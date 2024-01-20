Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщили украинские СМИ.
Отмечается, что Залужного собираются снять с занимаемой должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Кроме того, президент страны принял решение уволить начальника Генштаба Сергея Шапталу и командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
На Украине подозревают, что увольнение Наева будет реализовано по статье. При этом, не исключено, что такое распоряжение было дано западными партнёрами.
Предполагается, что место Залужного замёт нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако он категорически отказывается от смены занимаемой должности.
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Кроме того, президент страны принял решение уволить начальника Генштаба Сергея Шапталу и командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Предполагается, что место Залужного замёт нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако он категорически отказывается от смены занимаемой должности.
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Анастасия Чинкова