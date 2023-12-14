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Автодор назвал стоимость проезда по трассе М-12 после прямой линии президента

14 декабря 2023, 18:02
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

Стоимость проезда легковых автомобилей по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4 481 рубль. Об этом сообщили в пресс-службе Автодора. При этом проезд по участку М-12 от Нижнего Новгорода до Казани обойдётся для легковушек в 1 660 рублей.

Ранее, выступая на прямой линии и пресс-конференции, Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 «Москва – Казань». «Может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть 4 – 4,5 тыс рублей. Я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Обязательно посмотрю», – сказал Путин, отвечая на вопрос жителя Москвы, по подсчетам которого стоимость проезда от столицы до Казани может составить около 6 тыс рублей.
В четверг состоялись совмещённые прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие по названием «Итоги года» продолжалось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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#подмосковье
#московская область
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«Калашников» поставит МВД и Росгвардии машины для пресечения беспорядков
14 декабря 2023, 18:16

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Российским правоохранительным органам будут поставлены машины для пресечения беспорядков. Об этом сообщили в концерне «Калашников».
Отмечается, что речь идёт об автомобиле «Стена», который используется для блокирования движения и защиты личного состава правоохранительных органов во время пресечения массовых беспорядков. Такие машины приводятся в рабочее состояние в течение пяти минут. 

Автомобиль содержит базовое шасси с установленным на нём оборудованием мобильного защитного комплекса. 

В пресс-службе концерна уточнили, что машины поступят в Росгвардию и МВД в 2024 и 2025 годах. 

Ранее украинский командир заявил, что ВС России превосходят ВСУ по количеству FPV-дронов. 

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#поставки
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Реставрация колокольни Морского собора завершится в январе 2024 года
14 декабря 2023, 18:11

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге планируют завершить все реставрационные работы на колокольне Николо-Богоявленского Морского собора к 7 января 2024 года. Об этом сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Отмечается, что реставрация колокольни началась ещё в 2021 году.

«Мы не ожидали, что колокольня в таком плохом состоянии. Обследовать здание на высоте более 30 м довольно сложно, поэтому некоторые дефекты открывались в процессе работы. Так, когда вскрыли обшивку колокольни, то обнаружили жуков-древоточцев, работы пришлось приостанавливать, менять проектные решения», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» председатель КГИОП Сергей Макаров.

Вместе с тем, одним из важнейших этапов реставрации была установка креста на колокольню, которую завершили к осени 2023 года.

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#реставрация
#здание
#санкт-петербург
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В Подмосковье с января стартует новый этап расселения аварийных домов
14 декабря 2023, 17:36

Фото: пресс-служба Мособлдумы

С 1 января будущего года в Подмосковье стартует новый этап расселения аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года. Об этом объявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, выступая на «Часе правительства» в Мособлдуме.
«Губернатор поставил задачу ускорить темпы расселения непригодного жилья и дать возможность людям быстрее переехать в новые квартиры. Программа по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, завершается в Подмосковье досрочно, за два года. Новый этап программы тоже предполагает ускоренное расселение», – отметил Локтев.
Он рассказал, что в Подмосковье большая программа расселения, много жителей ждёт своей очереди. 
«Поэтому мы в поиске решений, которые помогут ускорить и упростить процесс. В будущем году у нас стартует второй этап программы расселения жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Это коснётся ещё почти 24 тыс человек и 380 тыс «квадратов», – пояснил Локтев. 
По его словам, с помощью сертификатов в Московской области планируется расселить свыше 50 тысяч кв м.
«В прошлом году мы запустили такой механизм, как сертификат для переселенцев из аварийного жилья. Это был своего рода эксперимент. В первую очередь, это свобода выбора: ты не привязан к месту, можешь переехать в другой округ, вложиться в строительство дома или в ипотеку. Мы компенсируем 130 тыс рублей за «квадрат» и помогаем людям быстрее выбраться из непригодного жилья», – рассказали министр.
Чтобы получить сертификат по новой программе, необходимо, чтобы дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и включён в госпрограмму. Это должно быть единственное жильё у собственника. А право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным.
 
Подать заявление можно с 1 января будущего года, а заключить соглашение о представлении сертификата – до 31 мая 2024-го. 

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#московская область
#подмосковье
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#строительство
#расселение
#ветхое жильё
#аварийное жильё
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Стало известно о сокращении компаний с удалёнкой в России
В России сократилось число компаний с удалёнкой
14 декабря 2023, 17:29

Фото: istockphoto.com/Mariia Borovkova

Исследование SuperJob показало, что в России в четыре раза уменьшилось число компаний с дистанционным режимом работы.
Так, отмечается, что организаций, где есть удалёнка, сейчас 37%, в то время как ещё в августе их было 43%, а в семи из 10 таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала.

Как передаёт Газета.ру, наиболее часто на дистанционке работают такие специалисты, как программисты, бухгалтеры, инженеры, а также сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Ранее аналитики Авито.Работы провели опрос среди 2 000 респондентов и выяснили, что у 65% россиян работодатели украшают офис атрибутами Нового года. При этом 75% сотрудников сами декорируют свое личное рабочее место. Об этом стало известно «Радио 1».

