Автодор назвал стоимость проезда по трассе М-12 после прямой линии президента

Фото: Минтранс МО
Стоимость проезда легковых автомобилей по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4 481 рубль. Об этом сообщили в пресс-службе Автодора. При этом проезд по участку М-12 от Нижнего Новгорода до Казани обойдётся для легковушек в 1 660 рублей.
Ранее, выступая на прямой линии и пресс-конференции, Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 «Москва – Казань». «Может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть 4 – 4,5 тыс рублей. Я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Обязательно посмотрю», – сказал Путин, отвечая на вопрос жителя Москвы, по подсчетам которого стоимость проезда от столицы до Казани может составить около 6 тыс рублей.В четверг состоялись совмещённые прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие по названием «Итоги года» продолжалось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.
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