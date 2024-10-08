Ефимов: Более 30 новостроек возводят и проектируют СЗАО Москвы по реновации

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В СЗАО Москвы по программе реновации строятся 20 домов, еще 11 новостроек уже готовятся к сдаче. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В СЗАО в общей сложности проектируют и строят 31 новостройку – свыше 642 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит предоставить новые современные квартиры более чем 20 тысячам москвичей. Больше всего новых домов строят в Хорошево-Мневниках, Северном Тушине, а также в Щукине», – рассказал Ефимов.
Всего к переезду в новые квартиры готовятся 86 тысяч жителей северо-западного округа столицы. Кроме строящегося жилья там уже ввели в эксплуатацию и передано под заселение 16 новых домов, в которые уже переехали 7,9 тысячи человек.
Во дворах новых домов проводится озеленение, обустраиваются детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха.
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Элина Позднякова