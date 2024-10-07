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За неделю в Подмосковье переселили из аварийного жилья более 390 человек

07 октября 2024, 12:12
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Свыше 390 человек переселили из аварийного жилья в девяти городских округах Московской области за минувшую неделю, общая площадь расселённого жилого фонда составила более 6,3 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«На прошедшей неделе из 140 помещений в аварийном жилом фонде в округах Электросталь, Богородский, Сергиево-Посадский, Дзержинский, Пушкинский, Егорьевск, Одинцовский, Люберцы и Котельники расселены 393 человека», — говорится в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, а также выплатили выкупную стоимость или предоставили сертификаты на приобретение недвижимости в любом районе Подмосковья.



Расселение аварийных домов проводится в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

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Минэнерго: Крым и Севастополь обеспечены бензином и дизелем, дефицита нет
07 октября 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Республика Крым полностью обеспечена бензином и дизелем, заявил замминистра энергетики региона Владимир Воронкин.
«На сегодня ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает для населения Республики Крым и для частных структур, которые занимаются извозом и доставкой продуктов», — прокомментировал чиновник.

Воронкин добавил, что обстановка с топливом на полуострове отслеживается ежедневно. Дефицит не наблюдается.

Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Феодосии. В результате инцидента никто не пострадал, на месте ведут работу экстренные службы. В Феодосии действует режим ЧС муниципального характера.

До этого стало известно, что мужчина пытался скрыться от полиции на поливальной машине в Подмосковье.

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#новости
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«Посмотреть правде в глаза»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 7 по 13 октября
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 7 по 13 октября
07 октября 2024, 12:29

Фото: iStock/rawintanpin

В деловой сфере возникает вопрос о том, чего придерживаться: новых перспектив или надёжного проверенного годами опыта. Важно уравновесить перемены с прошлым и способствовать гармоничному течению дел.
В любви надо найти смелость и посмотреть правде в глаза, понимать истинное положение вещей. Хорошо быть реалистами и проявить мудрость.

В вопросах здоровья желательно следить за своим мышлением и провести переоценку убеждений, глубокий интеллектуальный анализ. Для ментального здоровья полезно задуматься над тем, являются ли мысли действительно нашими.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну надо ориентироваться на практический и полезный результат. Ему важно применить свою силу воли и проявить терпеливость.

Тельцу не следует тратить деньги на сиюминутные желания. Ему надо держать свои эмоции под контролем.

Близнецам надо постараться не затевать ссоры и обходить конфликты. Свои слова лучше обдумывать и быть не очень многословными.

Раку желательно следить за питанием и не переедать. Сентиментальность должна быть уместна, важно быть более сдержанным.

Льву благоприятно отдыхать и набираться сил. Ему хорошо уделить время на свои личные дела.

Деве надо держать под контролем своё настроение. Лучше быть оптимисткой и не переживать по пустякам.

Весам нужно полагаться на своё очарование, утончённость и деликатность. Обмен идеями и общение поспособствует интеллектуальному развитию.

Скорпион ощутит смятение и путаницу в чувствах. Ему важно не поддаваться искушения, а следовать за своим сердцем.

Стрельцу нужно быть щедрым и добрым от души. Его ждёт успех и удача во всех сферах.

Козерогу благоприятно делать покупки. Они его украсят. Его вкус будет более проявлен. Козерогу захочется гармонии и красоты в самовыражении.

Водолею может существенно помешать жажда приключений и новых впечатлений. Чтобы не создать хаос, ему надо отложить сомнительные затеи.

Рыбы смогут выразить свой талант. Романы приобретут более чувственный характер.

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«Расстройство личности»: Депутат Милонов высказался о людях, называющих себя квирами*
Депутат Милонов: количество самоубийств среди квиров в десятки раз выше
07 октября 2024, 11:59

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В середине сентября в Ленинградской области произошло жестокое убийство. 20-летний квир-блогер* лишил жизни 53-летнего политического активиста, нанеся ему более 20 ножевых ранений. Особенное внимание общественности привлекла личность убийцы, который заявил, что не отождествляет себя с каким-либо полом.
О каком отклонении может говорить то, что человек не относит себя ни к женщинам, ни к мужчинам, рассказал депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с «Радио 1».

