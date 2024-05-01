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Арестован за взяточничество замминистра энергетики Свердловской области Кислицын

01 мая 2024, 15:31
Фото: iStock/ronstik

Фото: iStock/ronstik

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрей Кислицын арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве.
Сведения об аресте были подтверждены Ленинским районным судом Екатеринбурга, пишут «Известия». Подробности дела пока не разглашаются.

Кислицын занимает должность заместителя главы ведомства с 2016 года и ответственен за реализацию государственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона.



Ранее, 25 апреля, бывшего первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову также арестовали по подозрению во взяточничестве до 15 июня. Следствие утверждает, что она получила взятку на сумму, не менее 123 миллионов рублей.

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#следствие
#депутат
В Башкирии ураганный ветер сорвал крышу сельской школы
01 мая 2024, 15:11

Фото: МЧС Башкортостан

Ураганный ветер привел к частичному срыву крыши сельской школы в Башкирии. Об этом 1 мая сообщили в ГУ МЧС по республике.
«Вследствие прохождения неблагоприятных погодных явлений произошел частичный срыв кровли со здания СОШ деревни Узбяково по улице Школьной в Гафурийском районе республики», — заявили в ведомстве.
На улице Школьной в деревне Узбяково, Гафурийский район, часть профнастила оторвалась от кровли здания площадью 450 квадратных метров из общей площади крыши в 1600 квадратных метров.

Местами в республике наблюдается сильный ветер и дождь. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в результате происшествия никто не пострадал.

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В Германии судят мужчину, который насиловал девушку более 48 часов
01 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Мужчину, который удерживал и насиловал девушку более 48 часов, судят в Германии.
Об этом сообщает газета Bild. По данным издания, мужчину пакистанского происхождения осудили за насилие двух женщин. Первой жертвой 27-летнего Даниала стала его бывшая девушка, следует из обвинительного заключения.

Со второй он познакомился в ночном клубе. По словам девушки, он постоянно ее терроризировал, хотя она видела в нем просто друга. В результате Даниал запретил ей общаться с другими мужчинами, выпивать и посещать вечеринки.

Если девушка нарушала запреты, то он бил ее. Однажды она попала в больницу со сломанной челюстью и скулой.

Суд вынес постановление, что мужчина больше не имеет права приближаться к Николь. Однако, несмотря на это, она все равно с ним встретилась. В сентябре прошлого года злоумышленник затащил ее в старый ангар, связал, приковал к батарее и насиловал двое суток.

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#насилие
#суд
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Малыш впал в кому из-за бабушки, которая разбавила сухое молоко вином
01 мая 2024, 14:21

Фото: iStock/hallohuahua

Итальянская бабушка случайно использовала вино вместо воды для разведения сухого молока для своего четырехмесячного внука, что привело к тому, что малыш впал в кому, пишет РИА Новости.
Она перепутала бутылку вина с бутылкой воды из темного стекла. Женщина осознала ошибку, когда почувствовала запах смеси, после того как уже напоила ребенка.

Сразу же она отвезла его в больницу, где ему промыли желудок. 30 апреля мальчика подключили к аппарату и перевели в отделение интенсивной терапии педиатрической больницы. Отмечается, что на текущий момент его состояние стабильное и по данным местных СМИ, его жизни ничего не угрожает.

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#больницы
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Сообщается о взрыве в районе Пятницкого шоссе в Москве
01 мая 2024, 13:47

Фото: iStock/vladj55

Стало известно о взрыве под землей в районе Пятницкого шоссе в Москве.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев. По словам прохожих, столб огня был высотой в несколько этажей здания.

По предварительной информации, рабочие могли повредить кабель во время переукладки бордюров, из-за чего произошло короткое замыкание. Это могло привести к последующей детонации, отмечают в Telegram-канале.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Информации о пострадавших пока нет. В асфальте после взрыва осталась пробоина, рассказала Baza.

