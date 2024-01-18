Reuters: Вооружённые силы Пакистана приведены в состояние боевой готовности

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Пакистанская армия приведена в состояние боевой готовности, которую высшие военные чины Исламабада охарактеризовали как «чрезвычайно высокую». Решение об этом было принято на фоне резкого обострения отношений с Ираном.
Напомним, Пакистан нанёс ответный удар по иранской провинции Систан-Белуджистан, после того, как Иран атаковал территорию Пакистана поздно вечером во вторник, 16 января. Как заявили в пакистанском МИД, удары наносились по «убежищам террористов». Сообщалось о девяти погибших в результате ударов пакистанских ракет и дронов.
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Александр Бойцов