Медведев: Запрет УПЦ на Украине проявление «полноценного сатанизма»

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал полноценным сатанизмом запрет Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, который активно поддерживает «цивилизованный Запад» в целях нанесения максимального ущерба России и её гражданам. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
«Ситуация с запретом УПЦ негативно скажется на Украине. Она будет разрушена, как Содом и Гоморра — города в Библии, разрушенные за блудные грехи. Однако истинная православная церковь (имея в виду УПЦ) «в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности на территории страны УПЦ. 265 парламентариев поддержали законопроект, который накладывает ограничения на работу организаций, связанных с РПЦ.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала это грубым нарушением прав человека.
Ранее Русская православная церковь призвала международные организации остановить притеснение верующих на Украине.
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