Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский намеренно сбежал из России перед убийством Листьева

Борис Березовский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Предприниматель и миллиардер Борис Березовский намеренно покинул пределы России как раз накануне убийства знаменитого журналиста и телеведущего Влада Листьева. Таким образом олигарх намеревался обеспечить себе алиби.
Такое мнение об одном из самых громких преступлений 30-летней давности высказал Юрий Скуратов, занимавший тогда пост генерального прокурора РФ. В разговоре с РИА Новости он назвал роль Березовского в явно заказном убийстве, происшедшем 1 марта 1995 года, неоднозначной. Как раз сегодня истёк срок давности по этому уголовному делу.
По словам Скуратова, бизнесмен не играл главной роли в деле убийства Листьева. Как утверждал сам Березовский в своём обращении 4 марта 1995 года к президенту Борису Ельцину, в первый день весны он улетел в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным в Лондон.
Известный тележурналист, бывший ведущий популярных программ «Взгляд» и «Поле чудес», первый генеральный директор ОАО «Общественное Российское Телевидение» Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в самом центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь на поражение из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Оно до сих пор остаётся нераскрытым.
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«У него (Березовского - прим. ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора ОРТ, они не сработались», — заявил экс-глава надзорного ведомства.
По словам Скуратова, бизнесмен не играл главной роли в деле убийства Листьева. Как утверждал сам Березовский в своём обращении 4 марта 1995 года к президенту Борису Ельцину, в первый день весны он улетел в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным в Лондон.
Известный тележурналист, бывший ведущий популярных программ «Взгляд» и «Поле чудес», первый генеральный директор ОАО «Общественное Российское Телевидение» Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в самом центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь на поражение из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Оно до сих пор остаётся нераскрытым.
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Александр Бойцов