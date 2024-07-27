У Березовского спустя после 11 лет смерти обнаружили долгов в России почти на миллиард

Спустя 11 лет после смерти Борис Березовский оказался должен России около 1 миллиарда рублей. Получив доступ к документам и данным банков по исполнительным производствам, ТАСС выяснил, что бывший бизнесмен оставил задолженность по судебным решениям в размере 880 миллионов рублей.