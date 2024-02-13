В Иране убеждены, что Байден сам дал Израилю «зелёный свет» на вторжение в Рафах

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Президент США Джо Байден дал Израилю «зелёный свет» на проведение операции в Рафахе. Таким мнением с РИА Новости поделился член комиссии парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Федахосейн Малеки.
Напомним, что ранее американский президент заявил, что США выступают против любых военных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые создают угрозу для Палестины. Байден утверждал, что для проведения крупной операции на границе Египта и сектора Газа необходим план, который бы заслуживал доверия, не создавал угрозы для безопасности Палестины и свыше миллиона человек, которые укрываются в Рафахе.
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Анастасия Чинкова