Эколог Кунафин заявил о бессмысленности карт для аллергиков

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Начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин заявил, что составлять карты города для аллергиков бессмысленно, так как во всех районах столицы посажены цветущие растения.
«Все растения-аллергены встречаются во всех природных территориях и парках столицы, а также во дворах, скверах и так далее, то есть повсеместно. В связи с чем не вижу смысла в карте, где обозначены конкретные виды для определенных районов Москвы», — отметил в беседе с «Москвой 24» Кунафин.
Он напомнил, что аллергия обычно вызывается пыльцой растений, которая разносится по всему городу.
А глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что 11% россиян страдают ожирением.
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Мелисса Тимофеева