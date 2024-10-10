Москва первой применила новые штрафы для водителей за неоплаченный проезд

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С начала сентября в Москве водители, не оплатившие проезд по платному проспекту Багратиона, получили более 140 000 штрафов. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию.
Уточняется, что на проспекте действует система «Свободный поток». Водитель должен сам оплатить проезд, либо деньги автоматически снимутся с его счета. Тариф составляет от 416 до 1200 рублей.
Штраф за неоплаченный проезд — от 3 до 15 тысяч рублей. Согласно информации издания, 56 тысяч штрафов были отменены в связи с погашением долга за проезд.
Напомним, ранее на всех платных дорогах действовал единый штраф Ространснадзора от 1500 до 5000 рублей. Однако с 1 сентября текущего года стал действовать закон, который позволяет субъектам самостоятельно устанавливать санкции за неоплату проезда по платным дорогам.
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Штраф за неоплаченный проезд — от 3 до 15 тысяч рублей. Согласно информации издания, 56 тысяч штрафов были отменены в связи с погашением долга за проезд.
Напомним, ранее на всех платных дорогах действовал единый штраф Ространснадзора от 1500 до 5000 рублей. Однако с 1 сентября текущего года стал действовать закон, который позволяет субъектам самостоятельно устанавливать санкции за неоплату проезда по платным дорогам.
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Екатерина Коршунова