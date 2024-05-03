Эдуард Малышев будет исполнять полномочия главы Раменского городского округа

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Совет депутатов Раменского городского округа возложил исполнение полномочий главы на первого заместителя главы муниципалитета Эдуарда Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Там подтвердили, что глава городского округа Николай Ханин с сегодняшнего дня покинул пост по собственному желанию. Ранее об этом объявил сам руководитель муниципалитета. В своём телеграм-канале он написал, что переходит на новое место работы. Ханин поблагодарил активных жителей, депутатов и сотрудников администрации.
Читайте также:
Николай Ханин покинул пост главы Раменского городского округа
Глава Раменского Ханин рассказал о последствиях падения БПЛА в округе
Ханин избран главой Раменского городского округа
Читайте также:
Николай Ханин покинул пост главы Раменского городского округа
Глава Раменского Ханин рассказал о последствиях падения БПЛА в округе
Ханин избран главой Раменского городского округа
Лора Луганская