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#специалисты
#офис
#сотрудники
#удаленка
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Воробьёв обещал рассмотреть все обращения жителей Московской области к президенту
14 декабря 2023, 17:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все вопросы и обращения, поступившие от жителей Подмосковья на прямую линию и пресс-конференцию президента, будут проанализированы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он рассказал, что внимательно смотрел программу «Итоги года с Владимиром Путиным».
«Он отвечал на вопросы больше четырёх часов, и его ответы – всегда о главном, содержат важные смыслы. Мы понимаем ответственность за решение проблем, по которым обращались жители Подмосковья. Хочу поблагодарить всех неравнодушных и активных людей. Мы с командой просмотрели больше 60 видеообращений. Текстовых поступило ещё больше, всё подробно проанализируем», – подчеркнул Воробьёв
Он подчеркнул, что по многим обращениям, поступившим на прямую линию и пресс-конференцию президента, удалось найти решение ещё до начала программы
«В Электростали, где частная котельная не справилась с подготовкой к зиме, мы в короткие сроки отремонтировали котлы, сетевые насосы, произвели врезку в трубу, чтобы подавать тепло от котельной находящегося рядом машиностроительного завода. Жителям сделают перерасчёт», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале
Он добавил, что в Дзержинском рядом с ЖК «Лесные озёра» уже оборудована временная парковка на 200 машиномест, о чём просили жители. 
«Из города также были жалобы на отсутствие детского травмпункта. С 1 декабря в детской поликлинике начал работать травматолог-ортопед, а с 1 января откроем круглосуточный травмпункт для детей», – добавил губернатор.    
Он также напомнил, что в Подольске обрушился мост через реку Пахру. Сейчас удалось запустить рейсы в объезд, чтобы избавить жителей от неудобств. 
«Строим временный мост, он появится до конца февраля. Параллельно восстанавливаем постоянный – в следующем году закончим и вернём привычную схему движения», – пообещал глава региона. 
В четверг состоялись совмещённые прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие по названием «Итоги года» продолжалось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. 

Путин много внимания уделил темам спецоперации, поддержке бойцов и их семей, рассказал об основных социально-экономических показателях России. Президент прокомментировал и международные темы – будущее отношений с Евросоюзом, роль ООН в современном мире, общие планы России и Турции. 
 
Кроме того, ему задали вопросы об ответственности за экономические преступления, о подорожании яиц и росте тарифов ЖКХ и о том, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду.

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Путин назвал главный залог успеха России
Путин: вера в великий русский народ является залогом успеха страны
14 декабря 2023, 16:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что залогом успеха России является вера в русский народ. Об этом он сказал в рамках подведения итогов года.
«И по поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России», - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, какой совет он дал бы себе в 2000 году.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

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#конференция
#прямая линия
#путин
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Протезами и слуховыми аппаратами в будущем году обеспечат 3,5 тыс жителей Подмосковья
14 декабря 2023, 16:22

Фото: Istockphoto / SeventyFour

Около 2,5 тыс жителей Подмосковья обеспечены с начала года протезно-ортопедической помощью и бесплатными слуховыми аппаратами. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«На следующий год мы выделили на такую услугу почти 113 млн рублей. Это позволит обеспечить помощью ещё 3,5 тыс льготников», – отметила Болатаева
Как пояснили в Минсоцразвития Подмосковья, слухопротезирование и протезно-ортопедическая помощь предоставляется жителям региона, не имеющим группы инвалидности.
 
Оформить льготу можно в дистанционном режиме, подав заявление на региональном портале госуслуг.

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#минсоцразвития мо
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#московская область
#подмосковье
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Путин дал совет молодым людям в стиле Пушкина
Путин посоветовал молодёжи ставить перед собой амбициозные цели
14 декабря 2023, 16:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обратился к народной пословице, когда его попросили дать совет молодым людям. Напомним, 14 декабря глава государства выступает в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года»
Во время блиц-опроса президент России призвал молодёжь беречь честь смолоду, думать о завтрашнем дне и ставить перед собой правильные цели. 
«Народная мудрость — береги честь смолоду. Сегодня надо думать о том, что будет завтра. Надо ставить перед собой амбициозные цели и задачи, которые могут казаться недостижимыми», — сказал глава государства. 
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами. 

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан. 

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В Электростали в зоне работы проблемной котельной «Восточная» налаживают внутридомовые системы
14 декабря 2023, 15:52

Фото: МинЖКХ МО

Администрация Электростали продолжает контролировать ситуацию с частной котельной «Восточная» и с отоплением в городе. Все запланированные работы по врезке заводской бойлерной выполнены, сообщила глава городского округа Инна Волкова.
«Температура теплоносителя соответствует утверждённому графику и составляет 81°С. Силами управляющих компаний города проводится наладка внутридомовых систем. Содействие также оказывают работники управляющих компаний ООО «Западное», МБУ «ЭКК» и АО «Северное», – написала Волкова в своём телеграм-канале.  
По её словам, специалисты делают всё возможное для скорейшего решения вопроса. Однако на сетях происходят порывы. 
«Они оперативно устраняются. Рабочие стараются выполнять ремонт без отключения жилого фонда от ресурса», – добавила глава муниципалитета. 
Она попросила жителей, в квартирах которых тепло не во всех комнатах, направлять заявки в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ «Восток» по телефону 8 (800) 775-00-60.

Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. 
 
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением. 
 
В тот же день глава Электростали Инна Волкова сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы котельной «Восточная». 
 
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься. 
 
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Восстановление котельной «Восточная» в Электростали идёт по графику
 
 
 
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#отопительный сезон
#отопление
#тепло
#теплоснабжение
#электросталь
#подмосковье
#московская область
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