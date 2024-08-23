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Экс-премьер Степашин о захоронениях у Кремля: это не место для кладбища

23 августа 2024, 11:53
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

Отговоривший экс-президента России Бориса Ельцина от закрытия Мавзолея Владимира Ленина бывший премьер министр Сергей Степашин выступил против кладбища у Кремля. Об этом пишет ТАСС.
Рассуждая о захоронениях у Кремля, Степашин отметил, что это не место для кладбища. Политик считает неуместным существование некрополя у Кремлевской стены, так как на сегодняшний день «Красная площадь является местом для гуляний».

Степашин выразил мнение, что однажды в Москве выделят место для захоронения выдающихся личностей, которые сегодня замурованы в Кремлевской стене. Однако, по мнению экс-премьера, Мавзолей Ленина на площади остаться должен.



«Само здание не надо сносить, оно красивое. Я считаю, что сейчас Мавзолей — это музей, как Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Людям просто интересно посмотреть», — заключил Степашин.

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Глава Одинцовского округа Иванов вручил паспорта юным жителям муниципалитета
23 августа 2024, 12:40

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Церемонию вручения паспортов провели для девяти четырнадцатилетних жителей Одинцовского округа, мероприятие состоялось в здании окружной администрации, документы ребята получили из рук главы округа Андрея Иванова, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Мероприятие приурочили к Дню государственного фага России.

«22 августа наша страна отмечает День государственного флага, нашего символа —триколора, под которым Россия одерживает свои победы. В честь этого события мы собрали вас сегодня здесь, чтобы в торжественной обстановке вручить вам ваши первые паспорта. Искренне поздравляю вас, ваших родителей, бабушек и дедушек, родственников с этим знаковым событием», — сказал Андрей Иванов.
Ребята также получили в подарок по экземпляру книги «История государства Российского» Николая Карамзина.

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#андрей иванов
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Стали известны новые подробности о расправе над царской семьей в доме Ипатьева
Краснов: во время расстрела царской семьи пули рикошетили от бриллиантов
23 августа 2024, 12:16

Фото: iStock/SergeyChayko

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в членов царской семьи Романовых во время расправы в доме Ипатьева стреляли неоднократно, так как пули рикошетили от бриллиантов и драгоценностей, которые были зашиты в одежде, передает ТАСС.
Краснов отметил, что впоследствии часть этих драгоценностей участники расправы забрали себе, а некоторые из бриллиантов отправились в архивы музеев. По словам генпрокурора, следователи тщательно изучали показания тех, кто расстреливал Романовых.

После стрельбы царскую семью добивали штыками, заключил Краснов.

В ночь на 17 июля 1918 года император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева, затем их тела были вывезены за пределы города.

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Власти Наро-Фоминска обсудили с жителями работу очистных сооружений
23 августа 2024, 12:11

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Очередная выездная администрация состоялась в Наро-Фоминском городском округе, в ней приняли участие представители областного министерства жилищно-коммунального хозяйства. Главной темой встречи стала работа очистных сооружений округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители обращались по очистным сооружениям и в Апрелевке, и в Наро-Фоминске. Положительные решения ужу есть. По всем очистным принята проектная документация, по апрелевским — есть контракт на проведение строительно-монтажных работ, а реконструкция наро-фоминских учреждений заложена в государственную программу на 2026-27 годы», — рассказал замглавы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.
Он добавил, что власти округа написали обращение в МинЖКХ Московской области с просьбой сдвинуть срок реконструкции очистных сооружений Наро-Фоминска на 2025 год.

«Думаю, в ближайшее приступим к работам», — подчеркнул Андрей Гусаков.
В ходе выездной администрации также был поднят вопрос об организации и совершенствовании раздельного сбора мусора в Подмосковье, а также о том, когда в Наро-Фоминске откроют площадку «Мегабак».

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#наро-фоминск
#выездная администрация
#очистные сооружения
#жкх
#раздельный сбор мусора
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На стоянке у порта Кавказ находится около 65 фур
23 августа 2024, 11:48

Фото: istockphoto / VladK213

После происшествия в порту Кавказ на накопительной площадке в посёлке Ильич находится около 65 фур. Водители предпочитают использовать сухопутный маршрут через Ростовскую область. Об этом сообщили РИА Новости.
«Площадка рассчитана на 750 машин, но сейчас здесь стоит около 65 фур. Порт, скорее всего, не будет работать два-три дня. Поскольку здесь в основном перевозят скоропортящиеся продукты и товары первой необходимости, которые нужны в Крыму, водители выбирают альтернативный маршрут через Ростовскую область», , — рассказал собеседник агентства.

