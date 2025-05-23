Экс-глава КСП раскрыл секреты борьбы с хищениями в бюджетной сфере

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Экс-руководитель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников рассказал о работе ведомства в 2007-2020 годах. За этот период КСП выявила ряд резонансных нарушений, включая знаменитое «Трубное дело», когда закупали бывшие в употреблении трубы по цене новых, а также хищения при строительстве стадиона «Газпром Арена».
Лопатников отметил, что при нем был внедрен принцип «проверяй, прежде чем финансировать», особенно в сферах здравоохранения и строительства. Была создана эффективная система взаимодействия с правоохранительными органами – все материалы проверок обязательно передавались в прокуратуру. Важным достижением стало размещение временно свободных бюджетных средств в надежных банках, что приносило городу дополнительно до 5 млрд рублей дохода ежегодно. Особое внимание уделялось антикоррупционной политике – сотрудникам платили достойные зарплаты, но жестко пресекали любые нарушения.
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«Я предупреждал: при малейших нарушениях – увольнение. За 13 лет ни одного коррупционного скандала», – приводит его слова «Петербургский дневник».По словам Лопатникова, системная работа КСП заставила чиновников более ответственно подходить к расходованию бюджетных средств.
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Анастасия Хохлова