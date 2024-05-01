Арестован за взяточничество замминистра энергетики Свердловской области Кислицын

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Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрей Кислицын арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве.
Сведения об аресте были подтверждены Ленинским районным судом Екатеринбурга, пишут «Известия». Подробности дела пока не разглашаются.
Кислицын занимает должность заместителя главы ведомства с 2016 года и ответственен за реализацию государственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона.
Ранее, 25 апреля, бывшего первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову также арестовали по подозрению во взяточничестве до 15 июня. Следствие утверждает, что она получила взятку на сумму, не менее 123 миллионов рублей.
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Кислицын занимает должность заместителя главы ведомства с 2016 года и ответственен за реализацию государственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона.
Ранее, 25 апреля, бывшего первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову также арестовали по подозрению во взяточничестве до 15 июня. Следствие утверждает, что она получила взятку на сумму, не менее 123 миллионов рублей.
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Артем Кузьмин