По словам представителя стоянки, наплыва машин не произошло. Утром в четверг, до происшествия в порту, на площадке было 53 фуры.

Он также отметил, что в дополнительной организации питания для водителей нет необходимости из-за отсутствия большого количества машин. На самой площадке работает кафе.

4 августа ВСУ атаковали паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Затем произошёл пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Паром затонул из-за полученных в результате атаки повреждений. Очагов возгорания на территории порта нет. МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.

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#всу
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В Роскачестве рассказали, сколько россияне потратили на мороженое летом
Роскачество: россияне за июнь и июль потратили на мороженое 82,4 миллиона рублей
23 августа 2024, 11:27

Фото: iStock/sameer chogale

Россияне за первые два месяца лета потратили на мороженое в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Уточняется, что за июнь и июль россияне потратили на мороженое 82,4 миллиона рублей, что на 51% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Средневзвешенная цена за один килограмм мороженого летом этого года равна 751 руб. По сравнению с весенним периодом отметка увеличилась на 3,5%.

Отмечается, что большей популярностью пользовались онлайн-продажи мороженого. В июне-июле 2024 года продажи десерта в сети возросли на 46% в годовом выражении. При этом продажи в розничных точках увеличились на 32%.

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#онлайн
#россияне
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Ремонт детсада на Парковой улице в Щёлкове завершится ко 2 сентября
23 августа 2024, 11:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Детский сад «Малыш», расположенный на Парковой улице в Щёлкове, капитально ремонтируют, ход работ проверил глава городского округа Андрей Булгаков, он заверил, что садик откроется с началом учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Знаю, как родители ждут этот садик обновлённым. Уже совсем скоро», — написал Андрей Булгаков в своём Telegram-канале.
Работы по капитальному ремонту детского сада затянулись, так как в процессе выяснилось, что необходимо полностью поменять перекрытия, что не водило в первоначальный план. Чтобы успеть завершить капремонт до начала учебного года, на объекте увеличили количество рабочих.

Сейчас в здании детсада укладывают линолеум и монтируют сантехнику, скоро начнётся установка межкомнатных дверей и расстановка мебели. На прилегающей территории монтируют игровые комплексы. Отмечается, что работы будут вестись до 1 сентября, но завершатся в срок.

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#капремонт
#детсад
#капитальный ремонт
#детский сад
#андрей булгаков
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Новый детсад на Школьной улице в Щёлкове откроют до конца года
23 августа 2024, 11:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Детский сад возводят на улице Школьная в Щёлкове, ход работ проверил глава округа Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Детский сад на Школьной откроем уже в этом году. Строительные работы идут с опережением графика», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале по итогам проверки.
В здании общей площадью около 4 тысяч квадратных метров будут оборудованы групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также медпункт. Кроме того, проектом предусмотрены различные административные и технические помещения.

На прилегающей территории обустроят девять игровых площадок — по одной на каждую группу, а также большую спортплощадку. А рядом с входом будет парковка.

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#щёлково
#детский сад
#строительство
#детсад
#андрей булгаков
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Глава Химок Волошин проверил готовность школ округа к новому учебному году
23 августа 2024, 10:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Проверку готовности школ к началу учебного года провел глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, особое внимание он уделил тем учебным заведениям, в которых проводились ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наша обязанность — выстроить работу так, чтобы школы были в идеальном состоянии. Более 35 тысяч детей в этом году приступят к занятиям, и приоритетное направление нашей работы — обеспечить для них комфортные и безопасные условия», — сказал Дмитрий Волошин.
В проверке готовности школ к учебному году также приняли участие родители школьников и члены окружного Совета депутатов.

В администрации отметили, что в текущем году ремонтные работы проводились в 26 школах округа Химки: в зданиях обновили фасады и мебель, покрасили стены и привели в порядок прилегающую территорию. Кроме того, в 19 школах была отремонтирована кровля.

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#проверка
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В Ногинске снесли аварийный жилой дом на восемь квартир
23 августа 2024, 10:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный жилой дом с восемью квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в городе Ногинск Богородского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Шлакоблочный двухэтажный дом был построен в 1958 году, он находился по адресу: Ногинск, 2-й Декабрьский переулок, 3А. Общая площадь постройки составляла около 430 квадратных метров. Здание признали аварийным и расселили. Опустевший дом продолжил разрушаться. Местные жители через портал «Добродел» обращались к властям с просьбой снести ставшую опасной постройку и привести в порядок прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Дом снесли в июле текущего года. В настоящее время участок полностью освобождён от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа ещё не приняла.

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#ногинск
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#богородский городской округ
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