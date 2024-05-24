Генерала Ивана Попова подготовили к освобождению из СИЗО

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Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей, может быть освобожден из-под ареста. Об этом информирует «КоммерсантЪ».
Сегодня, 24 мая 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты Попова на его арест, который был избран согласно ходатайству Главного военного следственного управления СКР. Уточняется, что следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об изменении меры пресечения генералу на домашний арест.
Ранее с таким же ходатайством выступила защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Примечательно, что военный суд оставил Кузнецова в СИЗО.
Напомним, экс-командующий был отстранен от должности год назад. По версии следствия, Попов причастен к хищению металлопроката стоимостью 130 миллионов рублей.
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Ранее с таким же ходатайством выступила защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Примечательно, что военный суд оставил Кузнецова в СИЗО.
Напомним, экс-командующий был отстранен от должности год назад. По версии следствия, Попов причастен к хищению металлопроката стоимостью 130 миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова