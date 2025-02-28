«Стал занозой»: всплыли новые детали убийства Влада Листьева

Влад Листьев (Фото: кадр из новогоднего выпуска «Поля Чудес», 1991 год)
Первого генерального директора ОРТ Влада Листьева изначально планировали не убить, а лишь ранить с целью запугать. Об этом в интервью NEWS.ru заявил журналист Евгений Додолев, ссылаясь на беседу с экс-подполковником ФСБ Александром Литвиненко.
«Листьев стал занозой для многих в конце 1994 года. После того как его назначили гендиректором ОРТ, он на общем собрании уволил половину сотрудников», — рассказал Додолев, говоря о желании Листьева избавиться от коррупции и «странных премий», оставив лишь обычные зарплаты.По данным Додолева, заказчиками выступали бизнесмен Бадри Патаркацишвили и олигарх Борис Березовский, которые хотели временно вывести телепродюсера из игры. Однако нанятые исполнители оказались непрофессионалами, что привело к трагическому исходу.
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«Задача заключалась в том, чтобы его ранили в подъезде. Однако наняли неграмотных исполнителей, как это часто бывает. Задание было просто вывести Листьева из игры, а не убивать», — объяснил журналист.Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего московского дома. Березовский, как утверждается, после случившегося испытывал страх и сожаление, поскольку не планировал летальный исход.
Убийство медиаменеджера Листьева остаётся официально нераскрытым, несмотря на прошедшие десятилетия.
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