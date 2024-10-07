За неделю в Подмосковье переселили из аварийного жилья более 390 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Свыше 390 человек переселили из аварийного жилья в девяти городских округах Московской области за минувшую неделю, общая площадь расселённого жилого фонда составила более 6,3 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, а также выплатили выкупную стоимость или предоставили сертификаты на приобретение недвижимости в любом районе Подмосковья.«На прошедшей неделе из 140 помещений в аварийном жилом фонде в округах Электросталь, Богородский, Сергиево-Посадский, Дзержинский, Пушкинский, Егорьевск, Одинцовский, Люберцы и Котельники расселены 393 человека», — говорится в сообщении.
Расселение аварийных домов проводится в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».
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