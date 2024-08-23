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Медведев: Запрет УПЦ на Украине проявление «полноценного сатанизма»

23 августа 2024, 09:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал полноценным сатанизмом запрет Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, который активно поддерживает «цивилизованный Запад» в целях нанесения максимального ущерба России и её гражданам. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
«Ситуация с запретом УПЦ негативно скажется на Украине. Она будет разрушена, как Содом и Гоморра — города в Библии, разрушенные за блудные грехи. Однако истинная православная церковь (имея в виду УПЦ) «в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности на территории страны УПЦ. 265 парламентариев поддержали законопроект, который накладывает ограничения на работу организаций, связанных с РПЦ.



Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала это грубым нарушением прав человека.

Ранее Русская православная церковь призвала международные организации остановить притеснение верующих на Украине.

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Посол Антонов анонсировал встречу с представителями госдепартамента США
Посол РФ Антонов встретится в пятницу с представителями Госдепа США
23 августа 2024, 09:26

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу, 23 августа, встретится с представителями Госдепартамента США. Об этом пишет РИА Новости.
Дипломат отметил, что недавно также состоялась встреча с коллегами из Белого дома. По словам посла, контакты с американской стороной носят эпизодический характер, а очные встречи с сотрудниками посольства бойкотируются.

Антонов пояснил, что если встречи происходят, то в большинстве своем для того, чтобы политики Соединенных Штатов смогли вручить Москве очередной демарш и отчитаться об этом перед своими властями.

Ранее Антонов сообщил, что обмен заключенными между Россией и странами Североатлантического альянса, рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия Вашингтона и Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«‎Дарить миллиарды»: В Германии предложили радикальный план по Украине
Депутат бундестага Дагделен: Германия должна прекратить помогать Украине
23 августа 2024, 09:18

Фото: istock/alzay

Депутат бундестага от партии «‎Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявил, что Германия должна прекратить спонсировать Украину. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее газета FAS со ссылкой на письмо главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок писала, что Германии необходимо ограничить военную помощь Украине, поскольку по нынешнему бюджетному планированию новые финансы для этой цели отсутствуют.

По словам депутата, «необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды». Он отметил, что правительство должно начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем, а не отправлять Киеву оружие и деньги.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление о происходящем под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Антонов прокомментировал обмен заключенными между Россией и НАТО
Антонов назвал обмен заключенными между Россией и НАТО изолированным эпизодом
23 августа 2024, 08:35

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обмен заключенными между Российской Федерацией и странами НАТО, который состоялся недавно, в том числе США, рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия Вашингтона и Москвы.
1 августа состоялся масштабный обмен пленными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

По его словам, Вашингтон продолжает ультимативно требовать от России «изменить поведение» в угоду своим эгоистическим установкам.

Ранее российские разведчики Анна и Артем Дульцевы, вернувшиеся в Россию в ходе обмена заключенными, рассказали подробности о своем аресте. По словам Анны, решение об их аресте приняли не только спецслужбы, но и политическое руководство страны. Супруги добавили, что не сомневались в том, что на родине делается все возможное, чтобы вернуть семью в Россию в полном составе.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ.

Детям освобожденных российских разведчиков предрекли фантастические дни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#супруги
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Пелоси заявила, что могла погибнуть во время первой поездки на Украину
23 августа 2024, 01:57

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Член палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что могла погибнуть во время первой своей поездки на Украину. Об этом она сообщила на общенациональном съезде демократов в Чикаго. Политик отметила, что ее украинский визит был смертельно опасным.
«Когда я в качестве первого высокопоставленного американского представителя отправилась на Украину, то я думала, что могла умереть во время поездки, поскольку это было настолько опасным», — пояснила Пелоси.
Однако вместе с тем она не стала говорить о дальнейших действиях администрации США касательно Украины. Пелоси ушла от вопроса, заявив, что не может высказывать о планах президента Байдена или кандидата на его место Камалы Харрис.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США знали об атаке ВСУ на Курскую область и могли одним лишь «щелчком пальцев» остановить ее.
«Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди — женщины, дети, старики — достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — подчеркнул Антонов.
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#администрация
#опасность
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В США заявили о целях ВСУ в Курской области
Пентагон: у США остаются вопросы насчет целей ВСУ в Курской области
23 августа 2024, 00:45

Фото: istockphoto/Phototreat

У США все еще остаются вопросы насчет целей и задач ВСУ в Курской области даже после пояснений от Зеленского. Об этом заявила на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. При этом она отказалась подтверждать, что Штаты поддерживают атаку Киева на Курскую область.
«Что касается их целей, то я отсылаю вас к тому, что президент Зеленский сказал несколько дней назад, в нашем понимании (речь идет — прим.ред) о создании буферной зоны. У нас остаются вопросы на этот счет», — заявила Сингх.
По ее словам, Вашингтон стал «лучше понимать» действия украинских военных на российской земле, но отказывается говорить о поддержке такого решения Киева.
«Мы по-прежнему выясняем у Украины, как это укладывается в их стратегические цели на поле боя», — отметила она.
Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

