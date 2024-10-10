Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится 11-12 октября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 11-12 октября из-за ремонта пути на станции Люблино-Сортировочное, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться с 23:20 11 октября до 5:20 12 октября, в это время остановят движение по первому главному пути станции, в связи с чем поезда МЦД-2 из Нахабина будут доезжать до Курского вокзала, а из Подольска — до станции Царицыно. Кроме того, у части электричек изменится время отправления и прибытия, а ряд поездов отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Оно размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах. Кроме того, расписание можно узнать онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
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