«Это очень серьезное расстройство личности. По оценкам, имевшим место и среди западных психиатров, именно эти люди склонны во много раз чаще совершать преступления. Рассудок этого человека уже помутнен, потому что он не может идентифицировать простейшие вещи: мальчик он или девочка. Это говорит, что у человека очень серьезное расстройство психики. Его надо лечить. Новая идеология говорит, что лечить не надо и это норма, но это не просто свобода, а тревожный сигнальчик, и ничего нормального этот человек уже сделать не может точно», — пояснил Милонов.

Он рекомендовал таких людей показывать специалистам, которые занимаются подобными расстройствами.

«И там уже комплексная терапия применяется. Медикаменты используются, которые тормозят процессы, которые связаны, может, с поражением головного мозга, может, с другим, но человека нужно стабилизировать. Если он не может понять, кто он на самом деле, то и другие принципиальные вопросы для человека могут быть не решены. Нюансы его поведения непредсказуемы. А то, что такие люди излишне эмоциональны истеричны и подвержены внезапным всплеском гнева — доказано. Количество самоубийств среди этих людей в десятки раз выше, не потому что их не любят, а потому что они сами по себе люди, страдающие заболеваниями», — заключил депутат.

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*движение относится к ЛГБТ, признанному экстремистским и запрещенным на территории России
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В «Русской общине» ответили на обвинения, прозвучавшие в Чечне, в разжигании розни
В «Русской общине» ответили на обвинения из Чечни в разжигании розни
07 октября 2024, 11:58

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В «Русской общине» прокомментировали обвинения в разжигании межнациональной розни и работе на Запад. Ответ одного из координаторов организации опубликован в Telegram-канале движения.
Напомним, уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев заявил, что «Русская община» разжигает межнациональную рознь и работает на иностранные спецслужбы. Он также призвал полицию обратить внимание на деятельность организации.
«Мы готовы к любым проверкам. Соблюдение законодательства является одной из основ деятельности организации. Соблюдение общественного порядка — основная цель движения. Почему вдруг так расстроился и обеспокоился уважаемый Мансур Мусаевич, мне непонятно», — сказал координатор «Русской общины» Андрей Афанасьев.

Он также отметил, что «Русская община» наоборот «тушит» межнациональную рознь, а не занимается ее разжиганием.

Также в организации отметили, что основные нападки начались после публикации материала британским изданием BBC. Уточняется, что на дискредитацию «Русской общины» по линии западных спецслужб выделены серьёзные деньги.

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#сво
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В парках Подмосковья за неделю побывали более 1,5 млн человек
07 октября 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше полутора миллионов человек посетили парки Московской области за неделю с 30 сентября по 6 октября, это на 261 тысячу человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. (…) Всего на территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха», — отметил зампред подмосковного правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин.
Недельный рейтинг посещаемости возглавил парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали 55 тысяч человек. На втором месте парк Мира в Мытищах — там за неделю насчитали 38,9 тыс. посетителей. Третью строчку рейтинга занял парк Толстого в Химках (38,8 тыс. посетителей). На четвёртом месте Фабричный парк в Истре (31 тысяча посетителей). А замыкает топ-5 Центральный парк в Лыткарине, где за неделю побывали 27 тысяч человек.

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#министерство благоустройства мо
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#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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Стало известно об ограничениях в Казахстане из-за вируса Марбург
В аэропортах Казахстана начали мерить температуру из-за вируса Марбург
07 октября 2024, 11:53

Фото: iStock/skyNext

В аэропортах Казахстана начали мерить температуру всем прибывающим из-за рубежа пассажирам, чтобы избежать распространения вируса Марбург. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Сархат Бейсенова, ее заявление приводит пресс-служба Минздрава. Отмечается, что измерение температуры тела будут проводить бесконтактными устройствами.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявляла, что вирус Марбург является особо опасной инфекцией, летальность которой достигает 80%.

