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Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский намеренно сбежал из России перед убийством Листьева

Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский имел шанс предотвратить убийство Листьева
Борис Березовский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Борис Березовский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Предприниматель и миллиардер Борис Березовский намеренно покинул пределы России как раз накануне убийства знаменитого журналиста и телеведущего Влада Листьева. Таким образом олигарх намеревался обеспечить себе алиби.
Такое мнение об одном из самых громких преступлений 30-летней давности высказал Юрий Скуратов, занимавший тогда пост генерального прокурора РФ. В разговоре с РИА Новости он назвал роль Березовского в явно заказном убийстве, происшедшем 1 марта 1995 года, неоднозначной. Как раз сегодня истёк срок давности по этому уголовному делу.

«У него (Березовского - прим. ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора ОРТ, они не сработались», — заявил экс-глава надзорного ведомства.

По словам Скуратова, бизнесмен не играл главной роли в деле убийства Листьева. Как утверждал сам Березовский в своём обращении 4 марта 1995 года к президенту Борису Ельцину, в первый день весны он улетел в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным в Лондон.

Известный тележурналист, бывший ведущий популярных программ «Взгляд» и «Поле чудес», первый генеральный директор ОАО «Общественное Российское Телевидение» Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в самом центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь на поражение из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Оно до сих пор остаётся нераскрытым.

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С 1 марта в России действуют новые правила для поступления в вузы
01 марта 2025, 05:53

Фото: iStock/SeventyFour

В России с 1 марта вступают в силу новые правила для поступления в университеты по всем программам и специальностям. Об этом сообщают РИА Новости.
«Новые правила приема в российские вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям вступили в законную силу», — пишут в агентстве.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года. Согласно им, начало приема на обучение теперь становится единым и стартует 20 июня. На бюджет бакалавриат, специалитет и магистратуру поступление заканчивается 1 сентября. В случае с контрактом и дополнительным набором срок продлен до 1 октября.

При этом зачисление в университет теперь будет происходить не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачислении. Его можно будет подавать только в один вуз и на конкретную специальность. В общем кандидаты на зачисление имеют право подавать свои документы на пять специальностей.

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В Кемерове рассказали о планах по сокращению работников детсадов
28 февраля 2025, 22:10

Фото: iStock/MelkiNimages

В 2025 году в Кемерове прогнозируется снижение численности воспитанников на 2500 человек из-за демографического спада. Однако в городской администрации отметили, что сокращать работников детских садов не будут.
Ранее в соцсетях появилась информация о планах сократить сотрудников детских садов. из-за сокращения численности воспитанников детских садов в 2024 году более чем на 2200 детей.

«Упомянутое в одном из подобных сообщений МАДОУ №4 посещает 456 детей, там работают 50 педагогов, и сокращений, как и в других учреждениях, не планируется. Средняя заработная плата педагогов в этом детском саду за январь 2025 года составляет 53 545 рублей», — передает «Сiбдепо».

При этом отмечается, что минимальную зарплату в размере 38 тысяч рублей получают педагоги без категории.

Тем временем в дошкольных учреждениях новых быстрорастущих микрорайонов Кемерова есть вакансии как для педагогов, так и для младших воспитателей.

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Россиянам назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности
Автоэлектрик стал самым высокооплачиваемым рабочим специалистом в 2025 году
28 февраля 2025, 21:57

Фото: iStock/Iryna Inshyna

Электрик оказался самой высокооплачиваемой рабочей специальностью зимой текущего года. Такие данные приводит платформа «Авито Работа».
«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты специалистам с техническими навыками, особенно в сферах, где растут требования к квалификации. Этот тренд можно отследить на примере профессии автоэлектрика», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков в беседе с «Известиями».

Отмечается, что автоэлектрики могут диагностировать и ремонтировать электронные системы автомобилей. Они чинят бортовые компьютеры, системы зажигания, кондиционеры и другое электронное оборудование автомобиля. Теперь такие специалисты стали востребованными из-за растущей технологической сложности современных машин.

Кроме того, зарплату в 148 486 рублей предлагают гипсокартонщикам, которые возводят перегородки, создают многоуровневые потолки, декоративные ниши и другие элементы интерьера.

На третьей строчке оказались водители категории C. Им предлагают 137 024 ежемесячно. Они управляют грузовыми машинами весом от 3,5 до 7,5 т и осуществляют междугородние и внутригородские перевозки.

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Психолог объяснила, почему женщины чаще первыми мирятся с мужчиной
Психолог Наумова: женщины часто первыми мирятся с мужчиной из-за зависимости
28 февраля 2025, 21:39

Фото: iStock/Prostock-Studio

Психолог Наталья Наумова рассказал, почему женщины первыми идут на примирение с мужчиной после ссоры.
По ее словам, женщины часто идут первыми на контакт после ссоры с мужчиной, так как зависят от него.

«Если женщина, например, находится в декрете, у нее маленькие дети, она не работает, то у нее возникает страх остаться одной. Женщина находится в зависимом от мужчины положении, поэтому и первая идет на примирение», — заявила Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако она добавила, что женщины могут первыми идти на примирение с мужчиной, если они более психологически грамотные и осознанные. Они демонстрируют партнерам пути решения конфликта, так как быстрее приходят в норму после ссоры.

При этом Наумова отметила, что первым мириться идет тот, кто более чувствителен к ссорам и готов пойти на уступки, чтобы завершить конфликт.

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В наркодиспансере объяснили, как получить справку после лишения прав
28 февраля 2025, 21:21

Фото: iStock/CalypsoArt

Для восстановления водительских прав после лишения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения необходимо пройти процедуру медосвидетельствования. Об этом рассказала старшая медсестра экспертно-консультативного отделения Республиканского клинического наркодиспансера Лейсан Асхадуллина.
Так, по ее словам, для получения справки необходимо пройти стандартную медкомиссию для водителей и получить справку по форме 003–В/у. Далее необходимо пройти осмотр у психиатра и психиатра-нарколога только по месту временной или постоянной регистрации гражданина. Однако, если человек зарегистрирован в Татарстане менее трех лет, ему придется получить справку от нарколога с предыдущего места жительства о том, что он не состоит на учете.

«Требования к медицинскому освидетельствованию достаточно жесткие, так как законодательство нацелено на восстановление безопасности на дорогах», — отметила Лейсан Асхадуллина в беседе с «Татар-информ».

Специалист пояснила, что в процессе консультации у психиатра-нарколога проводится экспресс-тестирование мочи на наличие десяти различных наркотических веществ. В случае отрицательного результата пациенту будет выдано направление на анализ крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT), который позволяет определить, не злоупотребляет ли человек алкоголем.

Асхадуллина подчеркнула, что справки от нарколога – это документ строгой отчетности, а за их подделку полагается административная и уголовная ответственности. Такой документ можно получить исключительно в диспансере с лицензией.

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