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Эколог Лакустова спрогнозировала рост числа природных катастроф

19 марта 2024, 18:01
Фото: istockphoto.com/Ig0rZh

Фото: istockphoto.com/Ig0rZh

Директор Фонда поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова заявила, что Землю ожидает большее количество природных катастроф, в том числе, из-за потепления.
Так, отмечает специалист на Земле стало жарче, из-за этого тают ледники, поднимается уровень мирового океана, что ведёт к различным катастрофам, таким, например, как цунами. Также это может привести к эрозии почвы и разрушению прибрежных зон.

«Казалось бы, что такое 2°C? Для планеты это означает, что поднимется уровень мирового океана. С 1900 года его уровень поднялся уже на целых 20 см, и этот процесс продолжается ежегодно. Основная причина — таяние ледников из-за повышения температуры на планете. Для России — это проблема, так как она окружена морями и имеет большое количество рек», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Лакустова.


Кроме того, она отметила, что с каждым годом число природных бедствий только прирастает.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин заявил, что составлять карты города для аллергиков бессмысленно, так как во всех районах столицы посажены цветущие растения.

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#эколог
#природа
#катастрофа
#земля
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Более 500 тыс. жителей Подмосковья уже проголосовали за территории для благоустройства
19 марта 2024, 17:51

Фото: пресс-служба МИСК МО

Более 501 тыс. жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства. Такие данные на 16 часов 19 марта сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Голосование стартовало 15 марта.
«Всероссийская платформа для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовали более 1,3 млн человек. Сегодня уже благоустроены 74 территории, выбранных жителями», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Он напомнил, что в январе этого года Владимир Путин продлил до 2030 года программу «Формирование комфортной городской среды». В её реализации призвано помочь голосование.

В этом году в списке представлены 220 территорий в 53 городских округах Московской области. До 30 апреля жители региона старше 14 лет смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию. К обновлению объектов приступят в будущем году.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населённый пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство.

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#благоустройство
#голосование
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
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В подмосковном лесу спасли заблудившегося босого мужчину
19 марта 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли заблудившегося в лесу босого мужчину. об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «112» позвонил молодой человек сообщил, что заблудился в лесу, пытаясь сократить путь до соседнего коттеджа.

«Бедолага потерял свои кроссовки в сугробе и очень сильно замёрз. Оперативно прибыв на место вызова, спасатели приступили к поисковым мероприятиям.Специалисты искали 32-летнего мужчину, поддерживая с ним связь по телефону и подавая звуковые сигналы. Спустя час с лишним спасатели нашли заблудившегося в 500 метрах от коттеджного посёлка. Работники подразделения вывели мужчину из леса, после чего сразу же передали его сотрудникам скорой помощи. Молодой человек был госпитализирован с подозрением на переохлаждение и обморожение нижних конечностей», — поделился сотрудник ведомства Сергей Трушин.

Стоит отметить, что мужчина заблудился возле садоводческого товарищества «Красная Поляна» городского округа Лобня.

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#работники
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В Подмосковье бесплатно заменят более 360 тыс. электросчётчиков
19 марта 2024, 17:49

Фото: iStock/SPmemory

Более 360 тысяч «умных» электросчётчиков планируется установить в многоквартирных домах Московской области в текущем году взамен устаревших или неисправных. Счётчики закупила и будет бесплатно устанавливать компания «Мосэнергосбыт» в рамках исполнения инвестиционной программы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Замене подлежат счётчики с истёкшим межповерочным интервалом или вышедших из строя. Современные счётчики с функцией интеллектуального учёта будут включены в единую информационную систему и избавят жителей от необходимости передавать показания в ручном режиме», — отмечается в сообщении.
Графики замены счётчиков на оставшиеся три квартала 2024 года на сайте компании «Мосэнергосбыт» в разделе «О компании» — «Обслуживание клиентов».

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#электричество
#счётчики
#минэнерго мо
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Подмосковные подростки могут принять участие во всероссийском форуме
19 марта 2024, 17:37

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Молодежь Подмосковья может принять участие в форуме по информационно-просветительскому контенту «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Стартовал приём заявок на Всероссийский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт».

«На форуме пройдут образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания и досуговая программа. Участники научатся методике работы с информацией, формированию личного контента, эксклюзивному освещению информационных поводов в социальных сетях, способам борьбы с фейками, особенностям профессиональной журналистики и многому другому», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что заявку модно заполнить на сайте ФГАИС «Молодёжь России» до 27 марта 2024 года. Мероприятие направлено на привлечение внимание подрастающего поколения, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в Интернете.

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#подмосковье
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#молодёжь
#минобразования мо
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В Сергиевом Посаде для детсадовцев провели урок безопасности
19 марта 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок безопасности для дошкольников в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Урок безопасности прошел в детском садике «Сказка» Сергиево-Посадского городского округа.

