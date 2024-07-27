У Березовского спустя после 11 лет смерти обнаружили долгов в России почти на миллиард

Фото: iStock/megaflopp
Спустя 11 лет после смерти Борис Березовский оказался должен России около 1 миллиарда рублей. Получив доступ к документам и данным банков по исполнительным производствам, ТАСС выяснил, что бывший бизнесмен оставил задолженность по судебным решениям в размере 880 миллионов рублей.
В 2017 году в отношении Березовского было возбуждено три исполнительных производства, но ни один из долгов взыскать не удалось.
ТАСС отмечает, что взыскать долги с наследников умершего можно, но для этого необходимо участвовать в наследовании.
Борис Березовский умер в Великобритании в марте 2013 года. Бизнесмен покинул Россию в 2001 году.
Читайте также:
«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов
Ивлеева оплатила все долги
Названа сумма долгов Мавроди
ТАСС отмечает, что взыскать долги с наследников умершего можно, но для этого необходимо участвовать в наследовании.
Борис Березовский умер в Великобритании в марте 2013 года. Бизнесмен покинул Россию в 2001 году.
Читайте также:
«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов
Ивлеева оплатила все долги
Названа сумма долгов Мавроди
Александр Климов