Николай Ханин покинул пост главы Раменского городского округа

Только для 23% студентов есть места в общежитии. Такие итоги дал опрос, который аналитики провели вместе с Минобрнауки в 2023 году. По закону на место в общежитии могут претендовать студенты-льготники и иногородние студенты-очники, а заочники — на время сессии. Глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев подготовил законопроект против «мертвых душ» в студенческих общежитиях. Он предложил дать вузам право разрывать договор проживания со студентом, если он не появлялся в общежитии шесть месяцев подряд.