Экс-премьер Степашин о захоронениях у Кремля: это не место для кладбища

Фото: iStock/yulenochekk
Отговоривший экс-президента России Бориса Ельцина от закрытия Мавзолея Владимира Ленина бывший премьер министр Сергей Степашин выступил против кладбища у Кремля. Об этом пишет ТАСС.
Рассуждая о захоронениях у Кремля, Степашин отметил, что это не место для кладбища. Политик считает неуместным существование некрополя у Кремлевской стены, так как на сегодняшний день «Красная площадь является местом для гуляний».
Степашин выразил мнение, что однажды в Москве выделят место для захоронения выдающихся личностей, которые сегодня замурованы в Кремлевской стене. Однако, по мнению экс-премьера, Мавзолей Ленина на площади остаться должен.
Читайте также:
Медведев: Запрет УПЦ на Украине проявление «полноценного сатанизма»
Посол Антонов анонсировал встречу с представителями госдепартамента США
У Мавзолея Ленина выстроилась длинная очередь после попытки его поджога
Степашин выразил мнение, что однажды в Москве выделят место для захоронения выдающихся личностей, которые сегодня замурованы в Кремлевской стене. Однако, по мнению экс-премьера, Мавзолей Ленина на площади остаться должен.
«Само здание не надо сносить, оно красивое. Я считаю, что сейчас Мавзолей — это музей, как Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Людям просто интересно посмотреть», — заключил Степашин.
Читайте также:
Медведев: Запрет УПЦ на Украине проявление «полноценного сатанизма»
Посол Антонов анонсировал встречу с представителями госдепартамента США
У Мавзолея Ленина выстроилась длинная очередь после попытки его поджога
Екатерина Коршунова