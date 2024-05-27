Египетский солдат погиб на КПП «Рафах» после перестрелки с израильскими военными

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На пограничном пункте «Рафах» между сектором Газа и Египтом утром 27 мая произошла перестрелка, в которой участвовали солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и египетские военные.
Об этом сообщила радиостанция Kan.
По имеющейся информации, в результате перестрелки погиб египетский военнослужащий, а израильские солдаты не понесли потерь. ЦАХАЛ начал расследование причин случившегося.
Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между Израилем и Египтом, вызванного действиями ЦАХАЛа на КПП «Рафах». С начала активных боевых операций Израиля в этом районе, которые начались около трех недель назад, Египет прекратил доставку гуманитарной помощи в Газу.
В результате, под давлением США, Египет возобновил поставки через переход Керем Шалом.
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По имеющейся информации, в результате перестрелки погиб египетский военнослужащий, а израильские солдаты не понесли потерь. ЦАХАЛ начал расследование причин случившегося.
Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между Израилем и Египтом, вызванного действиями ЦАХАЛа на КПП «Рафах». С начала активных боевых операций Израиля в этом районе, которые начались около трех недель назад, Египет прекратил доставку гуманитарной помощи в Газу.
В результате, под давлением США, Египет возобновил поставки через переход Керем Шалом.
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Артем Кузьмин