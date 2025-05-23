Экс-глава КСП раскрыл секреты борьбы с хищениями в бюджетной сфере

Экс-руководитель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников рассказал о работе ведомства в 2007-2020 годах. За этот период КСП выявила ряд резонансных нарушений, включая знаменитое «Трубное дело», когда закупали бывшие в употреблении трубы по цене новых, а также хищения при строительстве стадиона «Газпром Арена».