Эколог Лакустова спрогнозировала рост числа природных катастроф

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Директор Фонда поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова заявила, что Землю ожидает большее количество природных катастроф, в том числе, из-за потепления.
Так, отмечает специалист на Земле стало жарче, из-за этого тают ледники, поднимается уровень мирового океана, что ведёт к различным катастрофам, таким, например, как цунами. Также это может привести к эрозии почвы и разрушению прибрежных зон.
Кроме того, она отметила, что с каждым годом число природных бедствий только прирастает.
Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин заявил, что составлять карты города для аллергиков бессмысленно, так как во всех районах столицы посажены цветущие растения.
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«Казалось бы, что такое 2°C? Для планеты это означает, что поднимется уровень мирового океана. С 1900 года его уровень поднялся уже на целых 20 см, и этот процесс продолжается ежегодно. Основная причина — таяние ледников из-за повышения температуры на планете. Для России — это проблема, так как она окружена морями и имеет большое количество рек», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Лакустова.
Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин заявил, что составлять карты города для аллергиков бессмысленно, так как во всех районах столицы посажены цветущие растения.
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Мелисса Тимофеева