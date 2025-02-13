Слухи о новой должности, допинговый скандал и личная жизнь: как сейчас живет Алина Кабаева

С 1 марта 2025 года станет невозможным зарегистрировать сделки с земельными участками, если их границы не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Изменения касаются статьи 26 закона о регистрации недвижимости. Об этом пишет РИА Новости.