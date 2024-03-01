В Петербурге придумали нейросеть для белых медведей

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В Ленинградском зоопарке в Петербурге нейросети помогают анализировать поведение белых медведей, рассказал эколог Илья Черноок рассказал изданию «Петербургский дневник».
По его словам, белые медведи предпочитают добывать не рыбу, так как это требует больше энергии, а морских млекопитающих, моржей и тюленей.
В месяц одному медведю требуется пять тюленей, а одному тюленю - до 300 килограммов рыбы. В связи с этим, в марте будет проведена международная конференция «Вселенная белого медведя», одновременно проходящая на Чукотке и в Москве, а также онлайн, что позволит присоединиться к ней всем желающим.
Это позволит выявлять изменения в поведении, предотвращать заболевания и решать конфликты с человеком, уверен Черноок.
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В месяц одному медведю требуется пять тюленей, а одному тюленю - до 300 килограммов рыбы. В связи с этим, в марте будет проведена международная конференция «Вселенная белого медведя», одновременно проходящая на Чукотке и в Москве, а также онлайн, что позволит присоединиться к ней всем желающим.
«В ходе исследования Чукотки в 2022 году мы обнаружили 864 медведя в этом регионе и на острове Врангеля. В сентябре 2023 года наша экспедиция в якутский заповедник «Медвежьи острова» увидела и подсчитала 175 особей. Место это является родственником для белых медведей», - сообщил Илья Черноок.В настоящее время экологи совместно с сотрудниками зоопарка решили установить видеокамеры в вольере Хаарчаны для изучения ее поведения. Специально созданная нейросеть будет анализировать записи и определять паттерны: игры, сна, плавания, питания медведицы.
Это позволит выявлять изменения в поведении, предотвращать заболевания и решать конфликты с человеком, уверен Черноок.
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Артем Кузьмин