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#оружие
#президент
#украина
#право
#всу
#зеленский
#пентагон
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Усманов: санкции Запада обернулись катастрофой для Европы
Усманов: санкции это колоссальная ошибка Запада
23 августа 2024, 00:11

Фото: istock/Mihrzn

Алишер Усманов, основатель USM и девятый в списке богатейших россиян по версии Forbes, назвал санкции Запада «колоссальной ошибкой». В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera бизнесмен отметил, что наибольший ущерб от санкций несет Европа, тогда как в России они достигли противоположного эффекта.
По словам Усманова, санкции, которые были введены против российских бизнесменов по политическим мотивам, в действительности способствовали укреплению российской экономики. Он подчеркнул, что российские предприниматели, несмотря на ограничительные меры, перенаправили инвестиции на внутренний рынок и адаптировались к новым условиям. Усманов также отметил, что санкции привели к тому, что Россия вернула деньги домой, а Европа вынуждена платить за российские энергоносители значительно больше. Об этом сообщает РБК.

Бизнесмен считает, что усиление санкций и торговых барьеров сокращает возможности для транснациональных компаний и увеличивает шансы для местных игроков. Он утверждает, что торговые барьеры могут служить защитой национальных рынков и что санкции являются признаком бессилия.

Усманов также выразил сожаление по поводу того, что вместо того, чтобы сосредоточиться на благотворительности и здоровье, ему приходится бороться с санкциями и политическим преследованием в Германии. Он отметил, что даже его сестра, Гульбахор Исмаилова, несмотря на отказ от его наследства, остается под санкциями.

В заключение Усманов высказался о конфликте России и Украины, подчеркивая, что устойчивый мир возможен только через разумные переговоры и компромиссы. По его мнению, в многополярном мире безопасность Евразийского региона должна учитывать интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и ЕС.

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Израиль отказал президенту Палестины в посещении части его страны
Аль-Малики: Израиль отказал президенту Палестины Аббасу в посещении сектора Газа
22 августа 2024, 21:55

Фото: сайт Кремля

Израиль отказал президенту Палестины в посещении части его страны — сектора Газа, что подтверждает военную оккупацию анклава. Об этом сообщил советник президента Палестины министр Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости.
По его словам, Палестина не запрашивала разрешения у Израиля на въезд президента в Газу, так как это часть ее территории, а просто объявила о своих намерениях.
«И тут же последовал израильский ответ, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу войти в Газу. Это значит только то, что Газа находится под израильской военной оккупацией. Но мы не спрашиваем разрешения у израильских оккупантов, чтобы палестинский президент мог посетить любую часть палестинской территории. Это очевидно», — пояснил советник.
Он также добавил, что палестинское руководство не будет мириться с таким положением дел, хоть и понимают, что сектор Газа действительно оккупирован Израилем.
«Аббас заранее знал, что Израиль не позволит ему поехать в Газу. Именно поэтому он запросил поддержку и гарантии безопасности СБ ООН, чтобы преодолеть израильский отказ во въезде в Газу», — отметил Рияд аль-Малики.
Ранее сообщалось, что в Ново-Огарево прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Палестина Махмуда Аббаса. Лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество двух стран, говорилось в сообщении.

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#палестина
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CNN: репортер Пейтон приехал в Курскую область по приглашению Киева
22 августа 2024, 21:37

Фото: istockphoto/N-sky

Американский репортер Ник Пейтон Уолш, на которого сотрудники ФСБ открыли уголовное дело, незаконно находился в Курской области после приглашения Киева, а также в сопровождении неонацистов ВСУ, сообщает телеканал CNN, чьим сотрудником и является Пейтон.
«Наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными», — передает CNN.
Против Пейтона и еще нескольких сотрудников зарубежных СМИ открыли уголовные дела по факту незаконного пересечения государственной границы. По данной статье можно получить срок до пяти лет лишения свободы.

По словам российского дипломата Марии Захаровой, все случаи незаконного проникновения фиксируются.

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#россия
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#новости
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Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом до 2031 года
22 августа 2024, 20:51

Фото: istockphoto/rarrarorro

Верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты избирательной комиссии и признал Николаса Мадуро избранным президентом страны с 2025 по 2031 год. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает телеканал Telesur.
«Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год», — указано в сообщении.
Согласно решению суда, к оппозиционному кандидату в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесу должны принять соответствующие меры, так как он не явился суд в отличие от своих оппонентов.

Ранее США и Евросоюз выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью, если он добровольно не откажется от президентских полномочий после недавних выборов, указывалось на официальном сайте американского Конгресса.
«Наши правительства намерены привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», — отмечается в заявлении.

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