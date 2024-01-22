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Экс-посол Украины Пристайко: Зеленский уселся в кресло Черчилля вопреки запрету

22 января 2024, 00:20

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из визитов в Лондон посетил музей Уинстона Черчилля, где, несмотря на протесты смотрителя зала, сел на один из экспонатов. Об этом рассказал бывший украинский посол Вадим Пристайко в интервью Наталье Мосейчук на YouTube.

По слова политика, он состоял в делегации, сопровождающей украинского лидера в поездке. При осмотре бункера в музее Черчилля Зеленский заинтересовался креслом премьер-министра Великобритания, в котором принимались важные политические решения. Перед тем, как сесть в кресло, президент спросил разрешения у одного из сотрудников музея. Однако он сделал это, несмотря на полученный отказ, подчеркнул Пристайко.

Работник после этого спросил у президента, почувствовал ли тот себя Черчиллем. Присутствующие рассмеялись, но Зеленский ответил, что действительно ощутил «нечто похожее», вспомнил экс-посол Украины.

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В России предложили поручить очистку балконов коммунальным службам
«Известия»: в Госдуме предложили поручить очистку балконов коммунальным службам
22 января 2024, 00:51

Фото: istock / Akintevs

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Государственной Думы Яна Лантратова предложила поручить коммунальным службам очищение балконов от снега и наледи, пишут «Известия».
Депутат отметила, что образование льда на крышах представляет значительный риск для жителей. По ее мнению, случаи схода льда не являются изолированными. Лантратова подчеркнула, что жильцы многоквартирных домов, особенно пожилые люди и лица с ограниченными возможностями, не могут самостоятельно убирать снег и сосульки с козырьков.

Ранее депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева выдвинули предложение об отмене оплаты отопления на месяц при любых отключениях на государственном уровне.

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Умер актер из «Джентльмен-шоу»
Умер украинский актер из «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит
22 января 2024, 00:39

Фото: iStock/Boris Ipatov

Известный украинский актер, участник программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит скончался в Одессе. Об этом сообщил шоумен Олег Филимонов в своем аккаунте в социальной сети Facebook*.
Евгений Хаит был сыном легендарного участника КВН и известного писателя-сатирика Валерия Хаита. Также он был родным братом актера и одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита.

Помимо своей актерской карьеры, Евгений Хаит был известен как сценарист программы «Голые и смешные» и одним из создателей передачи «Камера смеха».

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Международный день свекрови 23 января: история праздника, особенности взаимоотношений
День свекрови 2024: история торжества, традиции, как отмечать
22 января 2024, 00:00

Фото: iStock/Motortion

23 января отмечается День свекрови, который является довольно необычным и весьма интересным праздником. Этот день посвящен отношениям между невесткой и ее свекровью. Как отмечать торжество, что подарить матери мужа и как наладить контакт, расскажет редакция «Радио 1».

День свекрови 2024: история


Торжество начало набирать популярность лишь в начале 21 века. Этому способствовало изменение социокультурных факторов и взаимодействия между современными семейными ценностями и традициями. Цель праздника состоит в том, чтобы обратить внимание на важность отношений между невесткой и матерью супруга. В День свекрови можно поблагодарить родственницу за воспитание сына, прием в семью, поддержку и заботу.

Празднование Дня свекрови может способствовать укреплению семейных уз и созданию теплой и поддерживающей атмосферы в семье.

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День свекрови: традиции и обычаи


День свекрови не имеет строго установленных традиций и обычаев, как, например, День рождения или Новый год. Однако в этот праздник следует навестить свекровь и подготовить для нее символический подарок.

День свекрови 2024: как отмечать, что подарить


Свекрови можно подарить то, что пригодится в быту. Люди старшего возраста более практичные, поэтому в качестве презента можно вручить предметы, которые пригодятся на кухне, в огороде, доме и т.д. Также матери мужа можно преподнести билет в кино, театр, подарочный сертификат на процедуры в косметическом салоне, букет цветов и т.д.

23 января желательно собраться за одним столом с родителями супруга. Невестка сможет проявить свою заботу и внимание к свекрови, выполняя различные дела или помогая ей в бытовых хлопотах.


Взаимоотношения между свекровью и невесткой


Считается, что свекрови не любят невесток, придираются к ним, часто проводят нравоучения. Однако «предвзятое» отношение часто преувеличено и подобные мнения ходят в народе в контексте шуток. Вспомнить только сколько существует анекдотов про тещу.

Для тех, кто все-таки столкнулся со сложностями во взаимоотношениях со свекровью, психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала, как следует себя вести и где искать корень проблемы.

«Если есть проблема со свекровью, значит есть проблема с партнером. Корень проблемы будет всегда в паре. Если есть теплота к супруге, то человек проявит заинтересованность в окончании ее войны с матерью. Мужчина должен хотеть не менее невестки, чтобы отношения его жены с матерью наладились», — объяснила эксперт.

По словам психотерапевта, подобная проблема возникает с «маменькиными сынками», которые не отделились от родительницы. Войны продолжаются годами, потому что идет борьба условных «двух мам», каждая из которых лучше знает, что надеть сыну, что ему поесть и т.д.

Дополнительные сложности могут возникнуть с одинокой свекровью, которой сложно отпустить сына в свою отдельную, полноценную семью.

