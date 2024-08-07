Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ

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Задержанный за взятки генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, боровшийся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал деньги от участников через почтовый ящик. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокурора.
Уточняется, что процесс передачи взятки «проходил» через почтовый ящик работника ФТС — Константина Колганова — в его доме на Новом Арбате, а тот уже передавал деньги и валюту иным соучастникам преступления. Согласно информации следствия, первая взятка была получена Мурышовым в августе, а следующая — в октябре 2022 года. Их общая сумма составила порядка 3,9 млн рублей.
Зимой того же года Колганов обратился в правоохранительные органы, заявив о взятках. Участников схемы задержала ФСБ. В настоящее время Мурышову предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взяток.
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