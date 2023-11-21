Взятка от главного вора России и страх быть отравленным: как умер генерал в колонии

В Нижегородской исправительной колонии найдено тело бывшего генерала юстиции, который прежде руководил управлением собственной безопасности Следственного комитета России (СКР). Михаил Максименко отбывал срок, полученный за коррупционное преступление. Редакция «Радио 1» расскажет, за что правоохранитель получил 14 лет тюрьмы, и что его связывало с одним из самых главных воров страны.