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Как наладить отношения со свекровью


Существуют социокультурные предпосылки войны между невесткой и свекровью. Женщина, которая приходит в семью, должна доказать, что она достойна нового статуса, достойна быть принята, а значит удержаться под критикой и выстоять нападки.

«Поэтому так установилось, чтобы члены семьи были к невестке придирчивы., это своего рода испытание. Подсознательно это до сих пор является традицией во многих семьях», — рассказала Кардиакос.

Токсичная свекровь – повод к минимизации отношений с ней. При этом важно обсудить имеющуюся проблему со своим партнером. Супругу следует тактично объяснить, почему встречи с его матерью становятся реже, при этом не обвиняя ее в негативном к себе отношении.

О том, как сказать свекрови о том, что она нарушила личные границы, слушайте в подкасте от «Радио 1» .

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#отношения
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Ученые предупредили о возможной пандемии из-за сибирских зомби-вирусов
Ученые нашли зомби-вирусы в вечной мерзлоте Сибири и предупредили о рисках
21 января 2024, 23:49

Фото: iStock/ismagilov

Человечество может столкнуться с новой пандемией, вызванной вирусами, обнаруженными в вечной мерзлоте Сибири, пишет The Guardian.
Ученые предупреждают, что древние сибирские вирусы, известные как «микробы Мафусаила» или вирусы-зомби, могут освободиться из-за глобального потепления, представляя угрозу для человечества.

Эти штаммы вирусов уже выделены и изучены, и считается, что следующая пандемия может быть вызвана болезнью, датируемой далеким прошлым.

Ученые планируют создать арктическую сеть мониторинга для выявления случаев заболеваний, вызванных древними микроорганизмами, с целью предоставления карантина, медицинской помощи и контроля передвижения в зоне заражения.

Генетик Жан-Мишель Клавери отмечает, что остается угроза новой эпидемии, и существуют опасные вирусы в северных регионах, которые могут заразить людей.

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#ученые
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#пандемия
#вирусы
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Число погибших при обстреле ДНР увеличилось
Пушилин: число погибших при обстреле ДНР увеличилось до 28 человек
21 января 2024, 23:28

Фото: сайт Кремля

Число погибших в результате обстрела Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 28 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки со стороны Украины на донецкий микрорайон Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, а еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, включая двух подростков. Общее число погибших составляет 28 человек, а количество раненых достигло 30.

Удар по рынку в ДНР произошел в воскресенье, 21 января, и был одним из самых мощных с начала спецоперации. Пушилин уточнил, что обстрел был осуществлен ствольной артиллерией калибра 152 и 155 миллиметров с направлений Курахово и Красногорово.

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#пушилин
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На Землю скоро обрушится новая магнитная буря
Магнитная буря настигнет Землю 23 января
21 января 2024, 21:26

Фото: iStock/murat4art

Новая магнитная буря обрушится на Землю во вторник, 23 января. Данные об этом появились в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, о которых сообщает РИА Новости.
По данным ученых, к 6 утра вспышка достигнет уровня G1, который характеризуется как слабая буря. До и после данной вспышки будут происходить геомагнитные возмущения.

Сообщается, что на следующий день магнитный фон будет оставаться в норме.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев порекомендовал в период, когда происходят магнитные бури, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом. Особенно это нельзя делать людям, у которых есть заболевания, связанные с сердцем.

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#магнитные бури
#солнце
#здоровье
#люди
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Выживший в авиакатастрофе в Афганистане добрался до села и попросил о помощи
21 января 2024, 20:26

Фото: iStock/andreart

Один из выживших при падении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане дошел до местного села и попросил о помощи. Об этом сообщает Afghanistan International.
По информации источника, молодой человек с помощью языка жестов стал просить о помощи. Благодаря ему у других выживших при крушении пассажиров появился шанс на спасение. В настоящий момент пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Из шести находившихся на борту человек четверо живы, у них имеются травмы различной степени тяжести.

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Россиян предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей
В МВД РФ рассказали о новой мошеннической схеме через Систему быстрых платежей
21 января 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк написала в своем телеграм-канале, что появилась новая схема мошенничества, которая осуществляется через Систему быстрых платежей.
По словам Волк, мошенническая схема осуществляется в тот момент, когда потенциальная жертва оставляет заявку на приобретение товара в интернет-магазине. После чего ей в мессенджере поступает сообщение от якобы менеджера этого магазина о том, что необходимый товар есть в наличии и его можно приобрести со скидкой через оплату по QR-коду с помощью СБП.

Если покупатель согласен сделать покупку, тогда ему приходит ссылка, которая ведет на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только жертва мошенника подтверждает платеж, деньги уходят на счет злоумышленника. Официальный представитель МВД РФ отметила, что связываться со службами поддержки интернет-магазинов необходимо исключительно на официальных сайтах или в официальных приложениях, такие действия помогут обезопасить себя.

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В Афганистане нашли самолет Falcon 10, четыре человека выжили
21 января 2024, 17:44

Фото: iStock/Diy1

Росавиация сообщила о том, что сотрудники спасательной службы обнаружили самолет Falcon 10, который упал в Афганистане.
Отмечается, что из шести находившихся на борту человек четверо живы, у них имеются травмы различной степени тяжести. Судьба еще двух пассажиров остается неизвестной.

Подробности об эвакуации людей на данный момент не уточняются.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Примечательно, что разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России.

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