В Польше предрекли худший сценарий для Украины

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За два года российской спецоперации ни НАТО, ни Евросоюз не смогли выработать действенную стратегию для противостояния России. Такое заявление сделал генерал Вальдемар Скшипчак, передает Rzeczpospolita.
«Владимира Путина это устраивает, потому что сейчас именно он ведет гибридное наступление. У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем ничего сделать», — считает Скшипчак.
Он также добавил, что голоса в поддержку Украины становятся все слабее по мере продвижения российских военных в зоне спецоперации. По его словам, такое развитие событий является худшим сценарием для ВСУ на поле боя.
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