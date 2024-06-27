Эколог Корниец предложил ввести льготы для борющихся с мусором в лесах

Фото: Istockphoto / Alexandr Lebedko
Для российских активистов, которые помогают бороться с мусором в лесах, следует ввести отличительные нагрудные знаки. С таким предложением выступил председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец.
Согласно инициативе, такие граждане могли бы претендовать на льготный отдых в санаториях или иметь преимущество при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры.
В связи с этим он предложил идею введения отличительных нагрудных знаков для добровольных защитников леса, а также внедрения дополнительных льгот и преференций для них.
Читайте также:
Мужчина продал мусор и заработал шесть миллионов рублей
В Подмосковье с начала года убрали мусор с козырьков более 360 домов
Как правильно сортировать мусор в Подмосковье
«В лесах вблизи крупных городов можно наблюдать мелкие свалки, заброшенные места для кемпингов, хаотично раскиданные автомобильные и транспортные отходы и многое другое. Однако волонтёрские, экологические общественные, добровольные движения, даже частные лица берут на себя ответственность и борются с этой проблемой», – рассказал Корниец RT.
В связи с этим он предложил идею введения отличительных нагрудных знаков для добровольных защитников леса, а также внедрения дополнительных льгот и преференций для них.
Читайте также:
Мужчина продал мусор и заработал шесть миллионов рублей
В Подмосковье с начала года убрали мусор с козырьков более 360 домов
Как правильно сортировать мусор в Подмосковье
Лора Луганская