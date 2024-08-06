Против жены известного российского блогера завели уголовное дело

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Жену блогера и бизнесмена Дмитрия «Трансформатора» Портнягина Екатерину задержали силовики, ее подозревают в даче взятки сотруднице префектуры СВАО Москвы. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, Портнягину задержали в момент передачи передачи 300 тысяч рублей сотруднице префектуры СВАО Москвы. За это женщине обещали решить проблему с постройкой на территории элитного банного комплекса Siberia, являющимся проектом Портнягиных. Других подробностей не приводится.
Тверской суд столицы запретил Портнягиной совершать определенные действия, какие именно, не уточняется. Также возбуждено уголовное дело.
В апреле текущего года Дмитрия Портнягина суд в Тверском районе Москвы поместил под домашний арест по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных средств. Согласно указанию суда, Портнягин будет отбывать наказание в своем загородном доме в Подмосковье. Кроме того, он будет лишен доступа к интернету.
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Тверской суд столицы запретил Портнягиной совершать определенные действия, какие именно, не уточняется. Также возбуждено уголовное дело.
В апреле текущего года Дмитрия Портнягина суд в Тверском районе Москвы поместил под домашний арест по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных средств. Согласно указанию суда, Портнягин будет отбывать наказание в своем загородном доме в Подмосковье. Кроме того, он будет лишен доступа к интернету.
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Элина Позднякова