«Работники рассказали детям, что играть со спичками и электроприборами очень опасно. Специалисты на доступном и понятном языке объяснили, что можно предотвратить пожар, если соблюдать необходимые меры безопасности. Кроме того, огнеборцы продемонстрировали ребятам боевую одежду и разрешали ее примерить. Открытый урок прошел с огромным успехом, оставив положительные эмоции у детей и сотрудников детского сада. Воспитанники получили не только интересную информацию, но и набор полезных навыков, которые будут помогать им обеспечить безопасность для себя и окружающих», — рассказал заместитель начальника части Андрей Мальков.

Стоит отметить, что данные ​мероприятия помогают детям не паниковать в чрезвычайных ​ситуациях и четко следовать указаниям взрослых.

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#подмосковье
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#безопасность
#пожар
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Специалист Хвостов раскрыл главные ошибки при выборе колледжа
Специалист Хвостов назвал игнорирование интересов ошибкой при выборе колледжа
19 марта 2024, 17:12

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Директор по связям с образовательным сообществом IT-колледжа MAXITET Александр Хвостов заявил, что одной из главных ошибок при выборе колледжа является игнорирование интересов ребёнка.
«Считается, что колледж — это продолжение школы и поэтому учеба не должна становиться затруднительной и ребёнок не должен тратить много времени на дорогу. Но колледж — это полноценное образование, выбирать его надо исходя из того, что ребёнку интересно и чем он хочет заниматься в будущем», — пояснил в беседе с «Известиями» Хвостов.

Также он отметил, что зачастую при поступлении дети не совсем понимают выбранную специальность. Во избежание этого, специалист рекомендовал ходить на Дни открытых дверей учебных заведений и посещать их выставки и курсы.

Ранее сообщалось, что «Губернский колледж» в подмосковном Серпухове начинает принимать абитуриентов. В этом году поступить смогут 425 абитуриентов.

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#образование
#учёба
#колледж
#капитальный
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Спасатели помогли медикам госпитализировать пенсионерку с сердечной недостаточностью
19 марта 2024, 17:08

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медикам в транспортировке пенсионерки, нуждающейся в срочной госпитализации. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Медики не могли самостоятельно перенести в служебный автомобиль пациентку, страдающую сердечной недостаточностью и обратились за помощью к коллегам.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы поднялись на второй этаж многоквартирного дома. Огнеборцы аккуратно закрепили больную на носилках и под контролем медиков транспортировали ее в автомобиль скорой помощи. Пенсионерку госпитализировали в больницу с подозрением на сердечную недостаточность», — поделился замначальника подразделения Алексей Ботин.

Стоит отметить, что транспортировать пенсионерку было необходимо ​из многоэтажки в посёлке Радовицкий городского округа Шатура.

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#медики
#работники
#помощь
#пенсионерка
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В Подмосковье к зиме в три раза увеличат количество ручных снегоуборочных машин
19 марта 2024, 16:51

Фото: Антон Чернов

В Подмосковье почти в 3 раза увеличат количество ручных снегоуборочных машин, а также откроют новые снегоплавильные пункты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Благодаря ручным роторам уборка снега проходит более эффективно, особенно во время снегопадов.

«Тема, которая привлекает особое внимание весной - это состояние общественных территорий, дворов, парков. И уже можно определить, какие проблемы удалось решить в этот зимний период, а где еще требуется работа над ошибками. Однозначно хорошим подспорьем для дворников становится малая механизация, которую мы закупаем. С ручными роторами и снегоуборщиками уборка снега выполняется в 2,5 раза быстрее», – подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

За последние несколько лет в 2024 году выпало рекордное количество снежных осадков, что усложнило работу коммунальных служб.

Руководитель главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова подчеркнула, что к следующему сезону количество техники для дворников увеличат на 4 тысячи.

«Прорабатываем вопрос организации «снегоплавилок». У двух городских округов они уже есть – это Красногорск и Ленинский. При высокой урбанизации это единственный способ снег утилизировать сразу. Сейчас в регионе ведется традиционная большая работа по наведению порядка после зимы и подготовке к месяцу чистоты и благоустройства. Он пройдет с 1 по 30 апреля», — добавила министр.

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Минпросвещения РФ поддержало идею включить в школьную программу SHAMAN и «Любэ»
19 марта 2024, 16:49

Фото: iStock/shironosov

Творчество группы «Любэ», Олега Газманова, SHAMAN и других патриотических исполнителей может войти к школьную программу по музыке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил автор выдвинутой инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов, который и выдвинул такое предложение.
Он подчеркнул, что министерство просвещения России поддержало данное предложение.

По словам Колунова, теперь вместе с экспертным и родительским сообществами будет прорабатываться список современных патриотических исполнителей, композиции которых будут внесены в школьную программу. Но уже сейчас известно, что «Любэ», Газманов и SHAMAN точно в неё войдут.

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#минпросвещения
#россия
#патриотизм
#певец
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