Экс-мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО

Фото: istockphoto.com/AMilkin
Бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову отказано в условно — досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс — служба Московского районного суда Твери.
«Рассмотрели, отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении», — сообщили в суде.
Урлашов обвиняется в получении крупной взятки. Следствие считает, что он со своими пособниками в период с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали у директора коммерческой организации 18 миллионов рублей.
За эту сумму они пообещали фирме участие в реализации проекта муниципального масштаба. В августе 2016 года Урлашов получил 12,5 лет колонии строгого режима. Шесть лет спустя его этапировали в СИЗО — 1 в Твери.
Читайте также:
Арестован за взяточничество замминистра энергетики Свердловской области Кислицын
Взятка от главного вора России и страх быть отравленным: как умер генерал в колонии
LRT: Президент Литвы заявил, что коррупция на Украине тормозит поставки западного вооружения
Никита Кротов