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#взрыв
#россия
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В Тюменской области у вертолета в воздухе открылись двери
01 мая 2024, 13:35

Фото: iStock/Sergei_Ramiltsev

На высоте 914 метров в Тюменской области у гражданского вертолета UTair произошел инцидент: задние двери воздушного судна открылись.
Согласно данным, вертолет Ми-8 вылетел из Тобольска для выполнения задания по обследованию газопровода и планировал вернуться обратно, сообщает «РЕН ТВ». Однако во время взлета произошло открытие рампы задних дверей вертолета. Команда экипажа немедленно уведомила об этом диспетчера и приняла решение о немедленном возврате в аэропорт Тобольска.

Через пять минут после инцидента вертолет благополучно приземлился, и никто из находившихся на борту не пострадал.

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#удар
#сбу
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В Уфе 22-летний парень зарезал прохожего за замечание
01 мая 2024, 12:54

Фото: iStock/zoka74

В Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, все случилось 30 апреля. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка.

К толпе присоединился еще один парень, у которого был с собой нож. В результате один из членов компании пырнул 34-летнего соседа в бедро. Мужчина умер на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

По данным SHOT, истекающего кровью мужчину можно было спасти. Он около часа лежал на асфальта, но никто не вызвал бригаду скорой.

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#убийство
#нож
#россия
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В Японии возник пожар в здании атомной электростанции «Симанэ»
01 мая 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Nordroden

В Японии произошёл пожар на атомной электростанции «Симанэ». Возгорание возникло в машинном зале второго энергоблока АЭС.
По сообщению информационного агентства Kyodo, огонь появился в районе временного распределительного ящика. Причина возгорания пока не установлена. Пострадавших в результате пожара нет. Какого-либо негативного воздействия на окружающую среду также не зафиксировано. Работа атомной электростанции продолжается в штатном режиме.

Напомним, 24 августа 2023 года Япония приступила к сбросу воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. В феврале текущего года оператор аварийной японской АЭС сообщил об утечке воды, в которой содержатся радионуклиды из оборудования по очистке радиоактивной воды.

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#япония
#аэс
#оператор
#пожар
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Полиция проверит авиакомпанию «Победа» после недопуска на рейс пассажирки
01 мая 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Dirk Van Geel

Сотрудники транспортной полиции инициировали проверку в отношении авиакомпании «Победа». Представители авиаперевозчика не пустили на рейс пассажирку, мотивировав это тем, что она пьяна.
Женщине заявили, что не пропустят её на борт по причине нетрезвого состояния: как-то странно она себя ведёт, явно сверх меры употребила горячительного. 39-летняя Елена из Подмосковья уверяла: ни капли спиртного не пила, но сотрудники авиакомпании стояли на своём: борт улетит без «нетрезвой» пассажирки, передаёт телеграм-канал Mash.

К месту инцидента подошли полицейские и побеседовали с женщиной. По результатам проверки правоохранители постановили: запаха алкоголя нет, поведение адекватное, надо пропускать. Да поздно: самолёт уже улетел, билеты пропали. Елена осталась в аэропорту дожидаться следующего рейса, а сотрудники транспортной полиции проверят, почему представителям «Победы» мерещатся алкоголики.

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#аэропорт
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Двухлетний мальчик погиб после падения из окна седьмого этажа в Москве
01 мая 2024, 11:54

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Москве двухлетний мальчик умер после падения из окна седьмого этажа.
Об этом заявили в Telegram-канале прокуратуры столицы. Все случилось на улице Корнейчука. По предварительной информации, мать ребенка была в квартире, но ненадолго отвлеклась.

Как сообщили в ведомстве, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по факту случившегося.

В прокуратуре настоятельно просят родителей оградить маленьких детей от окон. Кроме этого, ​по данным силового ведомства, ​во избежании подобных трагедий не стоит оставлять ​несовершеннолетних без присмотра.

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