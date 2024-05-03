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Николай Ханин покинул пост главы Раменского городского округа

03 мая 2024, 17:14
Фото: телеграм-канал Николая Ханина

Фото: телеграм-канал Николая Ханина

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Глава Раменского городского округа Николай Ханин сложил полномочия по собственному желанию. Об этом объявил сам руководитель муниципалитета.
«Я покидаю пост и перехожу на новое место работы. С сегодняшнего дня досрочно слагаю с себя полномочия. Не скрою, что решение было непростым. Это не просто работа, это служение, искренний порыв делать окружающую действительность лучше», – написал Ханин в своём телеграм-канале.
Он поблагодарил активных жителей, депутатов и сотрудников администрации за большую совместную работу.


«Порой это было непросто, но мы находили решения, которые помогали нашему муниципалитету развиваться. Мы продолжали курс нашего губернатора на перемены, всегда действовали в интересах людей. Уверен, что при поддержке Андрея Юрьевича Раменское продолжит динамично развиваться, и преемственность в важных социально-экономических вопросах сохранится», – заключил глава городского округа.
Ханина назначили временно исполняющим обязанности главы муниципалитета после того, как полномочия сложил Виктор Неволин. 17 августа 2023 года Совет депутатов избрал его главой Раменского городского округа.

Николай Ханин закончил РЭУ им. Г.В. Плеханова. Известен деятельностью в Общественной палате Московской области, в частности, занимался организацией отдыха детей из горячих точек СНГ и гуманитарных миссий в ДНР.

В феврале 2022 года был избран главой городского округа Кашира.

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#подмосковье
#московская область
Эдуард Малышев будет исполнять полномочия главы Раменского городского округа
03 мая 2024, 18:06

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Совет депутатов Раменского городского округа возложил исполнение полномочий главы на первого заместителя главы муниципалитета Эдуарда Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Там подтвердили, что глава городского округа Николай Ханин с сегодняшнего дня покинул пост по собственному желанию. Ранее об этом объявил сам руководитель муниципалитета. В своём телеграм-канале он написал, что переходит на новое место работы. Ханин поблагодарил активных жителей, депутатов и сотрудников администрации.

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#раменский городской округ
#минтерполитики мо
#подмосковье
#московская область
#глава
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Названы породы собак, наиболее подверженные тепловому удару
Врач Руденко: Для брахицефалических пород тёплое время года особенно опасно
03 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что наиболее тяжело переносят жару брахицефалические породы собак.
«Мопсы, бульдоги, гриффоны, пекинесы, боксеры, ши-тцу и т. д. У собак охлаждение происходит через функции дыхания. В жару животные «включают» ускорение дыхания, высовывают язык, и испарение жидкости более эффективно. Но у брахицефалических пород сплюснутая морда, из-за чего нарушена функция дыхания. Поэтому механизмы теплорегуляции у них хуже», — пояснил в беседе с Газета.ру Руденко.

Однако, по словам врача, для всех животных жара – труднопереносимая пора, поэтому он рекомендовал для предотвращения теплового удара не оставлять питомца в автомобиле, не выводить собаку на улицу в период наиболее активного солнца, обеспечить охлаждение дома, также можно аккуратно поливать животное прохладной водой, следя, чтобы питомец не переохладился.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказывал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей.

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#собаки
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200-летняя волоколамская лиственница борется за звание «Российского дерева года»
03 мая 2024, 17:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Старинная лиственница из Волоколамска стала участницей национального конкурса «Российское дерево года 2024». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Возраст дерева порядка 200 лет. 12-метровая красавица украшает центр парадного двора усадьбы Загряжских-Гончаровых в селе Ярополец, где когда-то бывал Александр Сергеевич Пушкин. Саму лиственницу там посадили чуть позже», – говорится в сообщении.
Проголосовать за подмосковное дерево можно на сайте до 1 августа. Это участник №34 «Гончаровская краса». При этом нужно обязательно нужно подтвердить свой голос, введя код, который придёт голосующему на электронную почту.

Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017-го. В нём участвуют необычные деревья, растущие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим наследием страны.

В этом году за звание главного дерева страны борются 73 претендента.

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#волоколамск
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные школьники завоевали более 30 дипломов на олимпиаде по английскому языку
03 мая 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Сборная Московской области завоевала 32 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Из полученных 32 дипломов четыре — победные. Победителям олимпиады по английскому языку стали школьники из Протвина и Одинцова. А обладателями призовых дипломов стали ученики из Жуковского, Воскресенска, Дмитровского округа, Подольска, Раменского, Люберец, Одинцовского округа, Долгопрудного, Сергиева Посада и Щёлкова», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что всем подмосковным школьникам, принимавшим участие в заключительном этапе олимпиады, будут выплачены денежные призы. Победители получат по 500 тысяч рублей, призёры — по 300 тысяч рублей, остальные — по 100 тысяч рублей.

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#олимпиада
#школьники
#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
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«Народные инспекторы» Подмосковья помогли выявить более 130 случаев парковки на газонах
03 мая 2024, 16:52

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 130 случаев парковки на газонах помогли выявить жители Московской области с начала года при помощи раздела «Народный инспектор» на портале «Добродел», сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«С начала текущего года при помощи жителей было выявлено 137 случаев парковки в зонах зеленых насаждений, сумма штрафов за это нарушение составила 227 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Больше всего нарушений было зафиксировано в Мытищах: только за апрель там выписали 24 постановления, а общая сумма штрафов достигла 24 тысяч рублей. Чаще всего за несоблюдение правил парковки наказывали водителей, оставивших машины в районе проспекта Астрахова, Тенистого бульвара и Силикатной улицы.

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#московская область
#подмосковье
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Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за пал травы
03 мая 2024, 16:31

Фото: Ксения Пашуто

Выжигание прошлогодней травы наносит вред экосистеме и может привести к большому пожару, поэтому пал травы в Подмосковье запрещён: нарушителю грозит крупный штраф, об этом предупредил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Московской области Дмитрий Киселёв, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«Пал травы — это серьёзная проблема, ведь маленькое возгорание может привести к большой беде. Как правило, основную роль здесь играет человеческий фактор. (…) Пал травы является наказуемым деянием. Инспекторы Мособллеса, инспекторы пожарного надзора пристально наблюдают за обстановкой, связанной с палом. В случае выявления виновных в поджогах, их привлекают к административной ответственности в установленном законодательством порядке», — сказал Киселёв.
Он добавил, что с начала пожароопасного сезона в Дмитровском городском округе произошло уже 15 природных пожаров, при этом пик приходится на выходные дни.

Ранее сообщалось, что в Московской области штрафы за разведение огня в неположенном месте для физических лиц составляют от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица должны будут заплатить от 30 до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составляет от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджог может повлечь за собой уголовную ответственность и лишение свободы сроком от восьми лет.

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#лесные пожары
#дмитровский городской округ
#мчс
#пожарная безопасность
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«Кампусы мирового уровня»: Стало известно, когда в общежитиях РФ станет больше мест
Эксперт Интерфакса Чаплыгин: для студентов строятся кампусы мирового уровня
03 мая 2024, 16:27

