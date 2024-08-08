Экс-губернатор Белых занял пост замдиректора фабрики «Пермская»





Никита Белых, бывший губернатор Кировской области, приступил к новым обязанностям в должности заместителя директора по корпоративным вопросам кондитерской фабрики «Пермская». Об этом сообщает издание “Коммерсантъ”, ссылаясь на осведомленный источник.Белых вышел на свободу 21 июля 2024 года после восьми лет заключения, проведенных в связи с обвинениями в взяточничестве. После выхода из тюрьмы он объявил о намерении вернуться к активной трудовой деятельности. На новой должности он будет заниматься вопросами корпоративного управления на одном из старейших кондитерских предприятий Перми, основанном в 1892 году.Сообщается, что кондитерская фабрика, где работает Белых, одно из старейших пермских предприятий, оно основано в 1892 году. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований. На самой фабрике пока не комментируют новое назначение.