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Эколог Кунафин заявил о бессмысленности карт для аллергиков

14 марта 2024, 14:27
Фото: istockphoto.com/schulzie

Фото: istockphoto.com/schulzie

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин заявил, что составлять карты города для аллергиков бессмысленно, так как во всех районах столицы посажены цветущие растения.
«Все растения-аллергены встречаются во всех природных территориях и парках столицы, а также во дворах, скверах и так далее, то есть повсеместно. В связи с чем не вижу смысла в карте, где обозначены конкретные виды для определенных районов Москвы», — отметил в беседе с «Москвой 24» Кунафин.

Он напомнил, что аллергия обычно вызывается пыльцой растений, которая разносится по всему городу.


Ранее ирландские учёные выяснили, что ожирение и депрессия человека связаны между собой. Как передаёт utro.ru со ссылкой на PLOS ONE, исследователи считают, что во многих случаях такая связь объясняется некоторой дискриминацией людей с лишним весом в обществе, что влияет на их психическое состояние, вызывая хандру.

А глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что 11% россиян страдают ожирением.

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#растения
#аллергия
#депрессия
#ожирение
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Нарколог Поликарпов перечислил внешние признаки женского алкоголизма
14 марта 2024, 14:17

Фото: istockphoto/yacobchuk

Поскольку этанол проникает во все внутренние органы и ткани человека, его чрезмерное употребление может серьёзно сказаться на внешности. Особенно это касается женщин.
Одним из действий этанола является то, что он одновременно провоцирует обезвоживание и задержку жидкости в организме, что, в частности, проявляется отёчностью лица, рассказал в беседе с изданием «Аргументы и факты» психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники АлкоСпас Александр Поликарпов. Эта отёчность усиливается при наличии дисфункции почек печени или сердца, а также при наличии аллергии на алкоголь.

Обезвоживая организм, алкоголь также лишает влаги и кожу. Также он лишает её витаминов, так как препятствует их усвоению. Кожа становится сухой, теряет упругость и эластичность. Многие напитки, например, пиво или сидр, содержат сульфиды — вещества, необходимые для консервации. У людей, которые к ним чувствительны, расширяются сосуды и на коже возникает покраснение.

Поскольку организм пьющего человека бросает все силы на выведение алкалоидов из организма, вместе с ними выводится и кальций, необходимый для здоровья зубов. Также следствием злоупотребления алкоголем становятся хрупкие волосы и ногти. Это происходит из-за нехватки витаминов и микроэлементов.

Когда мысли человека заняты только алкоголем, он уже не способен заботиться ни о своей внешности, ни о доме, ни о семье, сказал врач в заключение.

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#алкоголь
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#нарколог
#напитки
#пиво
#психотерапевт
#кожа
#волосы
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В Подмосковье до конца года обновят все женские консультации
14 марта 2024, 10:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 40 женских консультаций обновят в этом году Московской области в рамках регионального проекта «Наша женская консультация», преобразования коснутся как облика зданий, так и спектра оказываемых медицинских услуг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В минувшем году по проекту были модернизированы 35 женских консультаций, до конца этого года обновим ещё 39», — цитируются в сообщении слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.
В модернизированных женских консультациях будет установлена единая система навигации, а также электронное табло с расписанием работы врачей. Зоны ожидания приёма сделают комфортными, оборудуют их телевизорами, кулерами и торговыми аппаратами.

Для будущих мам откроют кабинеты постановки на учёт по беременности в день обращения, кроме того, вводится индивидуальное сопровождение беременности личным помощником.

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#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
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Врач Поттер: Горячий душ может спровоцировать псориаз и проблемы с сердцем
14 марта 2024, 05:02

Фото: iStock/nikkytok

Излишнее частое использование горячего душа может привести к проблемам с кожей и сердцем, рассказала изданию Mirror врач Элеонора Поттер.
Такая привычка лишает тело натуральных масел, вызывая сухость и зуд. Горячая вода, помимо того, может повредить волосы и ухудшить сон.
Заболевания, такие как экзема или псориаз, могут тоже начать прогрессировать после горячего душа.

Слишком горячая вода повышает нагрузку на сердце, что может быть опасно для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Поэтому для минимизации подобных рисков врачи советуют принимать теплый и не очень продолжительный душ.

Ранее американский дерматолог Мэри Стивенсон рассказала, как часто нужно принимать душ. По её мнению, принимать душ нужно каждые 2-3 дня. Но это правило не касается тех, кто занимается спортом ежедневно — им следует мыться после каждой тренировки.

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#здоровье
#болезни
#врачи
#душ
#горячая вода
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Врач Дорофеева подтвердила возможность мужчины стать отцом в пожилом возрасте
13 марта 2024, 21:45

Фото: istockphoto.com/monkeybusinessimages

Врача-гинеколог, сексолог Антонина Дорофеева заявила, что у мужчины пожилого возраста есть шансы стать отцом естественным путём при условии, если он здоров физически и психоэмоционально.
Она добавила, что здесь многое зависит и от женщины, а точнее, от её гормонального фона.

«Дети — это папа и мама. В зачатии и рождении здорового ребёнка важен больше не возраст родителей, а их здоровье. Если один из родителей является носителем хромосомных патологий, то есть шанс, что ребенок родится больным. Но если оба родителя имеют генетические отклонения от нормы, то шанс родить здорового ребенка существенно снижается», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Дорофеева.

