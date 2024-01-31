Экс-премьер Пакистана Хан и его жена получили по 14 лет тюрьмы за коррупцию

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Суд Пакистана приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции и продаже иностранных подарков. Такой же срок получила и его жена Бушра Биби.
Следствие по делу Имрана Хана началось в конце марта 2022 года, когда он публично заявил о полученной от посла Исламабада в США телеграмме. В ней, по словам политика, говорилось о том, что представители администрации Белого дома рекомендовали в беседе с главой дипломатической миссии немедленно отстранить премьер-министра от власти из-за его явно пророссийской позиции.
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Александр Бойцов