Экс-замглавы Генштаба РФ Арсланову грозит 19 лет за коррупцию

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Бывшему заместителю главы Генштаба ВС РФ генералу-полковнику Халилу Арсланову грозит 19 лет лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.
«В ходе прений сторон прокурор попросил признать виновным Арсланова в особо крупом мошенничестве и взятке в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
К тому же Арсланову грозит штраф в размере свыше 120 миллионов рублей, а еще лишение звания генерал-майора и госнаград. Помимо замглавы Генштаба, по делу о мошенничестве и взятке проходят бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Также в деле фигурируют еще три человека, признавшие вину. Одним из них является бывший подчиненный Арсланова генерал-майор Александр Оглоблин, приговоренный к 4,5 годам колонии.
Согласно расследованию, обвиняемые от лица Минобороны с помощью госконтрактов с компанией «Воентелеком» похитили порядка 1,6 миллиардов рублей. Лично Арсланов подозревается еще и в вымогательстве. Предварительно, он у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева пытался получить 12 миллионов рублей. Сам обвиняемый свою вину отрицает.
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Иван Мусатов