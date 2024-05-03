Николай Ханин покинул пост главы Раменского городского округа

Фото: телеграм-канал Николая Ханина
Глава Раменского городского округа Николай Ханин сложил полномочия по собственному желанию. Об этом объявил сам руководитель муниципалитета.
«Я покидаю пост и перехожу на новое место работы. С сегодняшнего дня досрочно слагаю с себя полномочия. Не скрою, что решение было непростым. Это не просто работа, это служение, искренний порыв делать окружающую действительность лучше», – написал Ханин в своём телеграм-канале.Он поблагодарил активных жителей, депутатов и сотрудников администрации за большую совместную работу.
«Порой это было непросто, но мы находили решения, которые помогали нашему муниципалитету развиваться. Мы продолжали курс нашего губернатора на перемены, всегда действовали в интересах людей. Уверен, что при поддержке Андрея Юрьевича Раменское продолжит динамично развиваться, и преемственность в важных социально-экономических вопросах сохранится», – заключил глава городского округа.Ханина назначили временно исполняющим обязанности главы муниципалитета после того, как полномочия сложил Виктор Неволин. 17 августа 2023 года Совет депутатов избрал его главой Раменского городского округа.
Николай Ханин закончил РЭУ им. Г.В. Плеханова. Известен деятельностью в Общественной палате Московской области, в частности, занимался организацией отдыха детей из горячих точек СНГ и гуманитарных миссий в ДНР.
В феврале 2022 года был избран главой городского округа Кашира.
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