По ее словам, во многих случаях у человека в ходе этой инфекции наступает смерть от обезвоживания. Также возможно развитие геморрагического синдрома, нарушение микроциркуляции внутри сосудов, начинают страдать лёгкие, печень, желудочно-кишечный тракт, происходит некроз тканей.

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#развитие
#аэропорт
#казахстан
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В Апрелевке отметили 225-летие Пушкина и завершили благоустройство лесопарка «Дубки»
07 октября 2024, 11:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. ​Наро-Фоминск.

В 2024 году отмечается 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Жители Апрелевки решили сделать эту осень пушкинской. 5 октября в лесопарке «Дубки» состоялся осенний праздник «Там, на неведомых дорожках». Однако поводом для празднования была не только сама осень, но и завершение благоустройства лесопарка, сообщает пресс-служба администрации г. о. ​Наро-Фоминск.
Работы по благоустройству начались в 2023 году в рамках программы губернатора Московской области «Парки в лесу». Уникальный природный объект стал одним из десяти подмосковных лесопарков, которые преобразятся до конца года.

Поздравить жителей округа с завершением благоустройства приехал и сам Пушкин в сопровождении своей жены. Знаменитая пара приветствовала гостей и провела праздничный концерт с участием лучших артистов и коллективов культурных учреждений города и округа. Среди них был легендарный хор русской песни «Мелодия», отмечающий своё 75-летие.

Атмосфера «пушкинской» эпохи была воссоздана творческими коллективами музеев и библиотек Апрелевки и Селятино, которые представили мини-выставки и мастер-классы для всей семьи. Гости с восторгом наблюдали за ожившими персонажами сказочного Лукоморья.

Маленькие и взрослые гости праздника смогли опробовать новые прогулочные маршруты, игровые площадки и спортивные зоны.

«Главный природный арт-объект обновлённого лесопарка "Дубки" – Дуб желаний, символически посаженный во время праздника почётными гостями. Хочется верить, что это волшебное древо поможет каждому в исполнении доброй мечты, а «неведомые дорожки» лесопарка станут знакомыми и любимыми всеми, кто живёт и гостит в Апрелевке», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова.
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#московская область
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Ефимов: готовы металлоконструкции двух путепроводов на участке Южной рокады
07 октября 2024, 11:46

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На участке Южной рокады смонтированы металлоконструкции двух путепроводов от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка. Об этом заявил заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Владимир Ефимов.
«Общая протяженность строящегося участка от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка составляет 9,5 километра, из них 2,77 километра приходится на основной ход магистрали, а остальное — на улично-дорожную сеть», — пояснил Ефимов.
Ранее сообщалось о завершении благоустройства парка «Дубки». Там воссоздали атмосферу эпохи Александра Сергеевича Пушкина и отметили 225-летие писателя. Для гостей организовали спортивные зоны, прогулочные маршруты, а также игровые площадки.

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Мэр Москвы Собянин поздравил президента РФ Путина с днем рождения

В Павловском Посаде 4 октября прошла профилактическая акция «Ребёнок в автомобиле»
#россия
#москва
#строительство
#новости
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Мэр Москвы Собянин поздравил президента РФ Путина с днем рождения
07 октября 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Поздравление градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале.
«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с днем рождения! Благодаря нашему президенту Россия — могучая держава», — говорится в публикации.
Собянин добавил, что Россия и Москва, в частности, находятся в бурном расцвете, происходит реализация масштабных проектов. Кроме того, мэр отметил преданность главы государства к своему делу и любовь к России и россиянам.

«…честность, мужественность и человечность глубоко восхищают и служат примером для каждого из нас. Желаю крепкого здоровья и реализации всего задуманного на благо Отечества», — резюмировал Собянин.
Владимиру Путину сегодня исполняется 72 года.

Как сообщалось ранее, в Москве начался отопительный сезон, отопление включают на социальных объектах и в жилых домах.

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