Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент Украины Владимир Зеленский использует военное положение, которое ввели в стране после начала СВО, чтобы избавиться от своих политических конкурентов и «заткнуть» СМИ.
Об этом пишет журналист Саймон Шустер в книге о карьере украинского президента «Шоумен», сообщает газета The Wall Street Journal.
По мнению Шустера, Зеленский находит вдохновение у авторитарного основателя современного Сингапура Ли Куан Ю. Также журналист отмечает, что предшественника нынешнего президента Петра Порошенко обвинили в государственной измене, а у оппонентов Зеленского отозвали гражданство.
Шустер обращает внимание на напряженность, которая растёт в отношениях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Ране сообщалось, что Залужного собираются снять с занимаемой должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Кроме того, президент страны принял решение уволить начальника Генштаба Сергея Шапталу и командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Читайте также:
Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного
«Лгунья. Жена наркомана»: Зеленская вызвала ярость украинцев
Трамп обещает разрешить конфликт на Украине сразу после избрания президентом
По мнению Шустера, Зеленский находит вдохновение у авторитарного основателя современного Сингапура Ли Куан Ю. Также журналист отмечает, что предшественника нынешнего президента Петра Порошенко обвинили в государственной измене, а у оппонентов Зеленского отозвали гражданство.
Ране сообщалось, что Залужного собираются снять с занимаемой должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Кроме того, президент страны принял решение уволить начальника Генштаба Сергея Шапталу и командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Читайте также:
Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного
«Лгунья. Жена наркомана»: Зеленская вызвала ярость украинцев
Трамп обещает разрешить конфликт на Украине сразу после избрания президентом
Мария Фирсова