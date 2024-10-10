Ефимов: в Москве на первых этажах новостроек появится три тысячи рабочих мест

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В Москве с начала текущего года на первых этажах построенных по реновации домов было создано в пользу более 200 нежилых помещений, где смогут трудоустроиться до трех тысяч человек. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«За девять месяцев 2024 года на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации во всех административных округах столицы, реализовано 219 нежилых помещений. Это позволило создать около трех тысяч рабочих мест», — цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Уточняется, что больше всего нежилых помещений появилось на юго-востоке столицы.
В ведомстве пояснили, что на первых этажах, построенных по программе реновации домов, будут располагаться нежилые помещения, которые будут использоваться представителями бизнеса.
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Элина Позднякова