начала заниматься художественной гимнастикой в три года.
В 11 лет девочка переехала в Москву, где встретила Ирину Винер, которая заметила необходимость серьезной подготовки и поставила перед ней строгие условия. Алина усердно трудилась, соблюдая строгую диету, что позволило ей подготовиться к профессиональным соревнованиям.
Фото: istockphoto/yulenochekk
Карьерный ростАлина Кабаева начала выступать за сборную России в 1996 году и быстро добилась успеха, выиграв юниорский турнир в Лос-Анджелесе.
В 15 лет она стала чемпионкой Европы в Португалии и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 1998 году на Играх доброй воли в Лос-Анджелесе ее мастерство вызвало восторг публики.
В 17 лет Кабаева завоевала золотые медали в Испании, а в 1999 году победила на чемпионате мира. На Олимпийских играх 2000 года она была фаворитом, но допустила ошибку в выступлении с обручем и заняла третье место.
Допинговый скандалВ 2001 году Алина Кабаева приняла участие в чемпионате мира в Мадриде, где одержала победу и подтвердила свой статус абсолютной чемпионки. Однако после соревнований разразился скандал, в который оказались вовлечены не только она, но и ее главная соперница Ирина Чащина, одна из ведущих фигур в художественной гимнастике.
Обе гимнастки были уличены в использовании фуросемида — мочегонного средства, которое помогает не только избавиться от следов допинга, но и сбросить вес. В результате обе спортсменки были дисквалифицированы на два года, лишены медалей Игр доброй воли и чемпионата мира 2001 года, а также получили запрет на участие в любых соревнованиях.
К счастью, дисквалификация была условной, и уже в августе 2002 года Алина вновь смогла участвовать в соревнованиях, однако за ней был установлен строгий контроль со стороны врачей и судей.
Вернулась в спортПосле дисквалификации Алина Кабаева вернулась в спорт, участвуя в чемпионате Европы 2002 года, где заняла первое место, несмотря на набранные 10 килограммов.
В 2003 году она победила на первенстве мира в Будапеште, подтвердив свой статус без допинга. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах Кабаева столкнулась с напряжением и ошибками, уступив своей сопернице Ирине Чащиной в выступлениях с обручем и мячом, но продолжила бороться за медали.
Фото: istockphoto/Albert Shakirov
Олимпийское «золото»Алина Кабаева осуществила свою мечту, выиграв олимпийское «золото» и вновь оказавшись в центре внимания. После триумфа она завоевала золото на чемпионатах Европы в Киеве и Патре. Хотя в 2007 году ходили слухи о её участии в Олимпиаде в Пекине, она официально объявила о завершении спортивной карьеры.
НаградыАлина Кабаева — выдающаяся гимнастка с множеством спортивных достижений.
На чемпионатах Европы она завоевала:
Португалия, Матозиньюш-1998 – «золото»;
Венгрия, Будапешт-1999 – два «золота», одно «серебро» и одна «бронза»;
Испания, Сарагоса-2000 – пять золотых медалей и одна бронзовая;
Швейцария, Женева-2001 – три «золота» и одно «серебро»;
Испания, Гранада-2002 – два «золота»;
Украина, Киев-2004 – два «золота»;
Россия, Москва-2006 – «Серебро».
На чемпионатах мира:
Япония, Осака-1999 – четыре «золота» и два «серебра»;
Венгрия, Будапешт-2003 – четыре «золота», одно «серебро» и одна «бронза»;
Греция, Патры-2007 – одно «золото» и одна «бронза».
Олимпийские игры:
Австралия, Сидней-2000 – «бронза»;
Греция, Афины-2004 – «золото».
Кроме множества титулов и спортивных наград, Алина Кабаева была награждена несколькими орденами, включая орден «Дружбы» в 2001 году и орден «За заслуги перед отечеством» IV степени в 2006 году. Позднее гимнастка получила еще и почетную грамоту президента из рук Владимира Путина.
Съемки в журналахПосле завершения спортивной карьеры Алина Кабаева получила диплом специалиста в области спортивного менеджмента в Московском государственном университете сервиса и защитила кандидатскую диссертацию в Петербурге. Она снималась в фильме «Красная тень» и вела шоу «Империя спорта» на телеканале «7ТВ».
Кабаева также была активной участницей модных показов и украсила обложки журналов, включая Glamour и Maxim. В 2008 году она запустила авторскую программу «Шаги к успеху» и участвовала в шоу «Форт Боярд».
Фото: istockphoto/matka_Wariatka
ПолитикаАлина Кабаева начала свою политическую карьеру сразу после достижения 18 лет. Она была членом партии «Единая Россия» и вошла в Общественную палату РФ, где занималась благотворительностью и вопросами страхования спортсменов.
В 2007 году она стала депутатом Государственной думы пятого созыва, участвуя в разработке законопроектов и основав благотворительный фонд. Под ее руководством были реализованы проекты по обустройству спортплощадок, помощи детям из малообеспеченных семей и организации фестивалей. В 2014 году Кабаева завершила свою депутатскую деятельность.
Активное участие в общественной жизниПосле завершения своей депутатской карьеры Алина Кабаева продолжила активно участвовать в общественной жизни. В 2014 году она открыла Олимпийские игры в Сочи и стала председателем совета директоров «Национальной Медиа Группы».
В 2017 году Кабаева представляла международную федерацию гимнастики на чемпионате мира в Испании, активно пропагандируя спорт. Она организовала множество мероприятий, включая фестиваль художественной гимнастики «Алина» в 2018 году и турнир «Небесная грация» в 2021 году.
Фото: istockphoto/Artur Didyk
Личная жизньПервым избранником Алины Кабаевой был Давид Муселиани, с которым она познакомилась в 18 лет. Они встречались несколько лет, но разорвали отношения перед свадьбой. Позже Кабаева начала роман с Максимом Бузникиным, игроком ФК «Спартак», который даже написал для нее песню. Однако и этот роман закончился.
Алина Кабаева и Владимир ПутинВ 2008 году слухи о возможной свадьбе Алины Кабаевой с президентом РФ Владимиром Путиным стали популярной темой в СМИ, но не имели подтверждений. Кабаева сначала отказывалась комментировать ситуацию, позже потребовала опровержение.
Путин также опроверг слухи на пресс-конференции. В 2009 году один из швейцарских таблоидов сообщил, что Кабаева якобы родила сына Дмитрия от Путина, ссылаясь на отсутствие президента на публике. После развода Путина с Людмилой в 2013 году слухи о «тайно рожденных детях» возобновились, но ни Кабаева, ни Путин не давали комментариев.
Алина Кабаева (Фото: РИА Новости/Владимир Родионов)
Новый главный тренер сборной России по художественной гимнастикеНакануне, 12 февраля, многолетний главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своей отставке. Вместо неё руководить главной командой страны будет многократная чемпионка России, Европы и мира, победительница Олимпиады 2004 года Алина Кабаева.
Официального подтверждения этой информации нет.
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Дарья Осипова