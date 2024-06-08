Экс-главу «Автодора» могут посадить на 14 лет

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха могут посадить на 14 лет за ущерб государству в размере 2 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что по делу фигуранта уже состоялось 70 судебных заседаний. В рамках дел гособвинитель запросил для Кельбаха четырнадцать лет тюремного заключения из пятнадцати возможных по трем пунктам обвинения.
Согласно информации следствия, в 2015 году задержанный согласовал незаконную оплату комиссии ООО «Кольцевая магистраль» за банковскую гарантию, стоимость которой составила 3,9 миллиона рублей в Газпромбанке. В 2017 году Кельбах завизировал неправомерное предоставление дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» на сумму два миллиарда рублей.
Осенью 2018 года после срыва пуска первого участка Центральной кольцевой автодороги глава российского государства Владимир Путин потребовал проверить причины задержки и обоснованность запроса «Автодора» на повышение стоимости строительства дороги на 13 миллиардов рублей (с 300 до 313).
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Согласно информации следствия, в 2015 году задержанный согласовал незаконную оплату комиссии ООО «Кольцевая магистраль» за банковскую гарантию, стоимость которой составила 3,9 миллиона рублей в Газпромбанке. В 2017 году Кельбах завизировал неправомерное предоставление дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» на сумму два миллиарда рублей.
Осенью 2018 года после срыва пуска первого участка Центральной кольцевой автодороги глава российского государства Владимир Путин потребовал проверить причины задержки и обоснованность запроса «Автодора» на повышение стоимости строительства дороги на 13 миллиардов рублей (с 300 до 313).
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Екатерина Коршунова