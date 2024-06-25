Мужчина продал мусор и заработал шесть миллионов рублей

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Мужчина из Австралии стал собирать мусор и заработал состояние. Об этом информирует NBC Los Angeles.
30-летний Леонардо Урбано житель Австралии заработал порядка 100 тысяч австралийских долларов за год на сборе и продаже вещей, которые он нашел среди мусора. Уточняется, что власти Австралии два раза в год дают возможность гражданам бесплатно избавиться от крупногабаритного мусора, по этой причине в определенные дни в разных районах появляются бесхозные предметы.
Согласно информации источника, ежедневно мужчина искал на улицах такой мусор. По его словам, лучший улов всегда был в тех районах, где живут богатые люди, ведь зачастую они избавляются от хороших вещей из-за покупки новых.
За год австралиец нашел 50 телевизоров, 30 холодильников, более 20 стиральных машин, 50 единиц компьютерной техники и даже деньги.
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Согласно информации источника, ежедневно мужчина искал на улицах такой мусор. По его словам, лучший улов всегда был в тех районах, где живут богатые люди, ведь зачастую они избавляются от хороших вещей из-за покупки новых.
За год австралиец нашел 50 телевизоров, 30 холодильников, более 20 стиральных машин, 50 единиц компьютерной техники и даже деньги.
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Екатерина Коршунова