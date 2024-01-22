Экс-посол Украины Пристайко: Зеленский уселся в кресло Черчилля вопреки запрету

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из визитов в Лондон посетил музей Уинстона Черчилля, где, несмотря на протесты смотрителя зала, сел на один из экспонатов. Об этом рассказал бывший украинский посол Вадим Пристайко в интервью Наталье Мосейчук на YouTube.
Работник после этого спросил у президента, почувствовал ли тот себя Черчиллем. Присутствующие рассмеялись, но Зеленский ответил, что действительно ощутил «нечто похожее», вспомнил экс-посол Украины.
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