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В Польше предрекли худший сценарий для Украины

Генерал Скшипчак: НАТО и ЕС не в силах противостоять России
09 января 2024, 14:37
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

За два года российской спецоперации ни НАТО, ни Евросоюз не смогли выработать действенную стратегию для противостояния России. Такое заявление сделал генерал Вальдемар Скшипчак, передает Rzeczpospolita.
«Владимира Путина это устраивает, потому что сейчас именно он ведет гибридное наступление. У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем ничего сделать», — считает Скшипчак.

Он также добавил, что голоса в поддержку Украины становятся все слабее по мере продвижения российских военных в зоне спецоперации. По его словам, такое развитие событий является худшим сценарием для ВСУ на поле боя.


Специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV заявил, что что власти говорят о крайне малом выпуске дронов для украинской армии. Как утверждает украинский офицер, объявленный Киевом план производства миллиона БПЛА является абсолютно недостаточным.


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Franceinfo: бойцы ВСУ пожаловались на коррупцию на Украине
09 января 2024, 13:57

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские солдаты теряют мотивацию и впадают в отчаяние из-за коррупционных скандалов на Украине. Об этом сообщает Franceinfo.
По словам одного из военнослужащих, если бы украинские власти не воровали деньги, тогда Европа продолжала бы оказывать поддержку Киеву. При этом он отметил, что есть множество чиновников, которые наживаются на противостоянии.

Другой солдат подчеркнул, что из-за воровства властей он вынужден самостоятельно покупать себе обмундирование.

Ранее глава минобороны Рустем Умеров написал в социальных сетях, что внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил совершенных за короткий срок нарушений более чем на десять миллиардов гривен. При этом неоднократно становилось известно о задержании или обвинении украинских правительственных лиц в растрате крупных денежных сумм.

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В Кремле пообещали прекратить обстрелы российских регионов со стороны ВСУ
Песков: ВС РФ сделают всё для прекращения обстрелов ВСУ Белгорода
09 января 2024, 13:47

Фото: сайт Кремля

Армия России сделает все для того, чтобы уменьшить, а потом и полностью прекратить обстрелы российских регионов с украинской стороны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос об обстреле Белгорода.
«Разумеется, наши военные будут и дальше делать все, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается», — заявил Песков.

Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ произвели массированный обстрел Белгорода. Минобороны РФ сообщало, что для этого украинские военные использовали ракеты «Ольха» и РСЗО Vampire, поставленные из Чехии. Обстрелы российских регионов со стороны ВСУ возобновились с первого дня 2024 года. Больше всего ударов приходится по Белгородской и Курской областям.

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Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России весной
Политолог Тетре: к апрелю ВС РФ прорвут оборону ВСУ и займут Одессу и Харьков
09 января 2024, 13:15

Фото: iStock/Liukov

Французский политолог Брюно Тетре сообщил, что Украина по итогам конфликта потеряет выход к морю и попадет под политическое влияние РФ, передает Le Point.
Отмечается, что к апрелю ВС РФ прорвут сопротивление украинских войск на юго-востоке и северо-востоке, и Харьков и Одесса станут часть РФ. При этом западные союзники будут сокращать свою помощь Киеву, так как контрнаступление ВСУ воспринимается как провал. Согласно прогнозам автора, в октябре следующего года в военном бараке, который будет располагаться недалеко от Запорожья, исполняющий обязанности президента Украины подпишет перемирие с главнокомандующим российскими войсками.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год
Шойгу: ВСУ за год потеряли более 215 тысяч солдат
09 января 2024, 13:09

Фото: сайт Кремля

В 2023 год потери ВСУ составили более 215 тысяч человек, кроме того, ВС РФ уничтожили порядка 28 тысяч единиц вооружения противника. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», - сказал Шойгу.

По его словам, среди ВСУ четко наблюдается истощение людского ресурса. При этом результатов на поле боя у них нет. Шойгу подчеркнул, что США реализуют свои амбиции на мировое лидерство, не считая жизней украинцев, а киевский режим послушно гонит своих солдат на убой.

Однако Шойгу уверен, что подобные действия не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения, а только затянет конфликт.