Врач отметила важность обследований родителей перед планированием беременности.

Ранее врач-гинеколог Елизавета Солоид рассказала, что, если женщина с положительным ВИЧ-статусом принимает терапию, вероятность родить здорового ребёнка для неё превышает 99%.

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#здоровье
#возраст
#мама
#отец
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Врач Носарева: Людям с жирной кожей стоит избегать горячей воды
13 марта 2024, 20:48

Фото: istockphoto.com/Olesia Bekh

Врач-косметолог, врач-дерматолог Нана Носарева заявила, что людям с жирной кожей не стоит умываться горячей водой, а также использовать агрессивные скрабы и пилинги.
«Избегайте средств на основе спирта, так как они усиливают выработку кожного сала в ответ на пересушивание. Не стоит умываться горячей водой, ежедневно использовать агрессивные скрабы и кислотосодержащие маски. Старайтесь реже использовать плотные тональные средства», — пояснила в беседе с Газета.ру Носарева.

Вместо этого врач рекомендовала пользоваться тонизирующими средствами, кремами, которые обладают свойством регуляции выработки кожного сала.

Ранее трихолог, косметолог Анастасия Курская назвала несколько способов, как можно быстро избавиться от отеков на лице и в области глаз.

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#косметолог
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#красота
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Врач Рощина рекомендовала не исключать красное мясо для здоровья мозга
13 марта 2024, 20:36

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Ирина Рощина заявила, что для здоровья мозга можно уменьшить потребление красного мяса, однако исключать его совсем не рекомендуется.
Красное мясо, по словам врача, содержит витамины и минералы, необходимые организму.

«Многие исследования показывают, что хорошо помогает поддержать здоровье, в том числе и мозга, средиземноморская диета. Она предполагает не менее пяти порций фруктов и овощей в день, потребление рыбы, злаков. Не надо есть много красного мяса, но диета не исключает его полностью из-за содержания в нем витамина B12, цинка и железа», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Кроме этого, она посоветовала снизить потребление сладостей, продуктов, богатых сахаром и натрием, а также обработанной пищи.

Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина рассказала о том, что блины нельзя назвать полезным блюдом, однако если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.

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#диета
#здоровье
#врач
#мясо
#витамины
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Врач Агаева заявила о ядовитости просроченных антибиотиков
13 марта 2024, 19:59

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Врач-терапевт Анастасия Агаева предостерегла от употребления просроченных лекарств.
Она отметила, что несмотря на то, что в научном сообществе ведутся дискуссии о безопасности некоторых лекарственных средств, всё же лучше придерживаться сроков годдности, указанных на упаковке. Так, некоторые антибиотики с истёкшим сроком годности могут быть ядовиты.

«Также нельзя использовать просроченные жидкие формы лекарств, такие как инъекционные растворы или сиропы, назальные или глазные капли. Не нужно употреблять и просроченные лекарства в виде порошков, препаратов, приготовленных фармацевтом, так как они могут вызвать непредвиденные реакции организма», — добавила в беседе с «Известиями» Агаева.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, предусматривающий запрет на реализацию просроченных и нелегальных лекарств на основании информации в системе маркировки.

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#лекарства
#запрет
#антибиотики
#рф
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Корвалол и экстракт валерианы подорожали в России
Росстат сообщает о подорожании корвалола и экстракта валерианы в стране
13 марта 2024, 19:11

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Корвалол в России в феврале 2024 года подорожал на 2,1% по сравнению с началом года, а экстракт валерианы вырос в цене на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.
В ведомстве сообщили, что подорожание цен также отмечено для ряда прочих лекарственных средств, не относящихся к жизненно необходимым.

Так, активированный уголь подорожал на 1,8%, алмагель и энтеросгель — на 1,6%. Кроме того, подорожание на 1,2% зафиксировано на отечественную медицинскую вату, на 0,9% — на одноразовые шприцы, на 0,8% — на медицинские термометры.

При этом в феврале было отмечено снижение цен на валидол — на 0,6%, афобазол и магне В6 — на 0,4%, эргоферон — на 0,2% и мидокалм — на 0,1%.

Ранее отмечалось, что динамика стоимости препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) не превышает уровня инфляции. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

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#лекарства
#россия
#цены
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Ученые раскрыли секрет качественного сна у пожилых людей
SТЕ: сон в теплой комнате полезен для пожилых людей
13 марта 2024, 16:08

Фото: iStock/Ridofranz

Пожилым людям лучше спать в тёплом помещении, чтобы хорошо выспаться. К такому выводу пришли ученые из Института исследований старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы. Информация опубликована в журнале Science of the Total Environment (SТЕ).
Сомнологи утверждают, что большинству людей стоит спать при температуре от 16°C до 18°C. Сон в прохладе увеличивает выработку мелатонина в организме, улучшается и само качество отдыха, а также способствует снижению риска возникновения психических расстройств.

Однако британские ученые пояснили, что подобные условия подходят только для молодых людей. Они уточнили, что люди старшего поколения менее активны, а это приводит к тому, что во время сна у них вырабатывается меньше тепла.

Этот факт британские ученые выяснили, проведя исследование, в котором приняли участие 50 пожилых людей. За ними наблюдали почти 11 тысяч ночей и пришли к выводу, что оптимальной температурой для качественного ночного сна является от 20 °C до 25 °C. Однако если в комнате теплее 25 °C, то эффективность сна сильно снижается.

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