Ефимов: в Обручевском районе Москвы обустроят новый сквер по программе КРТ

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В Обручевском районе Москвы обустроят новый сквер площадью 0,28 гектара, он пройдет от улицы Архитектора Власова до улицы Академика Челомея. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. По его данным, реализовывать проект будут по программе комплексного развития территорий (КРТ).
«В Обручевском районе появится новая зеленая зона — благоустроенное пешеходное пространство площадью 0,82 гектара. Его создадут в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 гектара по программе комплексного развития территорий. Бульвар пройдет от улицы Архитектора Власова вдоль Проектируемого проезда № 7515 до улицы Академика Челомея», — цитирует слова заместителя мэра Москвы пресс-служба столичного градкомплекса.Также отмечается, что бульвар будет располагаться недалеко от станции метро «Воронцовская». К тому же в районе бульвара к 2027 году построят административные и офисные здания, школу и ФОК.
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