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Оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ
Шойгу: армию и флот России будут оснащать самым современным вооружением
09 января 2024, 12:45

Фото: Сайт Кремля

Оснащение Вооружённых сил Российской Федерации на новых физических принципах с искусственным интеллектом будет продолжаться в этом году. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом российских войск.

Оружием на новых физических принципах считает оружие, в основе создания которого положены физические процессы и явления, которые не использовались раньше в холодном, огнестрельном, оружии или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).

Ранее сержант ВСУ рассказал, что запасы снарядов украинской армии исчерпаны и военнослужащим приходится использовать то, что не всегда подходит для поражения целей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружение
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В РФ высказались о потере Украиной двух регионов в 2024 году
Военный эксперт Живов допустил потерю Украиной Николаевской и Одесской областей
09 января 2024, 12:26

Фото: istock / JARAMA

Военный эксперт, политолог Алексей Живов высказался на тему возможной потерей Украины двух регионов 2024 году. О возможной потере контроля над Одесской и Николаевской областями он заявил в интервью «Ленте.ру».

Эксперт считает, что это может стать финальной точкой в российско-украинском конфликте. В ходе СВО к РФ по административным границам были присоединены Херсонская и Запорожская области. Живов заявил, что противник будет выдворен с российской территории.

«Соответственно, они (Украина. — прим. ред.) должны потерять: всю Донецкую область (Славянск, Краматорск и так далее), город Запорожье и его окрестности, правый берег Днепра. Как минимум Россия будет выдворять противника с территорий, который сейчас по Конституции входят в состав нашей страны», — считает Живов.

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В Раде Украины зарегистрировали пять разных версий законопроекта о мобилизации
09 января 2024, 12:02

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Верховной Раде Украины зарегистрировали сразу пять разных версий законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, первый из пяти предложенных вариантов, поданный Кабмином, оказался самым резонансным. Остальные получились более альтернативными. Их подали депутаты.

9 января – последний день подачи законопроектов. После этого они будут рассмотрены. Желензняк отметил, что сейчас правительственный законопроект обсуждают на закрытом заседании спикера с фракциями. Уже после этого начнется заседание комитета по вопросам обороны. Именно там будет принято окончательное решение.

«При том, до сих пор неизвестно, какое оно будет», - заключил Железняк.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что страна истощила свои ресурсы и не имеет возможности провести ещё одну масштабную мобилизацию.

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Пушилин призвал довести демилитаризацию и денацификацию Украины до конца
Пушилин: надо поставить точку в демилитаризации и денацификации Украины
09 января 2024, 11:02

Фото: сайт Кремля

Необходимо довести до конца процесс демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова передает РИА Новости.
«Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации», - рассказал Пушилин.

Он пояснил, что работа центра заключается в том, чтобы четко сформулировать понятие денацификации, и что она должна включать в процессе боевых действий, а также после них.

Он пояснил, что проводимая работа является очень серьезной и опирается на опыт прошлых лет. Пушилин уверен, что в это раз необходимо поставить окончательную точку, а не запятую. Именно так, по его словам, получилось после Великой Отечественной войны, когда Хрущев помиловал пособников фашистов. Именно они, уверен Пушилин, явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад.

Ранее Пушилин заявил, что западные страны и дальше будут оказывать Украине поддержку и затягивать конфликт до конца.

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Российские военные продвигаются к Курахово после взятия Марьинки
«РВ»: ВС РФ продвигаются к Курахово после освобождения Марьинки
09 января 2024, 10:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные продвигаются к Курахово на Донецком направлении, заняв уже более полутора км после взятия Марьинки. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на украинских военных аналитиков.
Согласно сообщению, украинские военные утверждают, что ВС РФ не остановились на взятии Марьинки и продолжают двигаться вперед, штурмуя дачные участки в сторону Георгиевки. Таким образом, обстановка для ВСУ в Курахово сильно усложняется.

«В восточных окрестностях северной части села ВС РФ заняли Православный храм УПЦ МП и еще несколько домов. Также имеют успехи и восточнее в ряде посадок», - передают военкоры слова украинских военных аналитиков.

Украинские специалисты подтверждают, что российские военные смогли продвинуться на юго-востоке садового товарищества «Врожай» западнее Марьинки. Также ВС РФ улучшают свои позиции в восточной части Георгиевки.

Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов.

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