Фото: iStock/JackF

Только для 23% студентов есть места в общежитии. Такие итоги дал опрос, который аналитики провели вместе с Минобрнауки в 2023 году. По закону на место в общежитии могут претендовать студенты-льготники и иногородние студенты-очники, а заочники — на время сессии. Глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев подготовил законопроект против «мертвых душ» в студенческих общежитиях. Он предложил дать вузам право разрывать договор проживания со студентом, если он не появлялся в общежитии шесть месяцев подряд.
Почему мест не хватает и к чему приведёт борьба с «мёртвыми душами», в преддверии новой приемной кампании в вузы в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель проекта национального рейтинга университетов «Интерфакс» Алексей Чаплыгин.
«На самом деле всё сложнее, чем кажется, потому что кроме четырёхлетнего обучения в бакалавриате и пятилетнего в специалитете, есть еще двухлетняя магистратура очная и аспирантура. Именно эти студенты должны постоянно находиться в зоне ответственности университета: и жить, и творить прямо в кампусе. Лучше, конечно, чтобы 100% студентов, независимо от прописки, располагали местами в общежитии. Это вообще-то давнишняя практика университетов мирового уровня, когда студенты всегда в кампусе университета: общаются, учатся, проводят время в лабораториях, социализируются. Новый проект по строительству кампусов мирового уровня, который правительство РФ запустило в 2022 году, как раз и направлен на то, чтобы построить соответствующие мировому уровню кампусы вокруг ведущих вузов страны и в Москве, и в Питере, и в Самаре, и в Нижнем Новгороде, и в Казани, и в Челябинске и так далее. На первом этапе предполагается создать 25 кампусов таких. В некоторых городах это будут такие университетские городки», — сообщил эксперт.

Собеседник добавил, что инициатива по освобождению от «мёртвых душ» неплохая, потому что она поможет получить места в общежитии тем студентам, которые в этом нуждаются.
«Освободиться от мёртвых душ — неплохая инициатива. Почти пятая часть студентов снимают комнаты или квартиры, это приличная нагрузка на семейный бюджет, в первую очередь их нужно обеспечивать общежития. И в этом должна помочь как раз инициатива по отселению «мёртвых душ». Хотя я по собственным наблюдениям не могу сказать насколько велика эта доля мёртвых душ», — отметил специалист.

Также Алексей рассказал подробно, что будет в кампусах мирового уровню по новому проекту.
«А что касается кампусов мирового уровня — это не только общежития, это застройка территории, в которой заинтересованы и городские власти в том числе. Это комплекс, в котором объединены дома, кафе, библиотеки, спорткомплексы, лабораторные здания, учебный здания, жилье для преподавателей, так, как это строилось в конце 40-х начале 50-х годов новое здание МГУ. Это был город в городе», — поделился эксперт.

По мнению собеседника, такие студенческие городки могут появиться уже в 2025-2026 годах.

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Подмосковных аграриев предупредили о запретах на время пожарной опасности
03 мая 2024, 16:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств в период высокой пожарной опасности, как и для всех жителям Подмосковья, действует ряд запретов. Об этом напомнили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В частности, нельзя сжигать сухую траву на землях сельхозназначения, в придорожных зонах и защитных полосах вдоль железнодорожных и автомобильных трасс.
«С начала года на территории Подмосковья уже фиксировались палы травы. Однако удалось оперативно ликвидировать очаги возгорания сухой растительности и не допустить распространения огня. Каждый должен быть осмотрительнее во избежание причинения вреда окружающей среде и здоровью», – заявил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Он призвал следовать простым правилам безопасности. Например, нельзя поджигать сухую траву на полях и лугах, разводить костры в лесах и на торфяниках, бросать непотушенные спички и сигареты.

Во время сезонных полевых работ следует соблюдать меры пожарной безопасности. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу с сотрудниками о рисках неосторожного обращения с огнём.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Важно помнить и о том, что нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности. За неосторожное обращение с огнём, особенно если оно привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении очагов возгорания необходимо немедленно сообщить о них по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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#подмосковье
#московская область
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Во дворах Подмосковья устранили более 120 тыс. квадратных метров ям
03 мая 2024, 16:07

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Свыше 120 тысяч квадратных метров ям ликвидировали во дворах и внутриквартальных проездах Московской области с начала ремонтного сезона, всего планируется заделать свыше 575 тысяч квадратных метров ям, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Специалисты уже отремонтировали 120 236 квадратных метров ям. (…) Каждый этап подтверждается в система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), а мы внимательно следим за качеством выполнения», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
Она добавила, что в работу по устранению ям во дворах активно включились двадцать городских округов, включая Можайский, где устранили почти 12 тысяч квадратных метров ям, Реутов с более чем 5 тысячами квадратных метров ликвидированных дефектов асфальта, а также Истру, Серебряные Пруды и Наро-Фоминский округ.

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