КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом пересекли еще 28 россиян и членов их семей

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Еще 28 россиян и членов их семей пересекли КПП «Рафах». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что в пункте работы оперативного штаба МЧС России в Каире российские специалисты окажут гражданам России всю помощь, которая потребуется. По информации МЧС, с начала гуманитарной операции из зоны военного противостояния удалось эвакуировать более тысячи человек.
Ранее сообщалось, что количество жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Порядка 50,6 тысяч человек пострадали.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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Ранее сообщалось, что количество жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Порядка 50,6 тысяч человек пострадали.
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Екатерина Коршунова