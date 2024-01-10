Экс-глава МВД Польши Каминьский, задержанный накануне, объявил голодовку

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Экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, задержанный во вторник в президентском дворце в Варшаве, объявил голодовку. Об этом сообщает Polstat News.
Напомним, в Польше полиция задержала экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды, проходившей в президентском дворце. Каминьского и Вонсика признали виновными в превышении полномочий. Речь идёт о событиях, произошедших в 2007 году.
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