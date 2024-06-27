Эколог Корниец предложил ввести льготы для борющихся с мусором в лесах

К любому человеку на улице может подойти сотрудник полиции по разным причинам: с просьбой стать понятым, показать документы и так далее. Но есть случаи посерьезнее, когда сотрудники без оглашенных оснований проводят досмотр личных вещей, задерживают и доставляют в отдел полиции. При любом раскладе нужно знать свои права и грамотно ими пользоваться.